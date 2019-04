Kia Motors continúa “dándolo todo” en nueva campaña de marketing para el Soul de tercera generación

El spot "The New Species of Soul", musicado con una banda sonora enérgica a medida, es la pieza central de una campaña multifacética protagonizada por tres versiones únicas del modelo Soul. Primero, una línea GT de Soul turboalimentada color Inferno Red acelera por un paisaje desértica e inhóspita mientras que el camino empieza a torcerse y convertirse en un espiral cada vez más estrecho. Más tarde, una línea X del Soul color Undercover Green escala senderos de tierra en un paisaje anaranjado oscuro lleno de terreno desigual. Y luego un paquete de colección de diseñador EX de Soul color Solar Yellow navega por un laberinto de lo que parece ser rascacielos.

Cuando los tres Soul se unen, las varias localidades se revelan como el cuerpo de un camaleón con sus texturas y colores cambiantes antes de que una enorme lagarto saborea todos los tres modelos con un sonriente satisfecho.

"No importa lo que le proponga, el totalmente nuevo Soul lo tiene cubierto. Desde la robusta línea X hasta la línea GT turboalimentada y el llamativo paquete de colección de diseñador EX de Soul, la extrema adaptabilidad del Soul lo hace el máximo camaleón", dijo Chehab.

Desde que conquistó a la industria automotriz cuando fue introducido en 2009, el Kia Soul definió y todavía domina la categoría. De hecho, el Soul ha demostrado ser tan popular que, en marzo de 2018, el vehículo Soul número un millón en los Estados Unidos fue vendido, un testimonio del atractivo duradero del modelo como uno de los vehículos más versátiles en circulación hoy, adaptándose interminablemente y cambiándose con los estilos de vida de aquellos que lo manejan.

Para la tercera generación, Kia "lo ha dado todo" y puso más de su "alma" en cada pulgada del vehículo, resultando en un rendimiento robusto, una tecnología emocionante y una funcionalidad urbana, calidades que transcienden geografía y atraen a conductores de todas las edades. La campaña incluye versiones de difusión de :60, :30, y :15 segundos para el mercado general; y versiones de :30 y :15 segundos para el mercado hispano. Una campaña digital multicanal y transmisiones en el cine a fines de abril, soportarán los elementos de difusión.

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America continúa encabezando las encuestas de calidad y es reconocida por Interbrand como una de las 100 mejores marcas mundiales y una de las 50 mejores marcas ecológicas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y LPGA, y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en los Estados Unidos, incluidos automóviles y SUV orgullosamente construidos en West Point, Georgia.*

Para información para medios de comunicación, incluso fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico para comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

*Los Telluride, Sorento y Optima (con excepción de los Hybrid y Plug-In Hybrid) se ensamblan en los Estados Unidos de componentes estadounidenses y abastecidos a nivel mundial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875362/14729_2020_Soul_GT_Line__2__ID_5ac87ab11ce4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875363/PR_Still_02_ID_bc026c32b9cd.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/812837/Kia_Motors_America_Logo.jpg

FUENTE Kia Motors America

Related Links

http://www.kiamedia.com



SOURCE Kia Motors America