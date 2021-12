Kipp Saúde anuncia novo plano com cobertura no Einstein

Empresa de planos de saúde individuais e familiares do Grupo Omint prossegue com o programa de expansão de sua rede credenciada e cria novo plano

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Kipp Saúde, empresa de planos de saúde individuais e familiares do Grupo Omint, prossegue com o seu programa de expansão e anuncia um novo plano, o K08.

Entre as características, está o acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, localizado no bairro do Morumbi e considerado o melhor da América Latina, e as unidades avançadas do Einstein nos seguintes bairros: Jardins, Ibirapuera, Perdizes e Chácara Klabin.

As Clínicas Einstein Alto de Pinheiros, Parque Ibirapuera, Parque da Cidade, Anália Franco e Santana também estão incluídas no novo plano. Nas clínicas e unidades avançadas é possível realizar coletas, exames de imagem e atendimento pelo Acesso Rápido, que segue o princípio de garantia de acesso e ao serviço de saúde e sistema de apoio diagnóstico aos pacientes de baixa complexidade clínica (alergias leves, diarreias, dor de cabeça, dor no corpo, febre, mal-estar, resfriados, sensação de cansaço, tontura, tosse, viroses, vômitos e outros).

A parceria vai ao encontro da essência do Grupo Omint, que preza pela excelência na assistência à saúde dos "kippers", como são chamados os usuários da Kipp, com um modelo de atendimento altamente resolutivo. "Entre os nossos objetos está a promoção de um contínuo aperfeiçoamento da nossa infraestrutura, com o propósito de que nossos clientes tenham sempre à disposição a melhor rede credenciada de hospitais e laboratórios", declara o gerente Comercial e de Marketing do Grupo Omint, Cícero Barreto.

De forma proativa, personalizada e preventiva, o K08 proporcionará cuidado diferenciado, com toda a tecnologia que os kippers têm à disposição, que inclui uma rede médica a um clique, por meio de aplicativo. "Na Kipp, nós temos como propósito oferecer um novo jeito de assistência à saúde, com um caráter resolutivo. E essa união da expertise do Grupo Omint, referência há mais de 40 anos no Brasil, com a notória primazia do atendimento médico do corpo clínico do Einstein favorecerá os nossos pacientes para um atendimento ainda mais exclusivo, que possibilita o acompanhamento da saúde de maneira ainda mais próxima, customizada e perene", explica o diretor médico técnico do Grupo Omint, Marcos Loreto.

Cobertura

O novo plano K08 reúne a reconhecida qualidade do Hospital Israelita Albert Einstein com a excelência do Grupo Omint, com cobertura no município de São Paulo. Somado a isso, os kippers têm à disposição uma rede médica a um clique, por meio de um aplicativo: toda a comodidade e tecnologia que já são marcas da Kipp Saúde.

Demais planos

Além da novidade K08, o único a incluir o Hospital Israelita Albert Einstein, a Kipp oferta outras sete opções de planos de saúde individuais e familiares: nos planos que vão de K01 a K04, a instituição conta com parceiros de referência no segmento de saúde, como os hospitais 9 de Julho, Leforte, Santa Paula, Pro Matre, Santa Joana e Santa Maria, além dos laboratórios da rede Dasa, por meio do Alta, Delboni e Lavoisier.

Há também os planos de K05 a K07, que oferecem a experiência e qualidade da Rede D'Or, maior rede de hospitais particulares do Brasil, que inclui os hospitais São Luiz e São Camilo, além de laboratórios como Fleury e Campana.

Todos os planos Kipp Saúde possuem abrangência na capital paulista e também nos municípios de Osasco, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, com exceção do K08, que é exclusivo para a cidade de São Paulo.

Sobre a Kipp Saúde

Lançada em 2021, a Kipp Saúde é uma empresa do Grupo Omint que chega ao mercado com a missão de oferecer um novo jeito de cuidar das pessoas, destacando principalmente o acompanhamento contínuo da saúde. A Kipp Saúde carrega em seu DNA a expertise e a excelência do Grupo Omint, referência em qualidade há mais de 40 anos no Brasil.

Para mais informações, acesse kippsaude.com.br

