KISS se tornará o centro do conhecimento e logística da iniciativa "Football For School" da FIFA

Youri Djorkaeff, CEO da FIFA Foundation e o Dr. Achyuta Samanta, fundador do KISS, assinaram uma carta de intenções neste sentido. O documento estabelece amplamente as condições para que ambas as entidades se comprometam a investigar conjuntamente as possibilidades, particularmente no que se refere à ampliação do programa Football for Schools, que já está ativo em dez associações membro da FIFA, segundo um comunicado.

A FIFA escolheu o KISS como a agência nodal para a promoção do futebol, pois foi incentivada pela grande ênfase do ministro-chefe de Odisha, Naveen Patnaik, na promoção dos esportes como um todo.

Em outubro do ano passado, o KISS anunciou o lançamento do primeiro programa FIFA Football for School da Índia em associação com a FIFA.

O mais recente desenvolvimento busca levar o compromisso entre a FIFA e o KISS, um componente do KIIT, a um novo nível. De acordo com a carta, o KISS atuará como centros de conhecimento para o treinamento do Football for Schools, e como centros logísticos para distribuição de bolas para o Football for Schools.

Ao discursar na ocasião, Djorkaeff declarou: "É com grande orgulho e entusiasmo que hoje assinamos esta carta de intenção com o Kalinga Institute of Social Sciences. O programa Football for Schools da FIFA Foundation foi lançado para impactar positivamente a vida de 700 milhões de crianças.

"O futebol é o jogo global, e já vimos o poder que ele tem para unir, inspirar e educar em todos os cantos do mundo por meio do trabalho já realizado por este programa. Estou certo de que a colaboração que implementamos hoje contribuirá para potencializar ainda mais esse trabalho, e dou as boas-vindas às oportunidades que sem dúvida trará para milhões de crianças em toda a região", declarou o Dr. Samanta em sua reação. O Dr. Samanta elogiou o ministro-chefe por promover os esportes em grande escala no Estado e ser uma fonte constante de incentivo para todos os atletas. Além disso, os aficionados do futebol e amantes do jogo receberam com satisfação a mais recente iniciativa da FIFA-KISS e parabenizaram o Dr. Samanta pela colaboração.

"O programa está a caminho de alcançar esse objetivo e está ativo na América do Sul, África, Leste Asiático, Caribe e no mundo árabe. A parceria que estamos oficializando hoje aqui é o próximo passo na jornada na Índia e no Sul da Ásia", disse o fundador do KISS

Sobre o KISS:

O KISS é a maior escola e universidade residencial totalmente gratuita do mundo para crianças nativas, com 30 mil estudantes residenciais e 30 mil que estudam em campi satélites. A escola já forneceu uma plataforma para muitos desportistas com instalações de última geração.

O deputado suíço, Dr. Niklaus Samuel Gugger, é o embaixador mundial do KISS.

