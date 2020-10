Kimberly-Clark anuncia Gonzalo Uribe como Presidente das Operações na América Latina

Desde que se uniu à Kimberly-Clark em 2017, Uribe construiu um impressionante recorde de resultados liderando a região Andina e, mais recentemente, a sub-região do Norte da América Latina para a companhia. Ele definiu novos planos de crescimento estratégico, transformou as capacidades comerciais e reinvestiu na cadeia de suprimentos para impulsionar o crescimento sustentável. Ele atua no Conselho da Câmara Americana de Comércio e como Líder de Inclusão e Diversidade na Kimberly-Clark América Latina. Antes de se juntar à empresa, Uribe já contava com mais de 25 anos de experiência em liderança, com experiência prévia em empresas como Mondelez, Kraft, Cadbury e Nabisco, toda a sua carreira na Colômbia, Venezuela, Peru, México, Brasil e Costa Rica.

O atual presidente da América Latina, Sergio Cruz, foi nomeado Chief Digital Core Transformation Officer, uma função de liderança global recém-criada e subordinada à Maria Henry, Chief Financial Officer, com foco no fortalecimento da base e das capacidades de negócios digitais da empresa. Ao longo de sua carreira de 15 anos na Kimberly-Clark, Cruz trabalhou entre vários negócios e geografias, atuando anteriormente como Vice-Presidente e General Manager das operações da empresa no Brasil, bem como em funções de gerenciamento geral na Europa Oriental, Equador e Filipinas. Ele traz um entendimento profundo das operações da empresa, que são necessários para entregar esta nova transformação digital.

"Estamos orgulhosos de nosso grande grupo de liderança na América Latina, que possui um histórico comprovado de crescimento", disse Mike Hsu, Chief Executive Officer da Kimberly-Clark. "Tanto Gonzalo quanto Sergio trazem experiências únicas para essas funções de liderança tão importantes para a Kimberly-Clark e eu sei que cada um ajudará a acelerar a execução de nossa estratégia de negócios globalmente e com os clientes e consumidores latino-americanos".

A Kimberly-Clark – multinacional norte-americana de produtos de higiene pessoal – e suas marcas são parte indispensável da vida das pessoas em mais de 175 países. Impulsionados pela inovação, criatividade e compreensão das necessidades mais essenciais da população, criamos produtos que contribuem para tornar a vida melhor. Presente no mundo desde 1872 e no Brasil há 23 anos, nosso portfólio de marcas inclui: Huggies®, Kleenex®, Scott®, Intimus®, Neve®, Plenitud® e WypAll® e nossos produtos estão em primeiro ou segundo lugar nas categorias em que concorrem, em 80 países. A Kimberly-Clark conta com práticas sustentáveis que apoiam um planeta saudável, constroem comunidades mais fortes e garantem que a empresa prospere nas próximas décadas. Para acompanhar as últimas notícias e saber mais sobre os 147 anos de sua história de inovação, acesse o site kimberly-clark.com.br e siga os perfis no Facebook e LinkedIn

