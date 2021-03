Khiron devient la première société colombienne de cannabis thérapeutique à exporter des clones de cannabis vivants en Europe

Khiron a exporté avec succès ses souches de cannabis homologuées, sous forme de clones vivants, de la Colombie vers l' Europe

La société met en œuvre une stratégie de croissance axée sur le modèle asset light en Europe en travaillant avec des partenaires de fabrication et de distribution sous contrat afin d'accélérer la production et la livraison de produits à base de cannabis thérapeutique certifiés conformes aux normes de l'UE

La société prévoit de développer son offre européenne actuelle en introduisant des produits de marque à base de fleurs séchées, sur la base de ceux déjà distribués en Colombie et au Pérou, où plus de 13 000 ordonnances ont été prescrites à ce jour

D'ici 2024, le marché européen devrait représenter près de 22 milliards de dollar (source : Partenaires de la prohibition)

TORONTO, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. (« Khiron » ou la « société ») (TSXV : KHRN) (OTCQX : KHRNF) (Francfort : A2JMZC), un leader de cannabis verticalement intégré dont les activités principales se situent en Amérique latine et en Europe, a le plaisir d'annoncer que la société a exporté avec succès ses souches de cannabis colombiennes homologuées, sous forme de clones vivants, en Europe. Cette étape importante représente la première livraison de matière végétale vivante issue de cannabis thérapeutique vers l'Europe au départ de la Colombie et devrait accélérer l'accès aux marchés européens alors que la société met en œuvre sa stratégie de croissance « asset light » au Royaume-Uni et en Allemagne.

Par l'intermédiaire de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement certifiés EU-GMP en Europe, Khiron prévoit d'introduire des produits pharmaceutiques de marque à base de cannabis, basés sur ceux déjà distribués par la société en Colombie et au Pérou. Au cours de l'année dernière, plus de 13 000 ordonnances ont été prescrites à des patients en Amérique latine pour des extraits, formulés avec les souches de cannabis homologuées de Khiron. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent, les données relatives à la sécurité et à l'efficacité provenant des cliniques entièrement détenues par Khiron en Amérique latine devraient servir de pierre angulaire au programme européen de formation médicale de la société.

Tejinder Virk, président de Khiron Europe, a commenté : « Notre expérience en Colombie et en Europe nous montre que les médecins ont besoin de preuves cliniques solides pour être sûrs que le cannabis thérapeutique est le bon traitement pour leurs patients. En exportant nos souches de cannabis colombiennes, nous serons en mesure de proposer nos extraits latino-américains aux patients européens, ce qui se traduira par un plus grand choix pour les médecins et des résultats plus sûrs et plus efficaces pour les patients. En outre, cette importation offre la possibilité d'accélérer la mise sur le marché, d'optimiser notre chaîne d'approvisionnement mondiale diversifiée et de maximiser la rentabilité. »

Le modèle commercial verticalement intégré de Khiron, de la graine au patient, connaît actuellement une croissance considérable en Colombie. À ce jour, les produits à base de cannabis thérapeutique de Khiron ont démontré qu'ils constituaient des traitements alternatifs pour des affections telles que les douleurs chroniques, l'anxiété, l'insomnie, la dépression, l'épilepsie, les migraines et la maladie de Parkinson. La preuve du concept étant désormais validée en Colombie, la société prévoit de tirer parti de son succès sur de nouveaux marchés.

À propos de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron est une entreprise verticalement intégrée de cannabis thérapeutique et de produits de consommation courante dont les activités principales se situent en Amérique latine avec des activités opérationnelles en Europe et en Amérique du Nord. Khiron est le principal fournisseur de cannabis thérapeutique en Colombie et la première société autorisée en Colombie à cultiver, produire, distribuer et vendre au niveau national et à exporter mondialement des produits à base de cannabis thérapeutique à faible et à fort taux de THC. La société a fait faire des ordonnances pour du cannabis thérapeutique en Colombie, au Pérou et au Royaume-Uni, et pourra commencer à vendre du cannabis thérapeutique en Allemagne et au Brésil courant 2021.

En s'appuyant sur des cliniques médicales et des plateformes de télémédecine en propriété exclusive, Khiron combine à la fois une approche axée sur le patient, des programmes de formations aux médecins, une expertise scientifique, une innovation en matière de produits et une infrastructure agricole pour favoriser les prescriptions et la fidélité envers la marque. Son unité de bien-être a lancé la première marque de produits cosmétiques à base de CBD en Colombie, KuidaTM étant désormais commercialisé dans plusieurs juridictions en Amérique latine, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La société est dirigée par son co-fondateur et directeur général, Alvaro Torres, ainsi que par une équipe de direction et un conseil d'administration expérimentés et diversifiés.

Visitez Khiron en ligne sur investors.khiron.ca et sur Instagram @khironlife.

Avertissements

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir certaines « informations prospectives » et « déclarations prospectives » au vue de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les informations contenues dans le présent document qui ne sont pas de nature historique peuvent constituer des informations prospectives. Khiron ne s'engage aucunement à commenter les analyses, les attentes ou les déclarations faites par des tiers concernant Khiron, ses titres ou ses résultats financiers ou opérationnels (le cas échéant). Bien que Khiron estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse soient raisonnables, ces énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des facteurs et des hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent s'avérer inexacts et sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de Khiron, y compris les facteurs de risque abordés dans la notice annuelle de Khiron qui est disponible sur le profil SEDAR de Khiron à l'adresse www.sedar.com. Les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde et sont faites à la date du présent document. Khiron décline toute intention et n'a aucune obligation ou responsabilité, sauf si la loi l'exige, de mettre à jour ou de réviser toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ni la TSXV ni son prestataire de services réglementaires (tel que défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Contact pour les investisseurs :

Paola Ricardo

Courriel : [email protected]

Téléphone : +1 (647) 275-8984



Contact pour les médias :

Elsa Navarro

Vice-présidente, Communications

Courriel : [email protected]

Khiron Europe :

Tejinder Virk

Président de l'Europe

Courriel : [email protected]

SOURCE Khiron Life Sciences Corp.