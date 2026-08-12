Un SUV eléctrico compacto se convierte en el vehículo eléctrico más accesible de la gama de Kia

El EV3 ofrece una autonomía totalmente eléctrica de hasta 321 millas (versiones Wind FWD y Land FWD) y capacidad de carga rápida de CC

Los precios comienzan en $29,8901 MSRP (más $1,495 por gastos de envío)

IRVINE, Calif., 12 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América se complace en anunciar los precios del totalmente nuevo EV3 del 2027. Como el vehículo eléctrico más asequible de la gama de Kia, el EV3 está diseñado para fomentar la adopción de vehículos eléctricos, ofreciendo un diseño inspirado en el EV9, tecnología avanzada y practicidad para el día a día en un formato de SUV compacto.

KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL EV3 DEL 2027

El EV3 ofrece una autonomía totalmente eléctrica de hasta 321 millas (en las versiones Wind FWD y Land FWD), capacidad de carga rápida de CC y una progresión clara desde la versión Light —bien equipada— hasta la dinámica versión GT. La disponibilidad de un sistema de tracción total (AWD) con doble motor, un modelo GT de 288 caballos de fuerza y características premium opcionales amplían aún más el atractivo del EV3 para satisfacer diversas necesidades de los clientes.

El EV3 ofrece a los interesados en vehículos eléctricos y a quienes compran uno por primera vez un SUV práctico, de tamaño ideal y precio accesible, que cuenta con una amplia gama de ventajas. Entre sus características más destacadas se incluyen:

Puerto de carga NACS integrado para una mayor compatibilidad de carga, así como capacidad para recargar del 10 al 80 % en aproximadamente 31 minutos con un cargador rápido de CC de 350 kW 2 (no se requiere adaptador para NACS).

(no se requiere adaptador para NACS). El paquete Nightfall (paquete anochecer - disponible) añade llamativos detalles exteriores en negro, exclusivas llantas negras de 19 pulgadas y barras de techo tipo puente 3 , y un interior gris oscuro.

, y un interior gris oscuro. Una gran variedad de características y tecnologías disponibles, como la vista envolvente de 360° 4 , Monitor de visión de punto ciego 5 , y casi 30 pulgadas de pantallas digitales combinadas en total 6 .

, Monitor de visión de punto ciego , y casi 30 pulgadas de pantallas digitales combinadas en total . Preparado para el clima frío con calentador de batería de serie, bomba de calor disponible (AWD) y asientos delanteros con calefacción disponibles7 y el volante.

El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) para el EV3 del 2027 es el siguiente:

Precios – Precio de venta sugerido por el fabricante (excluye $1,495 de gastos de envío)1

EV3 Light FWD $29,890 EV3 Wind FWD $34,990 EV3 Wind AWD $38,690 EV3 Land FWD $38,490 EV3 Land AWD $41,690 EV3 GT-Line AWD $43,490 EV3 GT AWD $45,890

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Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América sigue encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME (lista de 2026). Kia actúa como "socio automotriz oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, comercializados a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluidos varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos EV6 (totalmente eléctrico), EV9 (SUV totalmente eléctrico de tres filas de asientos), Sportage (excepto el modelo PHEV), Sorento (excepto los modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) no incluye los gastos de envío y manipulación, impuestos, título, tasas de matriculación, opciones ni cargos del concesionario. Los precios reales los fija el concesionario y pueden variar.. 2 Tiempo de carga con un cargador rápido de CC de 800 V y una temperatura de la batería de aproximadamente 72 grados Fahrenheit. La carga real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, las prácticas de carga, la antigüedad de la batería, las condiciones meteorológicas, la temperatura y el estado del vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. El uso frecuente de la carga rápida de CC puede afectar negativamente el rendimiento y la durabilidad de la batería; por ello, Kia recomienda minimizar su uso. El modelo EV3 Light 2027 puede cargarse del 10 % al 80 % con cargadores rápidos de CC en 29 minutos. Los modelos EV3 GT-Line AWD, Wind, Land y GT AWD 2027 pueden cargarse del 10 % al 80 % con cargadores rápidos de CC en 31 minutos. 3 Las barras transversales para los rieles del techo y diversos accesorios de portaequipajes están disponibles por un costo adicional. Asegure siempre la carga de manera segura. 4 Cuando está activado, el monitor de visión envolvente no sustituye a una conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y precaución. 5 Cuando está activado, el monitor de visión de punto ciego no sustituye a una conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y precaución. 6 Compuesto por una pantalla de instrumentos de 12,3 pulgadas, una pantalla táctil de info-entretenimiento de 12,3 pulgadas y una pantalla de climatización de 5 pulgadas. 7 Extreme las precauciones al utilizar los asientos con calefacción para evitar quemaduras. Consulte el Manual del propietario para obtener más información sobre seguridad.

FUENTE Kia America