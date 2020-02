King Salman Relief Center lança o 2o Fórum Humanitário Internacional

RIAD, Arábia Saudita, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Centro Humanitário de Ajuda e Assistência Rei Salman [KSrelief – King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre], na Arábia Saudita, irá sediar o 2o Fórum Humanitário Internacional, de 1o a 2 de março de 2020. O evento é um dos mais significativos do calendário humanitário. Alguns dos maiores especialistas em humanitarismo do mundo irão se reunir para explorar mudanças e maneiras significativas de prestar assistência de forma mais eficiente.

O fórum irá discutir alguns dos atuais desafios humanitários mais prementes do mundo, recorrendo a melhores práticas de destacados protagonistas humanitários, para encontrar soluções que irão beneficiar a todos os necessitados.

Ao anunciar o evento, o supervisor geral do KSrelief, Sua Excelência o Dr. Abdullah Al Rabeeah, disse: "O 2o Fórum Internacional de Riad acontece em um momento em que há muitas dificuldades a serem enfrentadas pela comunidade humanitária internacional. Essa é uma oportunidade única para os protagonistas humanitários, especialistas e cientistas essenciais se reunirem para debater os atuais desafios, de uma maneira aberta, transparente e honesta. A menos que adotemos maneiras mais inovadoras de aumentar o impacto e a eficácia de nosso trabalho, vamos desamparar aqueles que mais precisam de nossa ajuda. É nosso dever agir".

Participarão do fórum o diretor geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o subsecretário geral para Assuntos Humanitários e coordenador de Assistência de Emergência, Sir Mark Lowcock, o diretor-executivo do WFP, David Beasley, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR), Filippo Grandi, e o ministro de estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, entre outros.

O Dr. Al Rabeeah declarou que a Arábia Saudita se tornou uma protagonista cada vez mais influente na comunidade humanitária internacional. Disse que o próximo fórum irá fornecer uma plataforma para discussão de soluções práticas para alguns dos problemas humanitários mais urgentes do mundo, por recorrer a melhores práticas das principais organizações humanitárias.

Fundado em 2015, o KSRelief conduz mais de 1.200 projetos em todo o mundo, que lidam com questões como segurança alimentar, coordenação de assistência humanitária e emergencial, educação e saneamento da água. Em 2019, eles doaram quase um bilhão de dólares em ajuda, para trabalhar com 144 parceiros diferentes, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas carentes de todo o mundo. Mais recentemente, o KSrelief prestou assistência à China no enfrentamento do coranavírus.

Para credenciamento da mídia e para obter mais informações sobre as sessões e os palestrantes, visite https://rihf.ksrelief.org/Home.

