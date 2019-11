Kia Telluride 2020 recibe dos importantes galardones de los Best Buy Awards de Kelley Blue Book

Pensado, diseñado y ensamblado en EE. UU., el Telluride ofrece una experiencia de conducción que inspira confianza y abre las puertas a la exploración. Con un exterior cuadrado que se complementa con lujosos detalles del interior como el opcional tapizado en napa y un volante con calefacción, el SUV mediano de Kia ofrece confort, utilidad y conveniencia que entusiasmará a conductores y pasajeros. Para el modelo 2020, el Telluride puede equiparse con un abanico de tecnologías avanzadas y sistemas de seguridad[1] incluso los estándares Asistente para Evitar Colisiones en Punto Ciego (Blind Spot Collision-Avoidance Assist Rear), Advertencia de Atención al Conductor (Driver Attention Warning), Sistema de Asistencia para Mantenerse en Carril (Lane Keeping Assist), Asistencia para Evitar Colisión Frontal (Forward Collision Avoidance Assist), Alerta de Ocupante Trasero (Rear Occupant Alert)[2], Driver Talk, Modo Silencioso, entre otros.

"El Telluride impresionó a todo el equipo editorial con su llamativo estilo, destacada dinámica de conducción, completísima lista de funciones estándar y tecnología de seguridad bien integrada", dijo Michael Harley, editor ejecutivo de Kelley Blue Book. "Todavía más sorprendente es el precio extremadamente atractivo del crossover, que indica que 'valor' es sinónimo de Telluride".

Para elegir los ganadores de los Best Buy Awards, Kelley Blue Book evaluó más de 300 modelos nuevos disponibles para 2020, con especial énfasis en la mejor combinación de calidad, seguridad, confort, dinámica de la conducción, confiabilidad, bajos costos de titularidad y accesibilidad. Como parte del proceso de toma de decisiones, los expertos de Kelley Blue Book también analizan un abanico de datos relacionados con los vehículos, incluso precios de vehículos, datos sobre los costos de los primeros cinco años, reseñas de clientes y calificaciones, e información de venta de vehículos. Estos prestigiosos premios brindan un útil servicio al permitir que los compradores acorten sus listas de potenciales nuevos autos y compren un nuevo vehículo con confianza.

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America ha sido la marca de mercado masivo mejor calificada en calidad inicial por cinco años consecutivos según J. D. Power [3] y es reconocida por Interbrand como una de las 100 Mejores Marcas Mundiales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluso autos y SUV orgullosamente ensamblados en West Point, Georgia*.

*El Telluride, Sorento y Optima (con exclusión del híbrido y del híbrido enchufable) son ensamblados en EE. UU. con repuestos abastecidos localmente y desde otros países.

[1] Estas funciones no sustituyen una conducción segura y pueden no detectar todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

[2] La Alerta de Ocupante Trasero no sustituye la atención y puede que no detecte todo movimiento dentro del vehículo. Compruebe siempre el interior del vehículo al salir del vehículo.

[3] Kia tuvo la tasa más baja de problemas reportados entre las marcas del mercado masivo en los estudios de calidad inicial de J.D. Power 2015-19 U.S. por las experiencias de los propietarios de nuevos vehículos con su propio vehículo después de 90 días de propiedad. Visite jdpower.com/awards si desea más información.

