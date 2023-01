KISS organiza mega encontro de Guardiões

BHUBANESWAR, Índia, 24 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) em Bhubaneswar em Odisha, Índia, é a maior universidade considerada para estudantes indígenas do mundo, oferecendo educação desde o jardim de infância até o nível de pós-graduação, gratuitamente. Seu vasto campus abriga 30 mil alunos. O instituto foi criado para capacitar as comunidades indígenas por meio do desenvolvimento socioeconômico orientado pela educação.

Em 22 de janeiro, o KISS organizou um mega encontro de Guardiões, no qual o fundador do KIIT-KISS, Dr. Achyuta Samanta, expressou sua profunda gratidão aos pais por seu apoio e carinho, que tornaram o instituto conhecido na Índia e no exterior.

O evento contou com a participação de 60 mil pais, além de 30 mil alunos e orgulhosos ex-alunos.

"Começamos o KISS com apenas 125 estudantes de tribos do distrito de Mayurbhanj em Odisha, por volta de 1992-93. Atualmente, 30 mil alunos passaram pelo instituto e outros 30 mil estudantes estão dando continuidade a sua educação. Cada um dos alunos que saem daqui está inspirando seus amigos do vilarejo a buscar a educação", disse o Dr. Samanta em seu discurso.

Na ocasião, ele parabenizou dois orgulhosos ex-alunos por suas conquistas. São eles Sadhak Karjee, que passou no Exame do Serviço Judicial de Odisha, e o esportista Ajay Oram, que está partindo para o Japão este mês como treinador de rúgbi.

O encontro dos Guardiões foi uma ocasião perfeita para os pais se reunirem com seus filhos e funcionários do instituto e serem informados sobre os últimos desenvolvimentos no campus. O KISS tomou todas as providências para os pais comparecerem ao encontro.

Saudando o compromisso do fundador com a causa da educação tribal desde tenra idade, os pais disseram que o Dr. Samanta mostrou a coragem de estabelecer o KISS, superando todas as adversidades e integrando as comunidades tribais.

Niranjan Bishi, que é membro do Parlamento na Câmara Alta, disse que o Dr. Samanta é uma inspiração para todos que podem perceber desde cedo a necessidade de capacitar a comunidade tribal por meio do desenvolvimento socioeconômico orientado pela educação.

O CEO da KISS, Prashant Kumar Routray, disse que o fundador realizou o sonho das comunidades indígenas de oferecer educação de qualidade a seus filhos.

