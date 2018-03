Kia presentó en Nueva York el totalmente nuevo sedán de lujo K900

"El nuevo 2019 K900 es mucho más que un rediseño de generación, ya que adquiere un aspecto, sensación y carácter completamente nuevos con respecto a su predecesor. Lo único que se transfiere es su nombre, K900", dijo Orth Hedrick, vicepresidente de planificación de productos de KMA. "Nuestros diseñadores e ingenieros han hecho un trabajo extraordinario al volver a imaginar el K900 para satisfacer plenamente las necesidades y los deseos de los consumidores que compran en el segmento del sedán de lujo con la promesa de una propuesta de valor tremenda que solo Kia puede ofrecer. El nuevo K900 es un empujón hacia un nuevo territorio y sirve como una prueba más de que esta marca se está moviendo hacia adelante".

Concebido y creado en el estudio de diseño de Kia en Corea con la colaboración del estudio de California con sede en Irvine, el nuevo K900 está programado para salir a la venta en Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2018. Los precios se anunciarán más cerca a la fecha[2] de oferta del K900.

Estilo Señorial

Sofisticado y majestuoso K900, completamente rediseñado ofrece una nueva definición de lujo premium para la cartera de Kia. Aunque es un poco más largo y más ancho que el modelo saliente, este K900 realmente se ve más apretado gracias a sus proporciones reinventadas, especialmente con respecto a su perfil. Combinando un diseño bellamente equilibrado con líneas fluidas, superficies tensas y detalles geométricos, el K900 introduce un aire moderno de elegancia en el segmento del sedán grande. Los diseñadores de Kia se inspiraron en una ética de diseño que llaman 'La Gravedad del Prestigio', y esta filosofía que todo lo abarca se traduce en una sensación de solidez y volumen en el espacio exclusivo.

Basado conceptualmente en la forma siempre cambiante de la energía condensada, una nueva rejilla de la firma 'Quadric pattern' es el punto focal del K900. Hay 176 "células" parecidas a joyas dentro de la rejilla, lo que sugiere que la energía liberada se acelera desde su centro en la forma en que las ondas en el agua se alejan del impacto de una salpicadura. Las líneas fluidas naturales emanan de esta área frontal, se elevan sobre la capucha, recorren los flancos y culminan en la parte posterior.

Influenciado por la trayectoria de la luz, el diseño de los faros dúplex proporciona al K900 una imagen visualmente progresiva que establece presencia y carácter. Sobre las carcasas de luz, un diseño de campana flotante enfatiza la longitud, el volumen y las proporciones equilibradas del automóvil.

En el perfil, un flash de cromo satinado agrega profundidad a la carrocería lisa, que corre a lo largo de la base de las puertas y alrededor de la sección trasera inferior del K900 para tirar de sus ojos hacia las grandes y detalladas llantas de 19 pulgadas del automóvil. El brillo a lo largo de la línea de la ventana agrega un grado de estructura al diseño del pilar C rico y exagerado antes de que se fusione con la cubierta trasera.

La parte trasera del K900 muestra una amplia postura decorada con detalles llamativos. Las luces dúplex traseras combinan el lenguaje de diseño de los faros y las carcasas de escape integradas están rematadas con cromo.

En general, el K900 es a partes iguales de prestigio, potencia y presencia, que incorpora una apariencia que recuerda a un traje finamente personalizado sobre el físico bien proporcionado de un atleta.

Un Interior a Todo Lujo

Elegante, pero con un diseño minimalista, el interior del nuevo K900 ofrece a los conductores y pasajeros un retiro tranquilo, simple, moderno y confortable. La cabina se envuelve alrededor del conductor, mejorando la sensación de estar oculto del mundo exterior. Una línea apretada y prácticamente ininterrumpida entre las puertas y el panel de instrumentos crea una sensación deliberada de continuidad. Fluyendo desde el centro del tablero hacia las puertas, las superficies se recortan en una combinación sofisticada de materiales, con chapas de metal y una selección de cuatro selecciones de madera mate de poros abiertos: nogal, aceituna marrón, ceniza de olivo beige y madera de ingeniería. El cuero suave equilibra las superficies naturales más duras de la cabina en negro, beige, marrón espresso o Sienna Brown en dos tonos.

La definición de Kia de lujo no se limita a los privilegiados, sino que existe una clara sensación de exclusividad lograda por acentos de buen gusto en todo este espacio. El atractivo tablero es limpio y ergonómico, con un panel de instrumentos con tecnología avanzada y salidas de aire integradas. El conductor maneja el automóvil con un volante de cuero con calefacción y una perilla de cambio de engranaje montada en la consola central.

El diseño de asiento premium tapizado en cuero logra lo último en lujo, emana una apariencia y sensación sustantiva, así como un alto grado de durabilidad gracias a las pruebas de validación extremas en las áreas de UV, temperatura y humedad. El cuero Nappa Premium también está disponible. Los asientos están bien contorneados y configurados para ofrecer la máxima sujeción y confort a la vez que se minimiza la fatiga de los ocupantes, ya sea que el K900 esté en línea recta cruzando largas distancias o moviéndose ambiciosamente sobre carreteras con curvas. El acolchado en el asiento "hombros" es para invocar el espíritu de la ropa usada por los reyes de Corea a lo largo de la rica historia del país.

Para compensar climas fríos y cálidos, los asientos de adelante se calientan y ventilan. El asiento del conductor ajustable de 20 vías disponible está equipado con refuerzos de ajuste de ancho y soporte lumbar con células de aire de potencia y ajustes de hombro para una mayor comodidad. El pasajero delantero puede disfrutar de ajustadores de 12 vías para encontrar la posición ideal.

Además, se han logrado mejoras sustanciales en la comodidad del asiento trasero con respecto al K900 saliente. El asiento trasero del lado del conductor y el asiento trasero del lado del pasajero ofrecerán ajustadores disponibles de 12 y 14 vías, respectivamente, así como capacidad de reclinación, reposacabezas ajustables en altura y cojines hacia adelante / atrás, inclinación arriba / abajo. El calor y la ventilación del asiento son opcionales para los asientos traseros exteriores. La mejora de la comodidad del asiento trasero son controles opcionales HVAC, que permiten a los pasajeros de la parte trasera tener controles de ventilador separados de los pasajeros del asiento delantero.

Para mayor comodidad y relajación, los conductores pueden adaptar la cabina del nuevo K900 a las preferencias personales con un nuevo sistema de iluminación ambiental desarrollado en conjunto con el mundialmente conocido Instituto de Color Pantone[3]. De los 64 colores disponibles, Pantone3 creó siete configuraciones de color específicas, cada una con su propio mensaje y significado inspirados en océanos, bosques, cielos, Aurora Boreal y otros aspectos de la naturaleza. Los elementos de iluminación se encuentran en áreas clave en todo el K900, incluida la consola superior, los paneles de las puertas y los espacios para los pies delanteros / traseros. Este sistema ayuda a los ocupantes a sumergirse en la cabina, haciendo del K900 un espacio rejuvenecedor de inspiración en lugar de solo un modo exclusivo de transporte. Un enfoque similar a la iluminación de la cabina se mostró por primera vez en el SUV concepto Telluride.

Para elevar aún más el estado de ánimo, el K900 cuenta con iluminación de interacción gracias a un sistema de control de iluminación inteligente que utiliza sensores de proximidad para iluminar un 20 por ciento cuando se detecta la mano del conductor y se busca un interruptor en el tablero.

Aunque el K900 se enorgullece de no ser abiertamente lujoso, el único guiño al estilo de vida haute es un reloj analógico especialmente diseñado y co-marcado por Maurice Lacroix[4] , un símbolo de sofisticación de renombre mundial y la búsqueda de la perfección en la artesanía. Este reloj llamativo se encuentra en el centro del tablero y eleva de manera tangible el nivel de prestigio de la cabina.

Flagship experto en tecnología

Como era de esperarse, el nuevo K900 viene equipado con una amplia gama de características avanzadas de tecnología, conectividad e información y entretenimiento. La consola central cuenta con un dial de puerto táctil que es práctico e intuitivo para el funcionamiento del controlador de la pantalla táctil de la interfaz hombre-máquina (HMI) de 12,3 pulgadas que muestra mapas, información de viaje, fuentes de audio, controles de clima y más.[5] Un sistema de navegación Premium de nuevo diseño[6] basado en módem, viene equipado con funciones mejoradas fáciles de usar a las que se puede acceder a través de la sub-marca UVO luxe1 de Kia dedicada exclusivamente a los propietarios de K900. UVO luxe1 ofrece un conjunto completo de características remotas a través de un módem integrado en el vehículo y accesible una vez que se crea la cuenta UVO en el sitio web myUVO.com y el vehículo está registrado. UVO luxe1 Las funciones de telemática UVO luxe1 se pueden utilizar desde el escritorio, la tableta o la aplicación dedicada, y los tres puntos de acceso permiten el inicio remoto, la configuración de la temperatura de la cabina preferida o funciones fáciles de usar, como Find My Car. Los propietarios de K900 también cuentan con un representante de servicio dedicado al que se puede acceder a través de una línea telefónica VIP. También hay conectividad completa a través de Apple CarPlay[7] y Android Auto,[8] y la comodidad adicional proviene de un cargador de teléfono celular inalámbrico[9].

Al pilotar el K900, el controlador se beneficiará de un grupo de instrumentos TFT en color de alta resolución de siete pulgadas o un grupo de instrumentos TFT color de 12.3 pulgadas disponible con gráficos diferenciados por el modo de manejo seleccionado: Comfort, Eco, Sport o Custom. Más allá de los medidores, hay una Head Up Display (HUD)[10] de 9.7 pulgadas disponible, repleta de contenido relacionado con la velocidad, navegación, audio y sistemas de asistencia al conductor que le permite al conductor enfocar más su atención en el camino.

Como parte de los Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)11 de Kia, el monitor de vista envolvente (SVM)[11] del K900 utiliza cuatro cámaras que ofrecen una perspectiva de 360 grados con imágenes cosidas que proporcionan una vista perfecta. Blind Spot View Monitor (BVM)11 proporciona al conductor una alimentación de video en vivo de carriles adyacentes en el grupo de instrumentos y se activa a través del intermitente. Utilizando los sensores de punto ciego, el K900 también mejora la percepción visual al ofrecer un volante háptico10 que puede alertar al conductor por medio de la vibración en caso de un cambio de carril potencialmente inseguro si el vehículo detecta la presencia de otro vehículo u objeto.

Además, en el frente de tecnologías ADAS11 el K900 trae Lane Keep Assist System (LKAS)11, Forward Collision Avoidance Assist (FCA)11 y Driver Attention Warning (DAW)[12], el último de los cuales está diseñado para aconsejar al conductor detener el vehículo y descanse si detecta somnolencia o fatiga mientras controla el comportamiento y los patrones de conducción. Otros sistemas importantes de ADAS11 son los de Alerta de Evitación de Tráfico Cruzado (RCAA)11 que pueden aplicar automáticamente los frenos al retroceder en caso de detectar un objeto que cruza una distancia predeterminada desde la parte trasera del vehículo, Safe Exit Assist[13], que puede ayudar a notificar el conductor o los pasajeros si detecta posibles peligros, incluidos los automóviles que pasan, los ciclistas o los peatones, al abrir cualquier puerta para salir del vehículo, y Lane Follow Assist (LFA)10, que puede proporcionar un grado de control automático de la dirección en ciertas circunstancias durante el funcionamiento del Control avanzado de velocidad inteligente (ASCC)10 basado en el análisis de las marcas de carril y la información del vehículo frontal basada en radar que detecta.

Una experiencia de conducción completamente inmersiva solo se completa con la acústica adecuada y el K900 ofrece un sonido superior a través de un sistema Harman Kardon / Lexicon[14] de 900 vatios y 17 parlantes, el sistema de audio más poderoso de Kia, con tecnología QuantumLogic[15] Surround Sound y tecnología Clari-Fi[16]. QuantumLogic15 extrae señales de la grabación original y las redistribuye en un auténtico escenario multidimensional para una reproducción clara, refinada y llena de detalles. QuantumLogic15 también ofrece modos seleccionables que incluyen Stereo Mode, Audience Mode y On Stage Mode, que resalta la instrumentación de 360 grados que hará que los oyentes sientan que están en el escenario con el artista. Simultáneamente, Clari–Fi16 funciona en tiempo real para reconstruir detalles de audio perdidos en música digitalmente comprimida.

Tren Motriz de Clase Mundial

El K900 se ha convertido en una máquina de conducción verdaderamente sofisticada impulsada por un V6 biturbo de 3.3 litros, el mismo motor que se encuentra en el aclamado sedán deportivo Stinger fastback de la automotriz. Este motor de clase mundial genera 365 caballos de fuerza [17] y 376 lb / ft de torque y fue nombrado recientemente en la lista de los 10 Mejores Motores de Ward por su excepcional capacidad de respuesta y refinamiento. Los dos turbos gemelos de desplazamiento rápido están integrados en el colector de escape para una mayor durabilidad. La sincronización de válvula variable continua (CVVT) funciona perfectamente en tándem, lo que resulta en una entrega de potencia óptima e instantánea.

Dado que los motores turbo suelen generar más calor que los motores sin turbo, se requería un sistema de refrigeración robusto. Para enfrentar el desafío de entornos extremos, el equipo de desarrollo de Kia superó los objetivos internos y diseñó un sistema que utiliza un radiador más amplio para una refrigeración y un flujo de aire más eficientes, y adoptó un motor de ventilador eléctrico sin escobillas de 600 vatios de alta capacidad. Con el objetivo de proporcionar el más alto nivel de calidad y durabilidad, Kia llevó a cabo pruebas y validación en entornos extremos en todo el mundo.

El motor se combina con una transmisión automática de 8 velocidades incorporada en la casa de segunda generación para administrar su potencia de una manera suave y sin problemas. El selector de marchas Shift-by-Wire es estándar y no requiere mantenimiento programado en condiciones normales, la transmisión es excelente para la conducción diaria. Al mismo tiempo, esta caja de cambios permite cambios rápidos y seguros durante una conducción más enérgica.

Para una dosis adicional de rendimiento, manejo mejorado, estabilidad y agilidad, el K900 está equipado con un sistema de tracción total de control de vector dinámico de par dinámico a tiempo completo 9 que está predispuesto y controlado electrónicamente en base a las condiciones de la carretera. Siguiendo al Stinger, el K900 se convierte en la segunda aplicación de este sistema interno construido y eleva la tracción y el manejo para ayudar al K900 a competir contra sus competidores europeos premium. Diseñado para mejorar el rendimiento en una variedad de entornos, distribuye libremente el par entre las ruedas delanteras y traseras, y también puede enviar potencia de un lado a otro, dependiendo de las condiciones. Si el sistema detecta un deslizamiento, la potencia se dirige sin problemas hacia las ruedas delanteras o traseras, dependiendo de la situación de conducción. Hasta el 50 por ciento del torque se puede distribuir a las ruedas delanteras, y en el modo Sport, hasta el 80 por ciento de la potencia se puede dirigir a las ruedas traseras.

Dinámica del Vehículo

La ecuación de rendimiento del sedán se perfeccionó con una serie de mejoras bajo la dirección de Albert Biermann, presidente de Kia's Vehicle Test y High Performance Development. "El objetivo del K900 era lograr una 'comodidad confiable' en el camino", afirmó Biermann. "Para entregar este resultado, nos enfocamos en cuatro categorías principales: capacidad de conducción, NVH, comodidad y precisión de dirección".

Una distancia entre ejes más larga y una postura más ancha proporcionan mayor control y estabilidad, así como una conducción ultra suave. El chasis se fortaleció con respecto al K900 anterior, logrando un cuerpo más rígido con mayor rigidez lateral delantera y trasera gracias a un mayor uso de adhesivos estructurales: 676 pies para el nuevo modelo frente a 279 pies para el saliente K900. Y con 25 piezas estampadas en caliente, la mayor parte de cualquier vehículo Kia, el nuevo K900 tiene cuatro veces más estampado en caliente que antes. La rigidez torsional aumentó en un 33 por ciento con respecto al K900 saliente, lo que ayudó a darle al vehículo una sensación más sólida y premium en la carretera. El K900 apunta a una calificación TSP + del Instituto de Seguros de Seguridad en las Carreteras (IIHS) y una calificación de choques de cinco estrellas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Aerodinámicamente, el K900 utiliza una cortina de aire de la rueda para minimizar los vórtices dentro de los pasos de rueda introduciendo aire del paragolpes. Además, los paneles inferiores de la parte inferior reducen la resistencia al aire al "enderezar" el flujo de aire debajo del vehículo. Y una aleta de aire activa reduce aún más el arrastre dependiendo de la velocidad de conducción. El resultado final es un coeficiente de arrastre de .27 Cd.

Y en lo que respecta al ruido, la vibración y la dureza (NVH), el K900 ya es conocido por ser increíblemente silencioso, pero una mayor absorción del sonido sigue siendo un objetivo para el modelo completamente nuevo. Esto se llevó a cabo con el uso de aislamiento nuevo y mejorado en toda la estructura del vehículo, incluido el cortafuegos del compartimento del motor, el panel sándwich del asiento trasero, la cubierta del suelo y la almohadilla de vibración detrás del revestimiento del techo. Una película acústica en el parabrisas y el vidrio del lado frontal amortigua dramáticamente la cabina, al igual que el uso de ruedas con cámaras de resonancia, bandas de plástico dentro de las ruedas que reducen el ruido de la carretera al conducir.

Para un automóvil grande disfrutar de un manejo preciso y una sensación de agilidad no es tarea fácil. Para ese esfuerzo, la geometría de la suspensión independiente en las cuatro ruedas del K900, que incluye un nuevo diseño frontal multienlace, tiene como objetivo ofrecer un cambio más rápido y más rápido para una experiencia de conducción más deportiva y enérgica. El sistema está diseñado para mejorar la estabilidad de conducción y la agilidad de la dirección aumentando la rigidez del conjunto del eje delantero y trasero. Una suspensión electrónica controlada disponible (ECS) está ajustada para maximizar el placer de conducción y aumentar el rendimiento. ECS ayuda a reducir las variaciones en la carga de la rueda, complementando la tracción y reduciendo los movimientos del chasis. Un sistema de amortiguación interno utiliza sensores de aceleración de rueda para detectar caminos en mal estado y responde modulando el ajuste de la suspensión en consecuencia.

El K900 utiliza un conjunto de dirección asistida electromecánico, montado en bastidor, diseñado para aumentar la agilidad y la comodidad. Equipado con una dirección de relación variable estándar, el sistema ofrece una sensación descentrada "más lenta", lo que proporciona una mejor sensación de estabilidad, especialmente durante la conducción a alta velocidad.

La fuerza de frenado suave y lineal con confianza definitiva es el resultado de un diseño de pinza de freno delantero de cuatro pistones en combinación con una configuración de pinza de freno trasera de dos pistones. Los conductos de refrigeración debajo de la carrocería guían el aire para enfriar los frenos y mejorar el rendimiento. El sistema presenta un control de freno de esquina estándar y compensación de desvanecimiento de freno, que están diseñados para aumentar automáticamente la presión hidráulica en el sistema de frenado a medida que aumentan las temperaturas del rotor para mantener una sensación de pedal de freno más consistente en ciertas circunstancias. Esto da como resultado una sensación de detención más lineal. También hay una función de secado de freno que puede aplicar periódicamente los frenos (indetectables para el conductor) para barrer la acumulación de agua y mantener el rendimiento constante en determinadas condiciones.

El efecto acumulativo de estos diversos esfuerzos es una experiencia de manejo más segura y refinada buscada por los compradores más exigentes en el segmento del sedán de lujo.

El nuevo K900 se construirá en Corea del Sur en las instalaciones de fabricación premium Kia's Sohari, compartidas con Stinger.

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors América continúa realizando encuestas de alta calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales y 50 mejores marcas ecológicas mundiales por Interbrand. Kia sirve como el "socio automotriz oficial" de la NBA y LPGA y ofrece una gama completa de vehículos vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en los EE. UU., Incluyendo autos y SUV con orgullo construidos en West Point, Georgia *

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas para comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Los modelos Sorento y Optima GDI (EX, SX & Limited y ciertos LX Trims solamente) se ensamblan en los Estados Unidos de partes de EE. UU. Y de origen mundial.

[1] La compra / arrendamiento de un nuevo vehículo Kia K900 2019 con UVO de lujo incluye una suscripción gratuita de 1 año a partir de la fecha de inscripción. Para ser elegible para una suscripción gratuita de 1 año, debe inscribirse dentro de los primeros 5 años de la fecha de venta / alquiler de su vehículo nuevo según lo registrado por el concesionario. Después del vencimiento, el acceso continuo a UVO de lujo requerirá una suscripción paga a la tasa de suscripción vigente en ese momento o su acceso a UVO de lujo terminará. Para ver los términos completos aplicables, consulte la Política de privacidad de UVO (disponible en https://www.myuvo.com/legal/privacy-policy.shtml) y Términos de servicio (disponibles en https://www.myuvo.com/legal/terms-of-service.shtml).

[2] En mercados seleccionados con disponibilidad limitada.

[3] Pantone es marca registrada de Pantone LLC.

[4] Maurice Lacroix es una marca registrada de DKSH Luxury & Lifestyle NA, Inc.

[5] La conducción distraída puede provocar la pérdida del control del vehículo. Cuando maneje un vehículo, nunca use un sistema de vehículo que aleje su enfoque de la operación segura del vehículo.

[6] Navigation is for information purposes only, and Kia does not make any warranties about the accuracy of the information.

[7] Apple CarPlay es una marca registrada de Apple, Inc.

[8] Android Auto es una marca registrada de Google, Inc.

[9] El sistema de carga solo funciona con dispositivos seleccionados. Consulte el Manual del propietario del vehículo para obtener advertencias e instrucciones.

[10] Si no se presta atención a las condiciones de viaje y al funcionamiento del vehículo, podría perderse el control del vehículo. Maneje siempre con seguridad y tenga cuidado.

[11] Estas características no son sustitutos de una conducción segura y pueden no detectar todos los objetos que rodean al vehículo. Maneje siempre con seguridad y tenga cuidado.

[12] La Advertencia de Atención al conductor no reemplaza la conducción segura y es posible que no detecte todas las instancias de fatiga del conductor o prácticas de conducción descuidadas. Si no se presta atención a las condiciones de viaje y al funcionamiento del vehículo, podría perderse el control del vehículo. Maneje siempre con seguridad y tenga cuidado.

[13] Safe Exit Assist no es un sustituto de la atención y puede no detectar todos los objetos que rodean el vehículo. Siempre preste atención al tráfico y al área alrededor de su vehículo al salir del vehículo.

[14] Harmon/Kardon y Lexicon son marcas registradas de Harman International Industries, Inc.

[15] QuantumLogic es una marca registrada de Harman International Industries, Inc.

[16] Clari-Fi es una marca registrada de Harman International Industries, Inc.

[17] Con gasoline Premium.

