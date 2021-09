Kia America se apodera del Primetime para presentar el EV6 totalmente eléctrico y la nueva marca Kia America

El EV6 llegará a la alfombra roja durante la noche más importante de la televisión, ya que Kia se asoció una vez más con Television Academy para la emisión de los "73.os PREMIOS EMMY" el domingo 19 de septiembre (en vivo, 8:00 a 11:00 p. m. hora del este/5:00 a 8:00 p. m. hora del Pacífico) por CBS Television Network, con transmisión en vivo en línea y a pedido en Paramount+. El EV6 se presentará a través de una integración que mostrará el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca, que sienta las bases para el futuro de Kia.

Durante la transmisión en vivo, Kia estrenará un anuncio de 60 segundos, "Writer", que sigue a una guionista durante su proceso creativo. Después de varios intentos fallidos de "ponerle tinta al papel", la escritora se va a dar un paseo en su EV6 para despejar la mente y encontrar la inspiración. Ella empieza a ver grandes letras al frente que deletrean las palabras "Open on Paris, 1736" (Empieza en París, 1736), cuando un carruaje de caballos cruza una intersección. A medida que sigue conduciendo, aparecen las palabras "forbidden love" (amor prohibido) y "stepmother plots" (complot de madrastra), junto con una amenazante figura de lo que parece una reina en lo alto de un puente. En el recorrido van apareciendo personajes vestidos con trajes de época, entre los que se incluye a un grupo de violinistas y a una misteriosa figura enmascarada envuelta en negro, destacando así cómo el movimiento del EV6 (y de todos los modelos Kia) inspiran a quienes los conducen. La voz de un locutor afirma: "Inspiration is out there, go find it" (La inspiración está ahí afuera, ve a encontrarla), y el anuncio cierra con el nuevo eslogan de Kia America, "Movement That Inspires" (Movimiento que inspira) escrito en la pantalla. Además del anuncio de 60 segundos, la campaña también contará con versiones de 30 y 15 segundos de "Writer".

"Kia America se está embarcando en una dirección completamente nueva y el EV6 es solo el comienzo", agregó Wager. "Cuando cambiamos nuestro entorno, las nuevas experiencias y el movimiento nos inspiran, y conducir un nuevo Kia inspirará a los propietarios a crear sus propios momentos de revelación".

Kia fue la primera marca automotriz en asociarse oficialmente con America's Got Talent, y regresó al espectáculo con una serie de integraciones en el programa que incluyeron al principal sedán deportivo de la marca, el Stinger 2022 y al Crossover EV6. Para llevar la alianza un paso más lejos este año, el EV6 formó parte de los paquetes de premios que se entregaron al ganador y segundo lugar de la temporada 16 a principios de esta semana.

