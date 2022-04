Khiron, empresa innovadora dedicada al cannabis medicinal, sigue revolucionando el mercado global con la firma de una alianza con Teletón en México

"El establecimiento de las clínicas de cannabis medicinal Zerenia™ de Khiron en los centros médicos de Teletón es solo el comienzo de nuestra estrategia de acceso al mercado y alianzas médicas en México", afirmó Álvaro Torres, director ejecutivo y director de Khiron. "Nos enfocamos en prestar atención de la más alta calidad a los pacientes, además de formación continua a los médicos y las comunidades en general".

Khiron también ha obtenido cupos reglamentarios (autorización para usar una sustancia controlada en el marco de convenciones internacionales) de la agencia reguladora COFEPRIS de México para importar CBD y THC al país, y actualmente está en proceso de obtener permisos para las importaciones a fin de iniciar las ventas comerciales en el país. Con una población de casi 130 millones de habitantes, México se encuentra entre las 15 principales economías del mundo, y Khiron atiende a más de 11,7 millones de personas con enfermedades que se pueden tratar con cannabis medicinal.

Arturo Pichardo, director médico corporativo de Teletón, agregó: "La red de clínicas Zerenia™ de Khiron y Teleton se complementan perfectamente con nuestro sólido enfoque en los pacientes, ya que compartimos los mismos valores sobre nuestra misión común. Esta alianza es una buena noticia para los pacientes con diversas patologías en todo México".

Khiron también se ha asociado con el Tecnológico de Monterrey, una importante institución de educación superior, para ofrecer capacitación en cannabis medicinal a los médicos de todo el país, basada en los programas de educación de Khiron y en la evidencia real de sus clínicas Zerenia™ en toda Latinoamérica.

Acerca de Teletón

Fundación Teletón es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo atender a niños con discapacidades, cáncer y autismo, ofreciéndoles una atención integral y de calidad que promueve su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad. En México, cuenta con 22 centros de rehabilitación, un centro de autismo y un Hospital Infantil de Oncología, ubicados en todo el país, y alrededor de 600.000 pacientes con discapacidad, cáncer y autismo, a los que atiende desde 1999. Forma parte de la Organización Internacional de Teletones (ORITEL), entidad integradora de 12 países americanos (incluidos los Estados Unidos) que en la actualidad forman parte de la Organización Teletón, creada con el objetivo de ofrecer y desarrollar servicios de habilitación, rehabilitación e inclusión de niños y adolescentes con discapacidades.

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron es una importante empresa global de cannabis medicinal con operaciones centrales en Latinoamérica y Europa. Aprovechando sus clínicas en propiedad exclusiva y sus plataformas de telemedicina patentadas, Khiron combina un enfoque orientado al paciente, programas de formación para profesionales médicos, experiencia científica, innovación de productos y un enfoque en la creación de accesos para impulsar las prescripciones y la fidelización de marca en pacientes de todo el mundo. La empresa tiene presencia comercial en Colombia, Alemania, el Reino Unido, Perú y Brasil y está posicionada para comenzar las ventas en México. Álvaro Torres, cofundador de la empresa, tiene a su cargo la dirección general, acompañado de un experimentado y diverso equipo ejecutivo y de la Junta Directiva.

FUENTE Khiron Life Sciences Corp.

