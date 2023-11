King Steel impulsiona sustentabilidade no setor de calçados com compromisso líquido zero

O anúncio chega antes da COP28 dos EAU de 2023, à medida que a marca expande suas conquistas na economia circular e na ação sustentável

A marca se compromete a obter emissões líquidas zero até 2050 e reduzir sua pegada de carbono em 1% ao ano.

As máquinas NexCell da King Steel revolucionaram o setor de calçados desde sua estreia em 2020, ao produzir elastômeros 100% recicláveis e capacidade de usar materiais reciclados.

revolucionaram o setor de calçados desde sua estreia em 2020, ao produzir elastômeros 100% recicláveis e capacidade de usar materiais reciclados. O Centro de ESG da King Steel foi lançado em 2022 e desempenha um papel crucial na implementação e supervisão das práticas sustentáveis e iniciativas de ESG da marca.

TAICHUNG, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A King Steel Machinery, líder em máquinas para fabricar calçados, está anunciando publicamente seu compromisso de obter emissões líquidas zero até 2050, antes da próxima Conferência COP28 nos EAU de 2023. Para sublinhar a ocasião, a marca também está celebrando diversos marcos recentes ao promover a sustentabilidade em todas as suas operações e em toda a cadeia de valor do elastômero (polímero elástico), fundamental para o setor de calçados.

Para mais informação sobre a ação da King Steel em sustentabilidade, acesse: https://www.kingsteel.com/csr

Ação para reduzir sua pegada de carbono

Ao avançar rumo a um futuro mais ecológico, a King Steel fez pela primeira vez seu compromisso de modo discreto em 2022 de obter emissões líquidas zero até 2050. Ao complementar esta meta, a empresa se comprometeu com uma redução anual de 1% em sua pegada de carbono.

Este ano, a King Steel também aderiu à iniciativa RE 10x10, um esforço de cooperação entre líderes do setor para acelerar a transição para energias renováveis. Além disto, a empresa foi homenageada com o prêmio Gold em um concurso de 2023 organizado pelo governo de Taiwan, que avaliou e classificou os esforços de redução da pegada de carbono das marcas locais.

NexCell: A "única" da economia circular de calçados

Em 2020, a King Steel lançou as máquinas NexCell, uma inovação revolucionária que é ao mesmo tempo capaz de produzir elastômeros 100% recicláveis e usar materiais reciclados como insumos.

Antes da NexCell, a reciclagem de elastômeros exigia métodos tecnológicos avançados devido à sua natureza complexa. As máquinas NexCell introduziram a primeira solução de injeção de elastômero espumante com fluido supercrítico do mundo, marcando uma mudança decisiva no setor de calçados e permitindo processos de produção com desperdício zero.

A versatilidade das máquinas NexCell vai além dos calçados, demonstrando aplicações potenciais em vários produtos à base de elastômeros. Além disto, o agente espumante utilizado no processo contribui para captar carbono, ao absorver CO2 e auxiliar os esforços mundiais para combater as mudanças climáticas.

Abraçando ESG em toda a cadeia de valor

Estes marcos são parte integrante do compromisso da King Steel de incorporar princípios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) em todas as suas operações comerciais e processos posteriores. A empresa abraçou totalmente a transformação digital, ao implementar processos exclusivamente digitais e sem papel para reduzir sua pegada ambiental. Para adotar estas mudanças em 2022, a King Steel estabeleceu seu Centro de Sustentabilidade, um centro dedicado a impulsionar as iniciativas de ESG da empresa. O centro intensificou significativamente suas atividades em 2023, ao garantir os recentes marcos ESG e desempenhar um papel crucial na implementação e supervisão de práticas sustentáveis em toda a organização.

Sobre a King Steel

Fundada em 1978, a King Steel trabalha no progresso da inovação em equipamentos de espuma de elastômero, lançando o primeiro SCF IMM "NexCell" do mundo para injetar nova energia na economia circular internacional e na gestão sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2274527/KING_STEEL___NexCell.jpg

FONTE King Steel Machinery Co., Ltd