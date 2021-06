Khiron acelera su entrada a México con el otorgamiento de cuotas de exportación de extracto de alto THC para este país por parte del gobierno de Colombia

Con una población cercana a los 130 millones, México se encuentra entre las 15 principales economías del mundo y la segunda más grande de América Latina. Cerca de 11,7 millones de personas sufren afecciones que pueden tratarse con cannabis medicinal (fuente: IMS Quintiles)

Aprovechando su designación como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES), Khiron recibe una cuota de exportación de extracto de THC para México desde Colombia , por hasta 700 kg de extracto y producto medicinal terminado

, por hasta 700 kg de extracto y producto medicinal terminado Khiron ha finalizado los acuerdos para la fabricación y distribución de productos medicinales terminados de cannabis en México al establecer un componente clave de su cadena de suministro mexicana

La empresa planea lanzar clínicas Zerenia™ en las principales ciudades de México en 2021 para expandir el éxito de su modelo verticalmente integrado en Colombia y Perú y aprovechar su alianza educativa con el Tecnológico de Monterrey

y Perú y aprovechar su alianza educativa con el Tecnológico de Monterrey Con más de 24.000 prescripciones vendidas en Colombia y Perú, Khiron es la empresa líder en cannabis medicinal de América Latina

TORONTO, 28 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" o la "Empresa") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), líder verticalmente integrado en cannabis medicinal con operaciones centrales en América Latina y Europa, anuncia hoy avances en la regulación y la cadena de suministro que anticipan en varios meses la entrada de Khiron en el mercado mexicano. Aprovechando la designación de la empresa como PINES en Colombia, Khiron Colombia SAS ha recibido autorización para incluir a México como país de destino dentro de su cuota de exportación internacional, con más de 700 kg de extracto de alto THC ahora disponibles para la exportación a México. Además, la empresa ha finalizado acuerdos para la fabricación de productos médicos terminados de cannabis en México.

"Nuestro objetivo es mejorar la vida de un millón de pacientes para 2024, y México sigue siendo una parte muy importante de ese plan. Gracias a nuestro estatus como PINES, México es ahora un país de destino dentro de nuestra cuota internacional de THC, lo cual se espera que anticipe en varios meses las primeras ventas. Además, nos hemos asegurado un socio de clase mundial que no solo fabricará productos terminados por nosotros, sino que también nos ayudará en el proceso de importación y exportación. Mientras seguimos avanzando en nuestra comprobada estrategia de clínicas Zerenia™ en México, esperamos ofrecer nuestros primeros productos a los pacientes en los próximos meses", afirmó Álvaro Torres, director ejecutivo y miembro de la junta.

México representa un mercado importante para la empresa, ya que es una de las 15 principales economías mundiales con una población de casi 130 millones de habitantes. Hasta la fecha, cerca de 550 médicos latinoamericanos han obtenido su diploma acreditando la finalización del programa de educación médica de Khiron, en asociación con el Tecnológico de Monterrey, la principal universidad de México.

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron es una empresa líder verticalmente integrada de cannabis medicinal con operaciones centrales en Latinoamérica y Europa. Aprovechando centros médicos de propiedad exclusiva y plataformas de telemedicina patentadas, Khiron combina un enfoque orientado al paciente, programas de educación médica, experiencia científica, innovación de productos e infraestructura agrícola para impulsar prescripciones y lealtad a la marca en pacientes de todo el mundo. La empresa tiene presencia comercial en Colombia, Perú, Alemania y el Reino Unido, y está posicionada para comenzar las ventas en México y Brasil en 2021. La dirige Álvaro Torres, cofundador y director ejecutivo, junto con un experimentado y diverso equipo ejecutivo y junta directiva.

Visite Khiron en línea en investors.khiron.ca y en Instagram @khironlife.

Notas de Advertencia

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la legislación de títulos aplicable. Toda la información contenida en el presente documento que no sea de carácter histórico puede constituir información prospectiva. Khiron no asume la obligación de comentar acerca de los análisis, expectativas o declaraciones realizadas por parte de terceros con respecto a Khiron, sus títulos o sus resultados financieros u operativos (según apliquen). Aunque Khiron cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son razonables, tales declaraciones prospectivas se han basado en expectativas, factores y supuestos relativos a acontecimientos futuros que pueden resultar equivocados y estar sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están fuera del control de Khiron, incluyendo los factores de riesgo discutidos en el Formulario de información anual de Khiron, que está disponible en el perfil SEDAR de Khiron en www.sedar.com. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente condicionada por esta declaración cautelar y se realiza a la fecha del presente. Khiron no se compromete y no tiene obligación o responsabilidad, salvo que la ley así lo exija, de actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros o de cualquier otra circunstancia.

Ni el TSXV ni su Proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas del TSXV) asumen la responsabilidad por la aceptabilidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Contacto para inversionistas: Paola Ricardo, Email: [email protected], Tel.: +1 (647) 556-5750; Contacto para los medios: Elsa Navarro, vicepresidenta de Comunicaciones, Email: [email protected]; Khiron Europe: Franziska Katterbach, presidenta, Email: [email protected]

FUENTE Khiron Life Sciences Corp.

Related Links

https://khiron.ca/



SOURCE Khiron Life Sciences Corp.