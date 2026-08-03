El total de 75.857 unidades representa el mejor resultado para un mes de julio en la historia de la compañía, con un aumento interanual del 7 %.

Las ventas a través de los concesionarios Kia crecieron un 8 % interanual.

Los modelos Sportage, Carnival, Telluride, Seltos y K4, junto con las versiones híbridas del Sportage, Sorento y Carnival, lograron sus mejores cifras de ventas históricas para un mes de julio.

IRVINE, Calif., 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras haber logrado los mejores resultados de ventas de su historia en el primer semestre, Kia América registró otro récord en julio con 75.857 unidades vendidas, lo que supone un aumento del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior.

KIA AMERICA REGISTRA VENTAS RÉCORD EN EL MES DE JULIO

Las ventas a través de los concesionarios Kia también marcaron un nuevo récord para el mes de julio, con un incremento interanual del 8 %. Con 506.584 unidades vendidas hasta julio —un aumento del 4 % frente al mismo periodo del año pasado—, Kia va camino de establecer su cuarto récord anual de ventas consecutivo.

Seis de los modelos clave de Kia también alcanzaron nuevos récords de ventas en julio, entre ellos: Sportage híbrido (+76 %), Seltos (+61 %), Carnival híbrido (+16 %), Sorento híbrido (+16 %), Telluride (+13 %) y K4 (+8 %). Además, las ventas de la gama electrificada de Kia contribuyeron a los resultados récord de la marca en julio: los modelos híbridos aumentaron un 108 % y la gama electrificada en su conjunto creció un 52 % interanual.

"El impulso de Kia sigue creciendo a medida que observamos un gran interés en diversos modelos de toda nuestra gama, desde sedanes y SUV hasta híbridos y vehículos totalmente eléctricos", afirmó Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América.

"Nuestra capacidad para seguir batiendo récords, a pesar de la tibia situación del sector, refleja la fortaleza de nuestra gama de productos y la demanda sostenida de los consumidores. Con el nuevo Seltos ya en los concesionarios, el continuo interés de los clientes por el rediseñado Telluride y el próximo lanzamiento del nuevo EV3 —un vehículo totalmente eléctrico y asequible— a finales de este año, Kia está preparada para seguir batiendo récords durante la segunda mitad del año".

Además de los resultados de ventas mensuales, Kia América realizó otros anuncios, entre ellos:

A mediados de julio, se presentó el nuevo Kia Seltos del 2027 a representantes de medios de comunicación nacionales y especializados en automoción en Newport Beach. El Seltos ha sido rediseñado para conductores cuyos días pueden comenzar con un trayecto diario al trabajo y terminar con una aventura. Esta segunda generación del Seltos ofrece mayor capacidad, un confort superior y tecnología intuitiva, todo ello en un SUV de tamaño ideal y diseño seguro y atractivo. El Telluride del 2027 también fue reconocido como uno de los "Mejores SUV nuevos" de Newsweek en los premios *Readers' Choice™* de 2026. Este reconocimiento se determinó mediante un periodo de votación pública de cuatro semanas, en el que los lectores de Newsweek eligieron los vehículos que destacaron por su calidad, rendimiento y la experiencia general de propiedad.

Kia América anunció que la compañía y su red nacional de concesionarios recaudaron más de 4,7 millones de dólares en 2025 para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en todo Estados Unidos, a través de la quinta edición del programa anual de la marca "Accelerate the Good" (Acelerar el bien), que incluye contribuciones equiparadas por parte de los concesionarios.

La cifra total incluye donaciones superiores a 1,5 millones de dólares tanto para el St. Jude Children's Research Hospital® como para la organización No Kid Hungry, además de proporcionar fondos fundamentales a entidades dedicadas a la salud infantil, el alivio del hambre, el apoyo a veteranos, la respuesta ante desastres y el bienestar de la comunidad. Características diseñadas para conductores que buscan aventura sin sacrificar la practicidad familiar.



MES DE JULIO EL AÑO HASTA LA FECHA Modelos 2026 2025 2026 2025 EV9 1,650 1,737 8,685 6,675 EV6 674 1,290 4,717 7,165 K4/Forte 12,094 11,188 85,673 86,723 K5 6,694 5,879 45,088 40,444 Soul 0 4,665 3,480 30,791 Niro 1,722 2,751 15,489 14,539 Seltos 8,807 4,917 41,311 29,856 Sportage 16,083 14,392 110,990 101,564 Sorento 9,038 7,965 58,386 58,884 Telluride 11,816 10,411 85,418 71,913 Carnival 7,279 5,928 47,347 39,080 Total 75,857 71,123 506,584 487,634

Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

FUENTE Kia America