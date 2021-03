Kincsem fait appel à CALLUM pour la conception de l'hypercar

Kincsem est numérique à tous points de vue et véritablement sans contrainte. La vision du fondateur hongrois Tibor Bak est de fusionner les meilleurs talents du monde avec les technologies les plus récentes afin de mettre au point des produits performants et magnifiquement conçus. De la finance à la fabrication flexible en passant par la conception d'IA, la marque est pionnière dans l'intégration du numérique à tous les niveaux. Bak apporte toute son importante expérience et ses compétences industrielles afin d'innover des partenariats et des méthodologies nouvelles et inexploitées jusqu'à présent pour mettre en œuvre le portefeuille de produits divers de la marque, dont l'Hyper-GT est le premier lancement.

« L'histoire du cheval Kincsem est la source d'inspiration de la marque ; l'éthique qui sous-tendait son entraînement était pionnière et, par conséquent, ses réalisations restent inégalées. Notre approche pionnière de la technologie numérique nous permet de créer sans contraintes et de placer l'individu au centre du processus de conception. Nos clients vont découvrir de nouveaux niveaux de personnalisation dynamique, ce qui n'a jamais été possible auparavant », commente Tibor Bak.

« Le Kincsem Hyper-GT, conçu par Ian Callum, réunira de nouveaux modes d'intégration numérique dans le développement, la conception, la fabrication et la propriété. Les possibilités offertes par la nouvelle ère numérique augmentée nous permettent d'aider nos clients à entrer dans un « état de flux ", que les athlètes appellent The Zone, offrant un niveau de personnalisation et de contrôle dynamique qui n'a jamais été possible auparavant. »

Kincsem, le cheval de course hongrois mondialement connu, fut invaincu au cours d'une carrière de 54 courses. La nouvelle Hyper-GT rend hommage à son héritage en créant seulement 54 véhicules de luxe fabriqués au Royaume-Uni. Ces véhicules sont équipés d'un groupe motopropulseur hybride révolutionnaire, dérivé de la F1, et seront livrés à partir de 2023.

Éclipsant les options de personnalisation actuellement disponibles, la Hyper-GT offrira à chaque propriétaire une nouvelle « expérience d'ingénierie personnelle » dans une voiture combinant réactivité du conducteur et capacité d'émission zéro. Le prix doit encore être confirmé, mais il s'agira d'une concurrence au plus haut niveau de l'automobile de luxe.

La nomination de CALLUM est la première d'un certain nombre de partenariats de haut niveau qui seront annoncés et qui s'appuient sur l'excellence des talents de conception, d'ingénierie et de production à travers le monde. L'inclusion de CALLUM apporte un pedigree inégalé au projet, dont le dévoilement complet est prévu pour la fin de l'année 2021, et la nouvelle voiture représente un mandat ouvert et responsabilisant pour l'équipe de conception.

« Avec la Kincsem, nous avons le rare privilège de créer non seulement une belle voiture, mais aussi un langage de conception pour une marque de luxe innovante », déclare Ian Callum, qui dirige l'équipe de conception CALLUM.

« De manière rafraîchissante, Kincsem a déclaré qu'il n'y avait pas de règles, ce qui nous permet de poser la question suivante : « Si nous pouvions faire tout ce que nous voulions, que ferions-nous ? » C'est l'une des opportunités les plus stimulantes pour un designer. L'équipe de CALLUM est extrêmement enthousiaste à l'idée de commencer à travailler. »

La philosophie de Kincsem, qui consiste à faire participer le client de manière inégalée, se manifestera dans de nombreux produits, services et expériences au fur et à mesure que l'avenir se dessine. Cela comprendra le lancement d'un SUV de luxe performant doté de la même chaîne de traction et des mêmes possibilités d'ingénierie personnelle que l'Hyper-GT.

