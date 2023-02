KGP Services, une société du groupe Circet, acquiert Further Enterprise Solutions (FES) afin d'étendre ses services d'ingénierie et d'optimisation RF à l'industrie des communications sans fil

FARIBAULT, Minn., 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Circet, un fournisseur mondial de services de réseau, et son entité américaine KGP Services, un fournisseur de premier plan de services de réseau à travers les États-Unis, annoncent aujourd'hui l'acquisition de Further Enterprise Solutions (FES), un fournisseur de premier plan de services d'ingénierie et d'optimisation RF, d'installation et de mise en service, d'augmentation du personnel et de déclassement pour l'industrie des communications sans fil.

KGP Services, a Circet company, acquires Further Enterprise Solutions (FES)

Fondée en 2002, FES emploie plus de 300 professionnels hautement spécialisés dans le domaine des services sans fil, et fournit des services d'ingénierie, d'intégration et d'optimisation de réseaux critiques aux principaux fournisseurs de services et d'équipements de communication. L'arrivée de FES élargira les capacités et l'expertise actuelles de Circet/KGP Services en matière de services sans fil, offrant aux clients une offre unique et complète de services sans fil de bout en bout.

Trevor Putrah, PDG de KGP Services, a commenté : « L'ajout de FES fournit à KGP Services des capacités techniques plus robustes dans les domaines de l'ingénierie et de l'optimisation RF, en complément de notre gamme actuelle de services de réseaux sans fil. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de FES pour apporter une valeur ajoutée aux clients existants et nouveaux en leur proposant une véritable offre de services sans fil clés en main.

Hooman Parsia, PDG de Further Enterprise Solutions, a commenté : « FES est honoré de rejoindre la famille grandissante de Circet et KGP Services. Nous ne pouvions pas demander un meilleur partenaire dans la poursuite des meilleures offres de services de classe pour nos clients de services sans fil. »

À propos de KGP Services et Circet

KGP Services, une société de Circet, est un fournisseur de premier plan de services de réseaux de communication et un partenaire de confiance pour les clients qui construisent, possèdent et exploitent des réseaux à haut débit en fibre optique, sans fil et cloud dans toute l'Amérique du Nord. Notre équipe expérimentée de plus de 2 000 professionnels combine des capacités complètes de bout en bout avec une culture axée sur le client pour fournir des solutions personnalisées et clés en main, couvrant la conception, l'ingénierie, l'installation, l'intégration et la maintenance pour toutes les technologies à travers Inside Plant (ISP), Outside Plant (OSP) et Wireless. Nous comptons parmi nos clients des fournisseurs de services de communication, des MSO, des fournisseurs de services cloud, des services publics/coopératives électriques, des municipalités, etc.

KGP Services fait partie du groupe Circet, un fournisseur mondial de services de réseau présent en France, en Allemagne, en Italie, au Benelux, en Espagne, en Grèce, en Irlande, au Royaume-Uni, au Maroc, en Suisse, en Roumanie et aux États-Unis. En 2022, le groupe Circet a réalisé un chiffre d'affaires combiné de plus de 3,4 milliards d'euros, avec 15 000 employés dans les différents pays d'opération.

Pour en savoir plus : www.kgpco.com/KGPServices et www.circet.com/

À propos de Further Enterprise Solutions

FES fournit des services innovants en matière de RF, de déploiement de sites, d'intégration et d'optimisation à l'industrie des télécommunications, permettant aux clients d'atteindre des efficacités de réseau critiques. Nos professionnels de service hautement qualifiés s'engagent avec des clients nationaux leaders de l'industrie à travers des projets clés en main gérés et livrés par FES en étroite collaboration avec les équipes du marché local. Au cours des 21 dernières années, FES a acquis une vaste expérience dans la conception de toutes les technologies et les plateformes de fournisseurs d'équipements, y compris les nouveaux sites, les mises à niveau technologiques et l'amélioration des zones peu performantes dans les réseaux matures.

Pour en savoir plus, visitez le site www.furtherllc.com

Contact :

Barbara Baldwin

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1996927/KGPServices_FES.jpg

SOURCE KGP Services