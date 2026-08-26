La versión X-Line de este popular SUV añade techo solar panorámico y portón trasero eléctrico inteligente como características estándar, además del nuevo color exterior Road Rider Brown.

El precio del modelo a gasolina comienza en $28,9901 MSRP (excluyendo la tarifa de destino de $1,495)

IRVINE, Calif., 26 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América ha anunciado los precios de la versión de gasolina del Sportage 2027. Si bien la mayor parte de la gama de modelos con motor de combustión interna (ICE) se mantiene sin cambios, la versión X-Line ahora incluirá de serie techo panorámico y portón trasero eléctrico inteligente, como en el paquete X-Line Premium del 2026. Estos cambios alinean el Sportage X-Line ICE con los modelos Sportage Híbrido (HEV) y Sportage Híbrido Enchufable (PHEV) en cuanto a su equipamiento de serie, lo que permite a los clientes elegir con mayor facilidad entre las opciones de motorización según sus necesidades de conducción. Estas mejoras refuerzan aún más el atractivo de la familia Sportage.

KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL SPORTAGE 2027

Novedades para el modelo del año 2027:

X-Line Añade de serie techo solar panorámico y portón trasero eléctrico inteligente. Nuevo color exterior Road Rider Brown con techo bicolor disponible.



El precio de venta sugerido por el fabricante para el Sportage ICE 2027 es el siguiente:

Precios – Precio de venta sugerido por el fabricante (excluye $1,495 de gastos de envío)1

Sportage LX FWD $28,990 Sportage LX AWD $30,790 Sportage EX FWD $30,790 Sportage EX AWD $32,590 Sportage X-Line AWD $34,790 Sportage SX FWD $34,590 Sportage SX-Prestige FWD $36,590 Sportage SX-Prestige AWD $38,390 Sportage X-Pro AWD $39,890

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Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América sigue encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME (lista de 2026). Kia actúa como "socio automotriz oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, comercializados a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluidos varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos EV6 (totalmente eléctrico), EV9 (SUV totalmente eléctrico de tres filas de asientos), Sportage (excepto el modelo PHEV), Sorento (excepto los modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío y manipulación, impuestos, matriculación, tasas de licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios finales los establece el concesionario y pueden variar.

FUENTE Kia America