Kimberly-Clark é reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis da América Latina

"As pessoas em todos os lugares estão conectadas pelas mesmas necessidades essenciais: comunidades fortes, saúde e bem-estar. Estamos determinados a fazer a nossa parte para garantir que vamos corresponder a essas expectativas. Entendemos que temos um papel essencial de garantir o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atuamos. Esse é o nosso compromisso com nossos consumidores, com a sociedade e com o planeta", diz Gonzalo Uribe, presidente da Kimberly-Clark na América Latina.

O comitê editorial da publicação Latin Trade escolhe para destacar as 5 empresas do IndexAmericas Top 100, criado pelo BID, como os principais exemplos de empresas líderes na região latino-americana por seus esforços comprovados em sustentabilidade corporativa a cada ano.

"Os ganhadores deste ano abordam desafios ambientais e sociais críticos na América Latina", disse Santiago Gutiérrez, editor executivo da publicação Latin Trade. "À medida que os países continuam navegando pelo COVID-19 e trabalhando para estimular a recuperação, um enfoque para o desenvolvimento sustentável torna-se mais necessário do que nunca. Temos orgulho das iniciativas, parcerias e programas da Kimberly-Clark que estão permitindo que nosso planeta e nossas comunidades prosperem. Parabéns a todos da Kimberly-Clark por ganhar o prêmio 'As 5 Empresas Mais Sustentáveis da América Latina.

Durante último ano, a Kimberly-Clark se manteve ativa em seu objetivo de criar valor na sociedade, apoiando as comunidades nos países onde atua, fazendo contribuições significativas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente com foco em saúde e bem-estar, igualdade de gênero, água potável e saneamento.

Sustentabilidade na Kimberly-Clark

Como parte de seus esforços em sustentabilidade e de sua estratégia para 2030, a companhia tem acelerado ações em diversas frentes, como:

Impacto social : A companhia tem realizado ações consistentes e alinhadas ao propósito de suas marcas. Intimus® e Kotex®, por exemplo, lideram a iniciativa global Ela Pode , baseada em três pilares de atuação, que são: desafiar os estigmas da menstruação, garantir o acesso à educação e abrir portas para meninas e mulheres buscarem seus sonhos. Na América Latina e em parceria com a ONG Plan International já tem impactado a vida de mais de 107 mil meninas e mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade na região. Também doaram mais de 1,3 milhão de produtos Kotex® para profissionais de saúde da linha de frente e comunidades por meio da Cruz Vermelha.





Acesso à água e saneamento: Banheiros Mudam Vidas é um programa global da Kimberly-Clark, por meio das marcas Scott, Suave e Neve, que tem como objetivo promover o acesso ao saneamento básico e à água potável em comunidades. Desde 2015, a companhia já investiu mais 2,3 milhões de dólares na América Latina para levar mais saúde e dignidade a populações vulneráveis, acelerando ações em parceria com as ONGs Plan International e Water for People, e com startups. Mais de 1.3 milhão pessoas em 8 países da região já foram impactadas por este programa.





Banheiros Mudam Vidas é um programa global da Kimberly-Clark, por meio das marcas Scott, Suave e Neve, que tem como objetivo promover o acesso ao saneamento básico e à água potável em comunidades. Desde 2015, a companhia já investiu mais 2,3 milhões de dólares na América Latina para levar mais saúde e dignidade a populações vulneráveis, acelerando ações em parceria com as ONGs Plan International e Water for People, e com startups. 1.3 milhão pessoas em 8 países da região já foram impactadas por este programa. Inclusão & Diversidade : Com o objetivo de dar novos passos em sua jornada de diversidade e inclusão e reforçar seu compromisso com a inclusão étnico-racial, a Kimberly-Clark Brasil aderiu aos compromissos propostos pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial em 2021. A iniciativa busca a superação do racismo no ambiente corporativo e em toda a sua cadeia de valor, representando mais de 800 mil pessoas e com alcance global.





Inclusão & Diversidade : Com o objetivo de dar novos passos em sua jornada de diversidade e inclusão e reforçar seu compromisso com a inclusão étnico-racial, a Kimberly-Clark Brasil aderiu aos compromissos propostos pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial em 2021. A iniciativa busca a superação do racismo no ambiente corporativo e em toda a sua cadeia de valor, representando mais de 800 mil pessoas e com alcance global.





: Para aumentar a eficiência do transporte e, ao mesmo tempo, reduzir a pegada de carbono, a Kimberly-Clark passou a utilizar uma abordagem de remessas e rotas inteligentes na América Latina, e opções de transporte ecológicas. A partir de 2020, tem sido incorporados como parte do transporte terrestre doméstico, começando por um projeto piloto na Colômbia. Estas soluções de transporte e remessa já estão ajudando a diminuir as emissões de gases do efeito estufa (GEE) em aproximadamente de 95% e de carbono (CO2) em cerca de 30%, em comparação aos transportes tradicionais, gerando redução de 3.4% em relação a 2019 e de 11% em relação a 2015 em suas emissões de carbono. Redução do uso de água : Por ser um recurso essencial, a companhia tem trabalhado em iniciativas de gestão de água nos últimos anos e tem investido em sistemas de reciclagem de água que reduziram significativamente o volume de água doce usado em suas operações. A fábrica de Santa Cruz , na Bolívia, recebeu o Prêmio de Excelência em 2020 pela redução do consumo total de água em 84%. E do total consumido na planta de Mogi das Cruzes, no Brasil, 80% da água é reaproveitada no processo e 20% é tratada para ser devolvida limpa ao meio ambiente.





Redução de resíduos: Há um forte compromisso com a reciclagem, a reutilização, a compostagem e o coprocessamento de todos os resíduos gerados nas operações. Em 2020, a planta de Coris, na Costa Rica , alcançou a marca de zero resíduos enviados a aterros sanitários, assim como as plantas em Pilar, Tocancipá e em todas do Brasil. Sendo assim, os resíduos gerados nos processos de produção passam a ter um destino ecologicamente correto.

Sobre a Kimberly-Clark

Kimberly Clark (NYSE: KMB) e suas marcas confiáveis são uma parte indispensável da vida das pessoas em mais de 175 países. Impulsionados pela inovação, criatividade e compreensão das necessidades mais essenciais das pessoas, criamos produtos que ajudam as pessoas a experimentar mais daquilo que é importante para elas. Nosso portfólio de marcas no Brasil inclui Huggies®, Kleenex®, Scott®, Intimus®, Neve®, Plenitud® e WypAll® e nossos produtos estão em primeiro ou segundo lugar nas categorias em que concorrem, em 80 países. Usamos práticas sustentáveis que apoiam um planeta saudável, constroem comunidades mais fortes e garantem que nossos negócios prosperem nas próximas décadas. Para se manter em dia com as últimas notícias e aprender sobre os quase 150 anos de história de inovação da empresa, visite https://www.kimberly-clark.com/pt e siga nosso perfil no LinkedIn.

Sobre a Latin Trade

A Latin Trade é um provedor líder de informações e serviços de negócios para empresas que operam na América Latina. A empresa produz conteúdo premiado em espanhol e inglês para distribuição em toda a América Latina, Caribe e Estados Unidos por meio de mídia impressa e on-line. A Latin Trade é a editora da revista Latin Trade e do Latintrade.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1489690/Gonzalo_Uribe_President_of_Kimberly_Clark_in_Latin_America.jpg

