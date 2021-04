KIIT classificado em 201+ globalmente no Times Higher Education Impact Rankings

Comparando universidades comunitárias e o impacto gerado por elas, todos os anos , o Times Higher Education publica listas de classificação de instituições de ensino superior em todo o mundo. Como o KIIT vem cumprindo com todos os critérios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o THE classificou o KIIT em 201+ na lista geral de impacto. O ranking de impacto do Times Higher Education avalia a responsabilidade social das universidades em todo o mundo.

Além disso, foi classificado em 86ª em "redução das desigualdades" dos ODS. Para isso, o instituto foi classificado entre 100 universidades do mundo, pelo menos em um parâmetro. O KIIT ocupou a classificação 101+ em "Parceria para os objetivos" e 201+ em "Educação de qualidade e paz" e "Justiça e instituições fortes". É a única universidade no leste da Índia a alcançar uma classificação tão impressionante. Em 2020, o KIIT foi classificado em 501+. O KIIT também foi o vencedor do "Prêmio Ásia 2020" na categoria "Local de Trabalho do Ano" pelo Times Higher Education.

As classificações do Times Higher Education Impact Rankings são as únicas tabelas de desempenho global que avaliam universidades com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS). O Times Higher Education conduziu uma comparação muito abrangente e equilibrada em quatro grandes áreas, incluindo pesquisa, administração, alcance e ensino.

O KIIT vem progredindo com posições impressionantes no ensino de qualidade, pesquisa, publicação, etc. O que é mais notável é que o KIIT vem cumprindo sua responsabilidade social com sinceridade e dedicação desde o início.

O Dr. Achyuta Samanta, fundador do KIIT & KISS, disse: "algumas instituições e universidades têm sido destaque nas classificações mundiais, o que é uma questão de orgulho para o Estado. Estamos felizes que o KIIT considerado como universidade está entre os primeiros no ranking de impacto do Times Higher Education (THE), pois tem tentado manter a excelência em responsabilidade social."

