KIA AMERICA REGISTRA VENTAS RÉCORD EN EL MES DE JULIO

News provided by

Kia America

Aug 03, 2026, 14:54 ET

  • El total de 75.857 unidades representa el mejor resultado para un mes de julio en la historia de la compañía, con un aumento interanual del 7 %.
  • Las ventas a través de los concesionarios Kia crecieron un 8 % interanual.
  • Los modelos Sportage, Carnival, Telluride, Seltos y K4, junto con las versiones híbridas del Sportage, Sorento y Carnival, lograron sus mejores cifras de ventas históricas para un mes de julio.

IRVINE, Calif., 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras haber logrado los mejores resultados de ventas de su historia en el primer semestre, Kia América registró otro récord en julio con 75.857 unidades vendidas, lo que supone un aumento del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Continue Reading
KIA AMERICA REGISTRA VENTAS RÉCORD EN EL MES DE JULIO
KIA AMERICA REGISTRA VENTAS RÉCORD EN EL MES DE JULIO

Las ventas a través de los concesionarios Kia también marcaron un nuevo récord para el mes de julio, con un incremento interanual del 8 %. Con 506.584 unidades vendidas hasta julio —un aumento del 4 % frente al mismo periodo del año pasado—, Kia va camino de establecer su cuarto récord anual de ventas consecutivo.

Seis de los modelos clave de Kia también alcanzaron nuevos récords de ventas en julio, entre ellos: Sportage híbrido (+76 %), Seltos (+61 %), Carnival híbrido (+16 %), Sorento híbrido (+16 %), Telluride (+13 %) y K4 (+8 %). Además, las ventas de la gama electrificada de Kia contribuyeron a los resultados récord de la marca en julio: los modelos híbridos aumentaron un 108 % y la gama electrificada en su conjunto creció un 52 % interanual.

"El impulso de Kia sigue creciendo a medida que observamos un gran interés en diversos modelos de toda nuestra gama, desde sedanes y SUV hasta híbridos y vehículos totalmente eléctricos", afirmó Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América.

"Nuestra capacidad para seguir batiendo récords, a pesar de la tibia situación del sector, refleja la fortaleza de nuestra gama de productos y la demanda sostenida de los consumidores. Con el nuevo Seltos ya en los concesionarios, el continuo interés de los clientes por el rediseñado Telluride y el próximo lanzamiento del nuevo EV3 —un vehículo totalmente eléctrico y asequible— a finales de este año, Kia está preparada para seguir batiendo récords durante la segunda mitad del año".

Además de los resultados de ventas mensuales, Kia América realizó otros anuncios, entre ellos:

  • A mediados de julio, se presentó el nuevo Kia Seltos del 2027 a representantes de medios de comunicación nacionales y especializados en automoción en Newport Beach. El Seltos ha sido rediseñado para conductores cuyos días pueden comenzar con un trayecto diario al trabajo y terminar con una aventura. Esta segunda generación del Seltos ofrece mayor capacidad, un confort superior y tecnología intuitiva, todo ello en un SUV de tamaño ideal y diseño seguro y atractivo. El Telluride del 2027 también fue reconocido como uno de los "Mejores SUV nuevos" de Newsweek en los premios *Readers' Choice™* de 2026. Este reconocimiento se determinó mediante un periodo de votación pública de cuatro semanas, en el que los lectores de Newsweek eligieron los vehículos que destacaron por su calidad, rendimiento y la experiencia general de propiedad.
  • Kia América anunció que la compañía y su red nacional de concesionarios recaudaron más de 4,7 millones de dólares en 2025 para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en todo Estados Unidos, a través de la quinta edición del programa anual de la marca "Accelerate the Good" (Acelerar el bien), que incluye contribuciones equiparadas por parte de los concesionarios.
  • La cifra total incluye donaciones superiores a 1,5 millones de dólares tanto para el St. Jude Children's Research Hospital® como para la organización No Kid Hungry, además de proporcionar fondos fundamentales a entidades dedicadas a la salud infantil, el alivio del hambre, el apoyo a veteranos, la respuesta ante desastres y el bienestar de la comunidad. Características diseñadas para conductores que buscan aventura sin sacrificar la practicidad familiar.

MES DE JULIO

EL AÑO HASTA LA FECHA

Modelos

2026

2025

2026

2025

EV9

1,650

1,737

8,685

6,675

EV6

674

1,290

4,717

7,165

K4/Forte

12,094

11,188

85,673

86,723

K5

6,694

5,879

45,088

40,444

Soul

0

4,665

3,480

30,791

Niro

1,722

2,751

15,489

14,539

Seltos

8,807

4,917

41,311

29,856

Sportage

16,083

14,392

110,990

101,564

Sorento

9,038

7,965

58,386

58,884

Telluride

11,816

10,411

85,418

71,913

Carnival

7,279

5,928

47,347

39,080

Total

75,857

71,123

506,584

487,634

Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.comPara recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

FUENTE Kia America

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

KIA AMERICA POSTS RECORD JULY SALES

KIA AMERICA POSTS RECORD JULY SALES

Building on its best-ever first-half sales performance, Kia America posted another record in July with 75,857 units sold, a 7 percent increase over...
KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL SPORTAGE HÍBRIDO Y DEL SPORTAGE HÍBRIDO ENCHUFABLE DEL 2027

KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL SPORTAGE HÍBRIDO Y DEL SPORTAGE HÍBRIDO ENCHUFABLE DEL 2027

Kia América se complace en anunciar los precios de los modelos Sportage híbrido turbo (HEV) e híbrido turbo enchufable (PHEV) del 2027. Como novedad...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Hispanic

Hispanic

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics