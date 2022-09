Kion Cosmetics chega ao mercado paraguaio

A linha de produtos da empresa Argila Kimberlito do Brasil também é comercializada nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes

ASSUNÇÃO, Paraguai, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de conquistar as prateleiras das lojas nos Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, a Kion Cosmetics, linha de produtos da empresa Argila Kimberlito do Brasil, originária do Mato Grosso do Sul, acaba de chegar no mercado paraguaio. Distribuídos pela Unibell, os produtos estão disponíveis nas redes de farmácias do Grupo Farma e Farmacenter, além de salões de beleza.

"Todos os produtos da Kion Cosmetics são desenvolvidos a partir da Argila Kimberlito do Brasil, uma jazida com mais de 850 milhões de anos que contém mais de 120 minerais. Considerada a mais nobre e poderosa para o rejuvenescimento corporal, facial e capilar, esta argila é ideal para o uso cosmético, dermocosmético, farmacêutico e nutracêutico", ressaltou a gerente e líder organizacional da Kion Cosmetics, Maressa Ribas, durante o lançamento da marca no hotel La Factoria, em Assunção, no último dia 15.

Em uma noite cheia de glamour, o evento contou com a presença de influenciadores digitais, youtubers, empresários ligados ao setor e convidados. Entre eles, Regina Jara, diretora da Unibell, distribuidora dos produtos da Kion no Paraguai e os diretores de Estratégias e de Novos Projetos da Kion Cosmetics, Gabi Pache e Alan Fernandes de Oliveira, respectivamente.

Gabi Pache falou das comprovações de excelência dos produtos a base da argila kimberlito. "Esta argila é um ativo revolucionário com comprovada ação anti-aging, detox, clareadora, firmadora e hidratante atestada por laboratórios nacionais e internacionais".

Lembrando que a Argila Kimberlito do Brasil faz parte do grupo das chamadas argilas especiais e possui mais de 130 aplicações em materiais específicos catalogados, Alan Fernandes de Oliveira comemorou a expansão dos produtos da Kion Cosmectics, não só na área da beleza masculina e feminina, como também em outros setores, como na medicina em auxílio ao tratamento de queimados e na física em componentes de antenas.

A Argila Kimberlito do Brasil e a marca Kion Cosmetics pertencem ao Ecossistema Dakila, que tem como CEO Urandir Fernandes de Oliveira. Para ele, a expansão da marca para o Paraguai é reflexo da alta qualidade dos produtos. "O interesse em levar a Kion para o país vizinho partiu da própria distribuidora paraguaia. Eles organizaram todo o processo. Para nós, isso é um atestado da eficiência dos produtos, que se vendem sozinhos", destacou Urandir.

Os produtos da Kion Cosmetics podem ser adquiridos nas lojas físicas no Mato Grosso do Sul ou pelo e-commerce kioncosmetics.com em português, inglês, francês e espanhol.

Em 2019 a marca recebeu o prêmio de Inovação Tecnológica proporcionado pela revista internacional Business Magazine, no Castelo de Caras, em Nova York.

FONTE Dakila Pesquisas

