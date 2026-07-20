El Sportage Hybrid añade nuevas versiones de tracción delantera para mejorar su atractivo.

Los precios comienzan en $30,5901 MSRP para el Sportage Híbrido y $40,5901 MSRP para Sportage Híbrido Enchufable (más $1,495 de destino)

IRVINE, Calif., 20 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América se complace en anunciar los precios de los modelos Sportage híbrido turbo (HEV) e híbrido turbo enchufable (PHEV) del 2027. Como novedad para este año, el Sportage HEV amplía su oferta con la incorporación de tracción delantera (FWD) en las versiones S y EX para aumentar su atractivo en un mercado competitivo en constante evolución, donde los consumidores priorizan la eficiencia de combustible, la comodidad diaria y las prestaciones de gama alta. Además, ahora ofrece un punto de entrada más accesible para los clientes que buscan un híbrido. Por su parte, el Sportage PHEV, un fuerte competidor en el mercado de los SUV compactos híbridos enchufables, regresa sin cambios para el año modelo 2027.

KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL SPORTAGE HÍBRIDO Y DEL SPORTAGE HÍBRIDO ENCHUFABLE DEL 2027 KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL SPORTAGE HÍBRIDO Y DEL SPORTAGE HÍBRIDO ENCHUFABLE DEL 2027

Además de la nueva disponibilidad de tracción delantera para el Sportage HEV, se ofrecerá un nuevo paquete tecnológico en el HEV X-Line para mejorar aún más su competitividad. Al igual que los modelos Sportage X-Line con motor de gasolina, el HEV X-Line con paquete tecnológico incluirá estas características populares:

Vista panorámica de 360° 2 y monitor de visión de punto ciego 3

y monitor de visión de punto ciego Cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y sistema de navegación.

Sistema de audio premium Harman-Kardon 4 y asiento del conductor con memoria

y asiento del conductor con memoria Asistente de prevención de colisiones al estacionar en reversa 5 y sensores de estacionamiento laterales

y sensores de estacionamiento laterales Asistencia de conducción en autopista6 y faros antiniebla LED

El Sportage HEV del 2027 ahora tendrá dos proveedores y se ensamblará en la nueva planta de HMGMA Metaplant en Savannah, Georgia. El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) para los modelos Sportage HEV y PHEV del 2027 es el siguiente:

Precios – Precio de venta sugerido por el fabricante (excluye $1,495 de gastos de envío)1

Sportage HEV LX FWD $30,590 Sportage HEV S FWD $31,290 Sportage HEV S AWD $32,890 Sportage HEV EX FWD $32,290 Sportage HEV EX AWD $33,890 Sportage HEV X-Line AWD $35,790 Sportage HEV SX-Prestige AWD $40,690



Sportage PHEV X-Line AWD $40,590 Sportage PHEV X-Line Prestige AWD $47,390

Haga clic a continuación para obtener más información sobre el modelo Sportage HEV del 2027:

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Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío y manipulación, impuestos, matriculación, tasas de licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios finales los establece el concesionario y pueden variar. 2 Cuando está activado, el monitor de visión periférica no sustituye la conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 3 Cuando está activado, el sistema de monitoreo de punto ciego no sustituye la conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura. 4 harman/kardon es una marca registrada de Harman International Industries, Inc. 5 Cuando está activado, el asistente de prevención de colisiones al estacionar en reversa no sustituye la conducción segura y puede que no detecte todos los objetos detrás del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura. 6 Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción segura, puede que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

FUENTE Kia America