Khiron ouvre sa première clinique en Europe avec Zerenia™ Clinics UK

Zerenia™ Clinics UK est une clinique spécialisée dans le cannabis médical à Londres et représente une autre approche stratégique de Khiron pour améliorer l'accès au cannabis médical pour les patients au Royaume-Uni

Modèle de clinique hybride : Zerenia™ Clinics UK est une clinique numérique ( www.zereniaclinic.co.uk ) et offrira également des rendez-vous en personne avec des médecins spécialistes du cannabis

) et offrira également des rendez-vous en personne avec des médecins spécialistes du cannabis Le nouveau site Zerenia ™ au Royaume-Uni porte le nombre total de cliniques de Khiron à 15 en Amérique latine et en Europe et témoigne de l'efficacité de son approche centrée sur le patient.

Khiron La mise en œuvre de la stratégie de clinique de la société renforcera les ventes européennes de Khiron , qui représentent désormais 30 % du total des revenus de cannabis médical de la société pour le troisième trimestre 2021.

TORONTO, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. (« Khiron » ou la « société ») (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF)(Francfort:A2JMZC), un leader du cannabis médical verticalement intégré avec des opérations principales en Amérique latine et en Europe, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de Zerenia™ Clinics UK à Londres comme sa première clinique Zerenia™ internationale en Europe. Cela porte le nombre total de cliniques de la société à 15 dans le monde. Des rendez-vous virtuels et en personne peuvent être pris sur le site Web www.zereniaclinic.co.uk .

Khiron au Royaume-Uni

La société poursuit une approche cohérente pour améliorer l'accès des patients au cannabis médical et pour développer le marché des traitements à base de cannabis médical au Royaume-Uni. L'ouverture des Zerenia™ Clinics UK par une équipe d'experts est un autre pas dans cette direction qui étend la présence de Khiron en Europe, où les ventes de cannabis médical ont augmenté de plus de 6x depuis le premier trimestre 2021. Même si l'Allemagne continuera à dominer le marché européen du cannabis médical jusqu'en 2024 au moins, les consultants du secteur, Prohibition Partners, s'attendent à ce que le marché britannique du cannabis médical affiche la croissance la plus importante de tous les pays d'Europe d'ici 2025.

Zerenia™ Clinics UK tirera parti de la présence de Khiron au Royaume-Uni qui a vu le jour en 2019 lorsque Khiron est devenu un membre fondateur et également le fournisseur exclusif pour l'Amérique latine du projet Twenty21 qui propose un modèle de prix subventionné pour les patients du programme afin de contribuer à lever les obstacles à l'accès sur le marché britannique. La Société continue de se concentrer sur la formation médicale des professionnels de la santé après avoir reçu une accréditation complète de développement professionnel continu ("CPD") pour sa plateforme éducative numérique, Khiron Academy, et apporte ses données cliniques exclusives générées à LatAm au Royaume-Uni.

Le modèle de clinique Zerenia™

Dans la phase initiale des opérations, Zerenia™ Clinics UK se concentrera sur la gestion de la douleur et étendra ensuite son portefeuille thérapeutique à d'autres domaines tels que la santé mentale, la santé des femmes, la neurologie et l'oncologie. Bien que situées de manière proéminente dans le célèbre quartier de Chelsea à Londres, les Zerenia™ Clinics UK se concentreront dans un premier temps sur l'accompagnement des patients par voie numérique (ou via des vidéoconsultations) afin de permettre un accès simplifié aux patients de tout le Royaume-Uni, dont beaucoup souffrent de pathologies débilitantes. Zerenia™ Clinics UK respecte les normes de haute qualité des thérapies personnalisées à base de cannabinoïdes et poursuit une médecine de précision avec l'objectif central d'améliorer l'accès des patients aux thérapies à base de cannabinoïdes.

En Amérique latine, le modèle de clinique éprouvé Zerenia™ est un modèle de soins intégrés centré sur le patient, combinant la médecine traditionnelle et la médecine complémentaire, avec un accent sur les traitements au cannabis médical. Les 14 cliniques Zerenia™ de Colombie et du Pérou sont connues pour leurs traitements fondés sur des preuves et leurs applications hautement professionnelles, avec plus de 14 000 patients individuels traités à ce jour.

Franziska Katterbach, présidente de Khiron Europe, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée d'ouvrir Zerenia™ Clinics UK à Londres avec notre équipe locale très expérimentée. Il s'agit d'une étape importante pour Khiron et contribuera de manière significative à la dynamique de développement d'un marché pour le cannabis médical au Royaume-Uni. Depuis le premier jour, notre objectif a été d'améliorer l'accès des patients au cannabis médical lorsque cela est possible et de créer des preuves de l'efficacité et de la tolérance du cannabis médical. L'ouverture d'une clinique de cannabis au Royaume-Uni n'est qu'une autre étape logique pour répondre aux besoins des patients et des cliniciens. »

À propos de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron est une entreprise internationale de premier plan, verticalement intégrée, spécialisée dans le cannabis médical, dont les activités principales se situent en Amérique latine et en Europe. En tirant parti de ses propres cliniques médicales et de ses plates-formes de télémédecine exclusives, Khiron combine une approche axée sur le patient, des programmes d'éducation des médecins, une expertise scientifique, une innovation en matière de produits et une infrastructure agricole afin de stimuler les prescriptions et la fidélité à la marque auprès des patients du monde entier. La société a une présence commerciale en Colombie, au Pérou, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Brésil et est en bonne posture pour démarrer les ventes au Mexique. La société est dirigée par son co-fondateur et directeur général, Alvaro Torres, ainsi que par une équipe de direction et un conseil d'administration expérimentés et diversifiés.

Visitez Khiron en ligne sur investors.khiron.ca et sur Linkedin https://www.linkedin.com/company/khiron-life-sciences-corp/

Avertissements

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse peut contenir certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » au vu de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les informations contenues dans le présent document qui ne sont pas de nature historique peuvent constituer des informations prévisionnelles. Khiron ne s'engage aucunement à commenter les analyses, les attentes ou les déclarations faites par des tiers concernant Khiron, ses titres ou ses résultats financiers ou opérationnels (le cas échéant). Bien que Khiron estime que les attentes reflétées dans les énoncés prévisionnels de ce communiqué de presse sont raisonnables, lesdits énoncés sont basés sur des attentes, des facteurs et des hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent s'avérer inexacts et sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont hors du contrôle de Khiron, y compris les facteurs de risque discutés dans la notice annuelle de Khiron qui est disponible sur le profil SEDAR de Khiron à www.sedar.com. Les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde et sont faites à la date du présent document. Khiron décline toute intention et n'a aucune obligation ou responsabilité, sauf si la loi l'exige, de mettre à jour ou de réviser toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ni la TSXV ni son prestataire de services réglementaires (tel que défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Contact pour les investisseurs : Paola Ricardo, E : [email protected], T : +1 (647) 556-5750 ; Contact pour les médias : Peter Leis, Responsable de la communication pour l'Europe, E : [email protected]; Khiron Europe: Franziska Katterbach, présidente, E : [email protected]

