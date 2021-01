Kia Rio gana el premio Vincentric al mejor valor en América 2021

IRVINE, Calif., 22 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Rio 5-Door ha obtenido el premio Vincentric Best Value in America 2021, ocupando el puesto número uno en el segmento Subcompact Hatchback. Vincentric, una fuente líder de datos y análisis de costos de propiedad dentro de la industria automotriz determinó los ganadores al analizar el precio de mercado actual y el costo total de propiedad para todos los vehículos del año modelo 2021.