Kia Motors "acelerará el bien" a través de donaciones a programas de fútbol de escuelas secundarias afectadas por la pandemia

"El fútbol es el juego emblemático de los Estados Unidos, y este domingo fue un muy bienvenido descanso de la pandemia que todos necesitamos. Cuanto más lo pensábamos, nos dimos cuenta de que Kia podía usar esto como una oportunidad para ayudar a los jugadores de escuelas medias a seguir luchando por sus sueños de estar algún día en el escenario más grande del fútbol," señaló Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia Motors America. "Kia continúa ayudando a los jóvenes necesitados a recuperar parte de sus vidas anteriores a la pandemia. Admiramos la audacia de los Woodrow Wilson Tigers y esperamos celebrar a más jóvenes extraordinarios de todo el país que simplemente quieren jugar el deporte que aman".

El apoyo a los equipos de fútbol de las escuelas medias es la última extensión de la iniciativa benéfica "Accelerate The Good" (Acelerar el bien) de Kia Motors, que comenzó en 2019 cuando se instituyó la beca Great Unknowns Scholarship para ayudar a los jóvenes necesitados a afianzarse en la educación superior. Al inicio de la pandemia en 2020, Kia continuó con estos esfuerzos con dos donaciones separadas de $1 millón a organizaciones que ayudan a los jóvenes sin hogar de los Estados Unidos. Además de las donaciones monetarias, los voluntarios del equipo de Kia ensamblaron equipos de protección personal (PPE) en la planta de fabricación de Kia en Georgia, y entregaron más de 550,000 protectores faciales a hospitales y centros médicos de todo el país.

"Nos sentimos honrados de recibir esta magnífica donación de Kia Motors", expresó Katrina McCombs, superintendente de escuelas de la ciudad de Camden. "Nuestros niños y estudiantes-atletas merecen todas las oportunidades para competir en el aula y en los campos deportivos. Sabemos de primera mano que esta generosa donación ayudará a restaurar y elevar nuestro programa de fútbol para muchos estudiantes-atletas muy merecedores".

Entre los elementos adicionales de la campaña se incluyen un video de 30 segundos, "The Game Must Go On" (El juego debe continuar) que ilustra el impacto que los programas deportivos cancelados pueden tener en los jóvenes. Próximamente, se estrenará en canales de red y cable un anuncio de 30 segundos titulado "The Bear & The Eagle" (El oso y el águila), que presenta el flamante SUV Kia Sorento 2021. El anuncio lleva al espectador en un viaje surrealista a través de diversas aventuras por la naturaleza mientras destaca varias características del nuevo SUV resistente y capaz de Kia.

Kia Motors America, cuya sede se encuentra en Irvine, California, sigue siendo la marca mejor clasificada en calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, entre los que se incluyen automóviles y SUV orgullosamente construidos en West Point, Georgia.*

*Los modelos Telluride, Sorento y K5 se ensamblan en los Estados Unidos con partes de los Estados Unidos y de otros países.

