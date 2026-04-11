Khoros führt Aurora AI ein: Eine neue Ära für Unternehmens-Communities

AUSTIN, Texas, 11. April 2026 /PRNewswire/ -- Weniger als ein Jahr nach der Übernahme durch IgniteTech hat Khoros heute Aurora AI angekündigt, eine KI-basierte Weiterentwicklung der Khoros Community-Plattform. Aurora AI ist kein Upgrade. Es handelt sich um eine neue Plattform, die mithilfe von KI Supportanfragen und Produktfeedback bearbeitet und Kunden-Communities ohne manuelle Moderation aktiv hält. Aurora AI wurde entwickelt, um Kunden-Communities zum wertvollsten Geschäftskapital eines Unternehmens zu machen.

Aurora AI

Seit 2001 haben Khoros-Communities über 4.000 Kundenimplementierungen ermöglicht, jährlich 1,8 Milliarden Website-Besuche generiert und den Marken durch Self-Service jährlich mehr als 500 Millionen US-Dollar an Supportkosten eingespart. Aurora AI baut auf dieser Grundlage auf und gestaltet sie neu, indem KI in jede Ebene integriert wird, sodass das Wissen der Community zu fundierten Antworten wird, das Engagement der Mitglieder die Kundenbindung fördert und jede Interaktion zu messbaren Ergebnissen beiträgt.

Das größte Problem, das Aurora AI löst: Beantwortung von 30 % der Fragen, die in Online-Communities gestellt werden und bisher unbeantwortet geblieben sind. Für Marken, die in Bezug auf Kundensupport, Produktfeedback und Interaktion unter Nutzern auf diese Communities angewiesen sind, bedeutet jede unbeantwortete Frage einen verlorenen Kunden, eine verpasste Erkenntnis oder ein Support-Ticket, das gar nicht hätte entstehen müssen. Aurora AI beseitigt diese Lücke.

„Als Unternehmen, das sich vollständig zu einem Unternehmen mit KI-DNA gewandelt hat, haben wir KI nicht einfach an unsere bestehende Software angehängt", sagte Eric Vaughan, Geschäftsführer von IgniteTech und Khoros. „Wir haben die Produkte von Khoros von Grund auf neu entwickelt. Dabei stützten wir uns auf zwanzig Jahre Erfahrung aus Kundengesprächen, Erkenntnisse aus der Community und soziale Interaktionen mit Fortune-500-Marken. Milliarden von Datenpunkten, die unstrukturiert und ungenutzt waren und darauf warteten, durch KI erschlossen zu werden. Aurora AI ist entstanden, als wir aufgehört haben, diese Daten als Archiv zu betrachten, und begonnen haben, sie als intelligente Ebene zu nutzen."

Kein Forum mit einer nachträglich integrierten KI

Aurora AI besteht aus drei integrierten Schichten, die sich gegenseitig verstärken und jeden Tag intelligenter werden.

Die Human Engine fördert Gamification-, Reputations- und Anerkennungssysteme, die passive Mitglieder zu aktiven Mitwirkenden machen. Abzeichen, Ranglisten, Expertenstufen und die Automatisierung der Mitgliederreise sorgen für das menschliche Element, das alles andere erst möglich macht.

Die Intelligence Layer betreibt drei Live-KI-Systeme, die auf den eigenen Daten der jeweiligen Community trainiert wurden. Das Community Language Model (CLM) lernt den spezifischen Wortschatz und die Konventionen jeder Community. Answer Assist überwacht unbeantwortete Beiträge und erstellt fundierte, zitierte Antworten. AI Moderation setzt Richtlinien in Echtzeit mithilfe einer dreistufigen Vertrauensarchitektur durch. Alle Informationen bleiben beim Kunden, nicht bei Khoros.

Die Action Layer basiert auf Orchestrator, einer regelbasierten Automatisierungs-Engine, die Routing, Eskalation, Lebenszyklusmanagement und Workflow-Automatisierung ohne Programmieraufwand übernimmt. Sie läuft deterministisch, ohne Fehlfunktionen und mit einem lückenlosen Prüfpfad.

„Mit Orchestrator kann ein Team aus zwei Personen Programme ausführen, für die früher ein Team von zehn Personen erforderlich war", sagte Vaughan. „Und dabei geht es nicht nur um Effizienz. Es geht darum, Dinge zu tun, die man vorher buchstäblich nicht tun konnte, weil die manuelle Arbeit sie unmöglich machte."

KI-Agenten, die das Aurora AI-Erlebnis unterstützen

Aurora AI startet mit drei KI-Agenten in die Beta-Phase: Answer Assist, AI Moderation und Orchestrator. Die Roadmap umfasst die Recommendation Engine und Content Discovery in Q2 2026, Member Growth Agents in Q3 2026 und AI Brand Watch and Correction sowie AI Data Analyst in Q4 2026.

Jeder KI-Agent ist zuverlässig und überprüfbar. Für jede Antwort wird eine Quelle angegeben. Für jede Entscheidung gibt es einen Prüfpfad. Die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien ist bereits integriert.

Zwei Kräfte. Ein Refrain.

Aurora AI ist kein isoliertes Produkt. Es ist die eine Hälfte einer umfassenden, KI-basierten Plattform für die Kundenbindung, zu der auch Iris® AI gehört, das neu entwickelte System von Khoros für Social-Media-Management und Markenpflege. Ihre Kunden sind ein Chor. Khoros hilft Ihnen dabei, ihn zu dirigieren. Aurora AI „ist der Ort, an dem der Chor ins Rampenlicht tritt" und verwandelt Fragen in beständiges Wissen und die Peer-Vernetzung in Größe. Iris AI ist der Bote, der das, worauf es ankommt, in jeden Social Stream trägt.

Zusammen verwandeln Aurora AI und Iris AI Kundengespräche in orchestrierte Intelligenz. Aurora AI entwickelt die Khoros-Community-Plattform weiter. Iris AI vereint Social Listening und Content-Publishing, um Millionen von Stimmen in verwertbare Signale über alle Kanäle hinweg umzuwandeln, und überwacht dabei Milliarden von Quellen in 187 Sprachen.

Ein Kunde, der in einem Community-Forum einen Beitrag verfasst, ein Support-Ticket eröffnet und die Marke in den sozialen Medien markiert, ist ein Kunde mit einem Problem. Aurora AI und Iris AI behandeln ihn auch so. Community-Interaktionen beeinflussen die Zuweisung der Betreuung. Soziale Stimmungen fließen in die Community-Analyse ein. KI-Agenten auf beiden Seiten lernen aus denselben Kundendaten. Das Ergebnis ist eine einzige, vernetzte Ansicht jeder Kundenbeziehung über jeden Kanal.

Seit der Übernahme von Khoros im Mai 2025 hat IgniteTech mithilfe seiner KI-gestützten internen Abläufe die Lösungsquote bei Supportanfragen von 5 % auf 60 % gesteigert, den Support-Rückstand um 82 % abgebaut und die Ausfallzeiten der Plattform um 97 % reduziert.

Warum punktuelle Lösungen nicht ausreichen

Kleinere Anbieter wie beispielsweise Bevy, das ursprünglich als Tool für das Management von Veranstaltungen und Meetups begann, haben versucht, ihr Angebot auf Community-Foren und KI-gestützte Frage-und-Antwort-Funktionen auszuweiten. Eine Veranstaltungsplattform, der Diskussionsforen erst nachträglich hinzugefügt wurden, ist jedoch keine Community-Plattform auf Unternehmensniveau. Sie verfügt nicht über eine KI-gestützte Moderation in Echtzeit. Sie verfügt auch nicht über ein Community-Sprachmodell, das lernt, wie die Mitglieder jedes Kunden tatsächlich kommunizieren. Die Markenpflege ist nicht enthalten. Die Verwaltung sozialer Medien in 187 Sprachen ist nicht enthalten. Sie umfasst keinen integrierten Kundendienst. Und sie verfügt nicht über die Implementierungstiefe, die Sicherheitszertifizierungen oder die Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen.

„Es gibt Unternehmen mit 70 Mitarbeitern und einem Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, die Vergleichsseiten zu Khoros betreiben", sagte Vaughan. Aber wir haben 25 Jahre damit verbracht, herauszufinden, was die Unternehmenswelt tatsächlich benötigt. Eine Punktlösung, die für Meetups entwickelt wurde, ist nicht dasselbe wie eine Plattform, die für die weltweit größten Marken konzipiert wurde. Aurora AI und Iris AI decken zusammen die gesamte Kundenkontaktfläche ab. Community. Betreuung. Social Media. Analytik. Alles ist miteinander verbunden. All das ist KI-nativ und wurde von dem AI Enterprise Software-Unternehmen entwickelt. Das lässt sich nicht einfach so replizieren, indem man ein Forum an ein Veranstaltungstool anhängt."

Verkaufen, Entwerfen, Bauen

Unter IgniteTech hat Khoros Aurora AI nicht hinter verschlossenen Türen entwickelt und erst am Tag der Markteinführung vorgestellt. Das Team hat monatelang mithilfe von KI-gestütztem Prototyping funktionsfähige Vorschauen erstellt und diese den Kunden von Khoros direkt präsentiert. Kleine Teams führten kurze Iterationen über mehrere Tage hinweg durch – statt über ganze Quartale –, um den Kunden zu zeigen, in welche Richtung sich das Produkt entwickelte, und ihr Feedback in Echtzeit zu berücksichtigen. Die Funktionen wurden validiert, bevor sie gebaut wurden. Die Prioritäten wurden von den Nutzern der Plattform festgelegt, nicht von einem Roadmap-Ausschuss.

„Wir präsentieren keine Folien mehr", sagte Vaughan. „Wir erstellen schnell Prototypen, zeigen den Kunden etwas Konkretes und fragen sie, was daran nicht stimmt. Dann reparieren wir es und zeigen es ihnen erneut. Bis zur Auslieferung haben die Kunden das Produkt bereits mitgestaltet. So entwickelt man etwas, das die Menschen tatsächlich wollen, statt etwas, das sich nur gut präsentieren lässt."

Kostenlose Migration von Community Classic bis zum 31. Dezember 2026

Khoros gibt außerdem bekannt, dass seine KI-gestützten Professional-Services-Teams bis zum 31. Dezember 2026 kostenlos Migrationen von Khoros Community Classic zu Aurora AI durchführen werden.

Unter der früheren Unternehmensführung von Khoros waren Community-Migrationen Projekte, die sich über viele Monate hinzogen und den Kunden bis zu 500.000 US-Dollar kosteten. IgniteTech ist der Ansicht, dass KI-gestützte Dienstleistungen diesen Zeitrahmen verkürzen und diese Kosten vollständig eliminieren können.

„Das alte Khoros berechnete den Kunden eine halbe Million Dollar für die Migration ihrer Communities, und die Projekte zogen sich über Monate hin", sagte Vaughan. „Wir lassen unseren Worten Taten folgen und bieten den Dienst kostenlos an, denn wir möchten, dass jeder Kunde Aurora AI nutzt. So überzeugt sind wir von dem, was wir geschaffen haben."

IgniteTech hat noch kein Datum für das Ende des Supports für Khoros Community Classic bekannt gegeben. Wie jedoch allen Kunden bereits mitgeteilt wurde, sind alle neuen Funktionen exklusiv für Aurora AI entwickelt worden. Kunden, die Community Classic nutzen, erhalten weiterhin Support und Wartung, aber die Innovations-Roadmap gehört Aurora AI.

Diese Ankündigungen fallen auch mit dem Relaunch der digitalen Präsenz von Khoros unter khoros.ai zusammen. „Das ist keine Änderung der Domain", sagte Vaughan. „Es ist ein Signal. Wir haben dieses Unternehmen grundlegend umgestaltet, und khoros.ai ist der Ort, an dem diese Geschichte weiterlebt."

Informationen zu Khoros

Khoros existiert, weil sich zwei Unternehmen geweigert haben, sich festzulegen. Als Lithium Technologies, seit 2001 Vorreiter im Bereich Online-Markengemeinschaften, mit Spredfast, einem führenden Anbieter im Bereich Social-Media-Management, fusionierte, schufen sie eine Verbindung zwischen Community und Social Media, wie sie sonst niemand hatte. Seit 25 Jahren ist diese Brücke der Wettbewerbsvorteil von Khoros. Heute, unterstützt von IgniteTech und als KI-native Lösung neu entwickelt, verbindet Khoros Community, Betreuung, soziale Netzwerke und Analysen über Aurora AI und Iris® AI. Die Plattform unterstützt über 4.000 Communities, verzeichnet jährlich 1,8 Milliarden Website-Besuche und spart Marken jedes Jahr mehr als 500 Millionen US-Dollar an Supportkosten ein. Besuchen Sie khoros.ai, um mehr zu erfahren.

Informationen zu IgniteTech

IgniteTech wurde 2010 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Unternehmenssoftware. Die Lösungen von IgniteTech, die sich durch erfolgreiche Übernahmen und schnelle Innovationen auszeichnen, unterstützen Unternehmen weltweit. Durch die Übernahme von Khoros im Jahr 2025 erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um eine der am weitesten verbreiteten „Digital-First"-Plattformen für Kundenbindung im Unternehmensmarkt, die seit 2001 über 4.000 Communities betreibt und jährlich 1,8 Milliarden Website-Besuche verzeichnet. IgniteTech baut die gesamte Khoros-Plattform als KI-native Lösung neu auf, einschließlich Aurora AI für die Community-Betreuung und Iris® AI für das Social-Media-Management und die Markenpflege. Besuchen Sie khoros.ai, um mehr zu erfahren.

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Alle hier erwähnten Marken sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

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