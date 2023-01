Kit de montagem de computadores AORUS STEALTH 500 da GIGABYTE premiado com o CES 2023 Innovation Award

TAIPEI, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou que foi premiada com o CES 2023 Innovation Awards pelo modelo AORUS STEALTH 500. Destacando-se entre um número recorde de inscrições na premiação deste ano, esse kit exclusivo de montagem de computadores foi reconhecido por seu conceito de design diferenciado e inovação que torna a montagem de um computador visualmente limpo e elegante mais fácil do que nunca.

O AORUS STEALTH 500 da GIGABYTE oferece um kit de montagem desenvolvido para simplificar o gerenciamento e a instalação de cabos, fato que incomoda muitos usuários ao montarem um computador personalizado. Por meio da reconfiguração dos conectores, juntamente com recortes personalizados no chassi do computador, a conexão da maioria dos cabos torna-se mais fácil, além de eles ficarem bem escondidos na parte traseira do chassi. Sem o emaranhado de cabos, o interior do computador fica mais limpo e organizado para melhor fluxo de ar, permitindo assim um sistema mais estável graças a um resfriamento mais eficiente. O AORUS STEALTH 500 simplifica o processo para os profissionais de montagem de computadores, tornando toda a experiência mais divertida e gratificante.

Para a CES 2023, a GIGABYTE lançou suas placas-mãe da série B760 e placas gráficas da série RTX™ 4070 Ti. As placas-mãe da série B760 são fornecidas com configurações de BIOS que permitem aos usuários conseguir o equilíbrio perfeito entre desempenho e temperatura. Toda a linha B760 foi aperfeiçoada para otimizar a compatibilidade DDR5 no hardware e nas pontas do firmware para suportar a velocidade de memória mais rápida até DDR5-7600. Essas placas também são adequadas para serem instaladas pelo próprio usuário. Além disso, os designs EZ-Latch facilitam muito a troca de componentes.

As placas gráficas da série RTX™ 4070 Ti da GIGABYTE utilizam o sistema de resfriamento exclusivo WINDFORCE, combinado com a tecnologia de rotação alternada, para maior eficiência de resfriamento. O AORUS RTX™ 4070 Ti MASTER conta com os novos Bionic Shark Fans, que reduzem efetivamente a turbulência e o ruído. Ele também conta com uma tela LCD integrada na lateral para exibir as principais estatísticas de desempenho ou conteúdo personalizado.

A GIGABYTE também apresentou um trio de novos laptops na CES 2023. Dedicados a jogos, os AORUS 17X/15X com núcleos atualizados estão equipados com a tecnologia de resfriamento WINDFORCE Infinity e uma tela QHD de 240 Hz, para garantir uma jogabilidade mais tranquila com latência mínima, mesmo em configurações ultra. O AERO 16 OLED é o laptop top de linha da GIGABYTE para profissionais de criação, com uma tela OLED 4K+ calibrada de fábrica pelas autoridades mundiais de cores X-Rite™ e Pantone® Validated para a produção de cores mais precisas que se pode encontrar em um laptop para criadores.

Para mais informações sobre o kit para montagem de computadores AORUS Stealth 500, consulte: https://bit.ly/aorus_stealth_500

