Kipu Quantum acquiert la plateforme de calcul quantique développée par Anaqor AG pour accélérer le développement de solutions quantiques pertinentes pour l'industrie

KARLSRUHE, Allemagne, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Kipu Quantum, le leader mondial des logiciels quantiques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de PlanQK, la plateforme allemande d'applications quantiques développée et commercialisée avec succès par Anaqor AG. Outre l'acquisition de la plateforme, Kipu Quantum a également rejoint des membres clés de l'équipe d'experts de PlanQK afin de permettre aux organisations de toutes tailles, y compris les institutions industrielles, académiques et gouvernementales, d'utiliser l'informatique quantique de manière ciblée. Ce geste habile fait suite à la conclusion réussie du deuxième tour de financement d'amorçage de Kipu Quantum, d'un montant de 11,4 millions d'euros, réalisé par HV Capital et DTCF fin 2023.

La plateforme PlanQK, bien établie et reconnue dans le secteur, avec un écosystème quantique en croissance constante de plus de 100 organisations, rend l'informatique quantique plus accessible dans différents secteurs et sert un large éventail d'utilisateurs parmi des entreprises leaders telles que BASF, DB Systel GmbH, T-LABS et TRUMPF.

Cette acquisition accélérera considérablement la commercialisation des algorithmes spécifiques aux applications et au matériel de Kipu sous forme de services via la plateforme PlanQK et permettra aux entreprises d'intégrer en douceur les solutions quantiques dans leurs processus existants.

La mise en commun des compétences de Kipu Quantum et de PlanQK facilitera considérablement la connexion de l'informatique quantique dans différents secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, chimique, logistique et financière, permettant ainsi un avantage quantique précoce.

Une intégration stratégique pour accélérer la croissance

Daniel Volz, CEO de Kipu Quantum, explique : « Les algorithmes fortement comprimés de Kipu Quantum permettent d'utiliser les processeurs quantiques actuels dans différents secteurs pour résoudre des problèmes à l'échelle industrielle, sans devoir attendre une décennie pour disposer d'ordinateurs quantiques puissants. Notre travail avec des clients tels que BASF, DLR et MasOrange a démontré la faisabilité. En fournissant nos algorithmes de pointe au niveau mondial sous forme de services via la plateforme PlanQK, nos capacités seront accessibles à un public beaucoup plus large ».

Michael Falkenthal, architecte en chef de la plateforme PlanQK, a déclaré : « En combinant notre connaissance approfondie du domaine et nos atouts avec Kipu Quantum, nous voulons offrir une valeur ajoutée incomparable et permettre l'accès aux capacités de calcul quantique plus tôt que prévu. PlanQK restera une plateforme ouverte et pilotée par la communauté, enrichie par nos partenariats et nos initiatives de recherche pour soutenir tous les innovateurs quantiques. Ensemble, nous faciliterons l'intégration transparente de solutions quantiques dans les processus organisationnels existants, élargissant ainsi considérablement la portée et l'application des technologies quantiques avancées ».

Enrique Solano, cofondateur et directeur visionnaire de Kipu Quantum, souligne : « Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de pointe de PlanQK et sommes ravis de renforcer encore nos capacités grâce à cette association. Notre objectif commun est de faire une première démonstration de l'avantage quantique. Nous apprécions les qualités et les talents uniques que nos nouveaux collègues apporteront pour atteindre cet objectif d'ici 2026. Ensemble, nous voulons écrire l'histoire et rendre l'informatique quantique efficace utilisable le plus rapidement possible »

L'ère de l'informatique quantique efficace

Alexandra Beckstein, CEO et cofondatrice de la société QAI Ventures, basée en Suisse, dont le programme d'accélération a été achevé par Kipu en 2023, commente : « Nous sommes totalement convaincus de l'acquisition stratégique de la plateforme PlanQK. Cette étape confirme l'engagement de Kipu dans l'ère de l'informatique quantique efficace et positionne l'entreprise comme un pionnier dans ce domaine. Grâce aux approches innovantes de l'entreprise, il sera possible de fournir plus efficacement des solutions quantiques très efficaces et de réaliser des progrès significatifs dans les processus de calcul complexes et réels. Nous continuerons à soutenir Kipu dans sa progression vers l'informatique quantique pertinente pour les entreprises ».

À propos de Kipu

Kipu Quantum est une entreprise allemande qui opère à l'interface du matériel informatique quantique et des logiciels de la couche d'application. Elle développe des algorithmes quantiques révolutionnaires, spécifiques aux applications et au matériel, pour un grand nombre de secteurs. Ces algorithmes sont basés sur une technologie de compression unique qui nécessite des ordres de grandeur de ressources de processeur quantique en moins pour résoudre un problème donné que des approches comparables. La technologie de Kipu Quantum a le potentiel de résoudre des problèmes pertinents pour l'industrie avec environ 1 000 qubits physiques et est compatible avec tous les principaux matériels quantiques. L'entreprise teste actuellement sa technologie avec des clients des secteurs pharmaceutique, chimique, logistique et financier.

À propos de PlanQK

PlanQK est la première plateforme ouverte basée sur la communauté pour les applications quantiques. Elle relie les développeurs, les utilisateurs industriels, les chercheurs et les fournisseurs de matériel quantique avec une plateforme pour l'intégration, le déploiement, le développement et la monétisation des implémentations quantiques. Avec plus de 30 cas d'utilisation testés avec succès et plus de 100 partenaires, PlanQK est un pionnier dans le domaine des plateformes quantiques. PlanQK a été initié en 2019, développé en continu en collaboration avec des universités de premier plan, des entreprises et soutenu en tant que projet phare par le gouvernement fédéral allemand.

