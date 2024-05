KIA AMERICA ANUNCIA LOS PRECIOS PARA EL SORENTO PHEV DEL 2025

El Kia Sorento PHEV del 2025 tiene un MSRP inicial de $47,990 1

El diseño exterior renovado y seguro confiere un carácter más audaz al Sorento

La moderna cabina y con conocimientos de tecnología eleva la experiencia de propiedad

IRVINE, Calif., 16 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia anunció hoy detalles de precios para el Sorento PHEV del 2025, que recibe una gama de mejoras que le dan al SUV electrificado una apariencia más segura y moderna junto con un recientemente agregado acabado EX. Junto con un interior rico en tecnología, las actualizaciones apuntan a satisfacer las necesidades digitales de los consumidores actuales.

Niveles de equipamiento/precios: MSRP (excluye destino de $1,375)1

FWD AWD Sorento PHEV EX N/A $47,990 Sorento PHEV SX Prestige N/A $53,090

Para el año modelo 2025, el Sorento PHEV luce más elegante y distintivo gracias a una serie de nuevos elementos de iluminación estándar, incluida la iluminación Star Map característica de Kia en la parte delantera y trasera y las luces de circulación diurna de color ámbar. Para enfatizar la apariencia actualizada del Sorento PHEV, se encuentran los nuevos colores exteriores Cityscape Green, Mineral Blue y Volcanic Sand, además de un nuevo color interior Dust Blue que brinda un ambiente acogedor. El Sorento PHEV también tiene llantas de aleación de 19 pulgadas.

En el interior hay un panel de instrumentos panorámico estándar con un TFT de 4,3 pulgadas y una pantalla de 12,3 pulgadas, mientras que el acabado SX-P se actualiza a un panel panorámico curvo con pantallas duales de 12,3 pulgadas. Esta pantalla desbloquea el ultramoderno sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de Kia con velocidades de procesamiento más rápidas y funciones y servicios digitales disponibles2 por el aire3 (OTA) con capacidad de actualización. Android Auto Inalámbrico4 y Apple CarPlay5 son estándar, al igual que los puertos USB-C convenientemente ubicados en las tres filas. La versión SX-P también agrega un techo interior de gamuza estándar, asientos delanteros ventilados y llave digital avanzada 2.06 a la lista de características.

El Sorento PHEV utiliza un motor GDI I-4 turboalimentado de 1.6 litros combinado con un motor eléctrico de 66.9 kW y una batería de 13.8 kWh, que entrega potencia a las ruedas a través de una transmisión automática de 6 velocidades. El Sorento PHEV tiene como objetivo minimizar los viajes al surtidor de gasolina con 74 MPGe estimado por la EPA7 combinados y una autonomía totalmente eléctrica (AER) estimada por la EPA de 30 millas8 para paseos cortos por la ciudad, en todas las ruedas motrices9 es estándar.

Los destacados sistemas de comodidad para el conductor10 a los modelos Sorento del 2025 se agrega el control de crucero inteligente con aprendizaje automático (SCC-ML) disponible, diseñado para adaptarse y combinar el estilo de conducción con ciertas entradas; y asistente de conducción en carretera disponible 211 (HDA-2) con cambio de carril automático está diseñado para ayudar al vehículo a mantener una distancia determinada del vehículo detectado delante, permanecer dentro de los marcadores de carril detectados en carreteras seleccionadas y ayudar en los cambios de carril en condiciones específicas.

1 MSRP excluye destino y manejo, impuestos, título, tarifas de licencia, opciones y cargos minoristas. Precios reales establecidos por el minorista y pueden variar.

2 Las funciones y servicios digitales pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.

3 Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.

4 La interfaz de usuario del vehículo Android Auto es un producto de Google y se aplican sus términos y declaraciones de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto en la tienda Google Play y un teléfono inteligente compatible con Android con Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican tarifas de planes de datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

5 CarPlay runs on smartphone cellular data service. Normal data rates apply. Apple and CarPlay are trademarks of Apple.com.

6 Kia Digital Key requiere una suscripción elegible a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular cuando se utiliza un dispositivo inteligente.

7 MPG equivalente estimado por la EPA con una carga completa de la batería. El MPGe real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, las prácticas de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y el estado de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. Para obtener más información sobre MPGe, consulte www.fueleconomy.gov.

8 Basado en estimaciones combinadas (ciudad/carretera) de la EPA con una carga de batería completa. El alcance real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la práctica de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y el estado de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. Para obtener más información sobre el alcance, consulte www.fueleconomy.gov.

9 Ningún sistema, por muy avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con seguridad.

10 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

11 Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo y solo funcione en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2414532/21433_2025_Sorento_PHEV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/4709941/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America