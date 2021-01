Kinarus nomme Thierry Fumeaux au poste de directeur médical

BÂLE, Suisse, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Kinarus a annoncé aujourd'hui la nomination de Thierry Fumeaux, MD, comme directeur médical. Dans ce nouveau rôle, le Dr Fumeaux dirigera et orientera la stratégie clinique de l'entreprise. Il dépendra du Dr Alexander Bausch, PDG, et fera partie de l'équipe de direction.

Le Dr Fumeaux est un spécialiste en médecine interne et en soins intensifs, avec une longue expérience clinique en tant que chef de service des soins intensifs et de médecine interne de l'hôpital de Nyon. Il a été membre de la Swiss National Covid Scientific Task Force, en tant que président du groupe d'experts Soins cliniques. Il a également été président de la Société suisse de médecine intensive de 2018 à 2020.

« L'expertise du Dr Fumeaux en matière de soins intensifs et de traitement de la COVID-19 sera essentielle pour faire progresser les programmes cliniques de Kinarus, a déclaré le Dr Bausch. Son leadership reconnu ainsi que sa vaste expérience en médecine et en recherche renforceront nos efforts de développement clinique et contribueront à faire progresser notre gamme de produits, en particulier dans le contexte de la COVID-19. »

Le Dr Fumeaux s'est réjoui : « Je suis ravi de rejoindre Kinarus à ce stade de son développement ! C'est une occasion fantastique pour moi d'utiliser mon expérience clinique et de participer activement à l'élaboration de nouvelles options thérapeutiques qui pourraient améliorer considérablement les résultats obtenus chez les patients dans diverses maladies, y compris la COVID-19. »

Le Dr Fumeaux est titulaire d'un diplôme de médecin de l'Université de Lausanne et d'un doctorat en médecine de l'Université de Genève, où il a été également professeur associé. Il est également titulaire d'un MBA de l'IMD et de l'Université de Lausanne.

À propos de Kinarus

Kinarus est une société privée de biotechnologie en phase de développement située à Bâle. Kinarus a obtenu une licence pour le Pamapimod, un inhibiteur de P38 en phase clinique. Le Pamapimod ainsi que d'autres inhibiteurs de P38 dans le développement clinique ont déjà souffert d'un effet réduit après une courte période de traitement. Grâce à une nouvelle combinaison de médicaments brevetés (KIN001), Kinarus a pu surmonter cette limitation.

La société est dirigée par une équipe de gestion disposant d'une longue expérience dans le développement de médicaments dans plusieurs indications. La société a protégé par des brevets et préparé plusieurs indications prêtes au lancement d'études cliniques de phase 2.

Une étude de phase 2 (potentiellement étude pivot) portant sur plus de 400 patients a été soumise aux autorités allemandes en décembre, avec un début de traitement potentiel dès fin février. Les inhibiteurs de P38 ont non seulement un effet antiviral direct dans la COVID-19, mais disposent également d'importantes propriétés anti-inflammatoires et anti-fibrotiques. Par conséquent, ce traitement pourrait avoir une incidence importante sur les patients atteints de la COVID-19, sauver des vies et accroître les capacités des soins intensifs. Compte tenu de ces larges retombées, il pourrait également avoir un effet bénéfique sur les « Covid longs » avec KIN001.

Kinarus a réussi à financer la phase initiale de l'étude et recherche actuellement un financement pour le programme complet jusqu'à ce que KIN001 puisse être largement disponible pour les patients dès le début de l'année prochaine.

