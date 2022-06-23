Китай призывает к солидарности, открытости на фоне резких изменений в мире

«Несмотря на текущие изменения в глобальной обстановке, историческая тенденция открытости и развития не изменит направление, и наше общее желание совместно решать проблемы посредством сотрудничества останется таким же сильным, как и прежде», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с вступительной речью в виртуальном формате на церемонии открытия Делового форума БРИКС.

Форум проходит в рамках 14-го саммита БРИКС, группы развивающихся рынков, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В этом году очередь Китая председательствовать в БРИКС.

Си Цзиньпин: все должны защищать мир

Саммит проходит в условиях затянувшейся пандемии COVID-19, вялого восстановления мировой экономики и российско-украинского конфликта, который длится уже почти четыре месяца и усугубил многие существующие проблемы.

Си Цзиньпин призвал международное сообщество «проявить солидарность, участвовать в координации и совместно поддерживать мир и стабильность во всем мире». Он подчеркнул, что гегемония, групповая политика и конфронтация блоков приводят только к войнам и конфликтам, сославшись на уроки двух мировых войн и холодной войны.

«Кризис в Украине является еще одним призывом, который должен пробудить людей во всем мире, — заявил он. — Он напоминает нам о том, что слепая вера в так называемую "позицию силы" и попытки расширять военные альянсы и обеспечивать свою собственную безопасность за счет других неизбежно столкнутся с дилеммой безопасности».

По его словам, международное сообщество должно соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и стремиться к поддержанию мира в неустойчивом мире.

Подтвердив выдвинутую им ранее в этом году Глобальную инициативу в области безопасности, Си Цзиньпин призвал все страны сохранять приверженность концепции общей, всеобъемлющей, коллективной и устойчивой безопасности, а также уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран и серьезно относиться к законной озабоченности всех стран в отношении безопасности.

Си Цзиньпин подчеркивает важность устойчивого глобального развития

Си Цзиньпин отметил, что страны по всему миру должны работать вместе в целях содействия устойчивому глобальному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству и предостерег от попыток политизировать мировую экономику.

«Развитие играет ключевую роль в решении различных сложных проблем и обеспечении лучшей жизни для людей», — подчеркнул он, отметив, что процесс глобального развития «столкнулся с серьезными препятствиями».

По его словам, почти 1,2 миллиарда человек почти в 70 странах сталкиваются с проблемами, связанными с пандемией COVID-19, продовольственным, энергетическим и долговым кризисами.

Си Цзиньпин подчеркнул выдвинутую им в прошлом году Глобальную инициативу в области развития, повторив призыв ко всем странам реализовать повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

По его словам, международное сообщество должно углублять сотрудничество в целях обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, внедрения инноваций и оказания помощи развивающимся странам в продвижении экологически чистых преобразований и борьбе с COVID-19.

Он настоятельно призвал крупнейшие развитые страны проводить ответственную экономическую политику и «избегать негативных побочных эффектов политики, которые могут нанести серьезный ущерб развивающимся странам».

«Политизация мировой экономики и превращение ее в инструмент или оружие, а также преднамеренное введение санкций с использованием своего главенствующего положения в международных финансовых и денежно-кредитных системах только нанесет ущерб собственным интересам и интересам других и принесет страдания всем», — заявил он.

Приверженность Китая открытости

Си Цзиньпин призвал к приверженности принципам инклюзивности, открытости и интеграции, подчеркнув, что экономическая глобализация является «неудержимой исторической тенденцией».

«Китай будет и впредь стремиться к открытости в соответствии с более высокими стандартами, разрабатывать новые системы для более открытой качественно новой экономики и продолжать развивать рыночно-правовую и интернационализированную деловую среду», — заявил он аудитории.

На церемонии открытия форума, состоявшейся в комбинированном онлайн и офлайн формате в Пекине, также выступили президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. На совещании присутствовали около 1000 министров экономики и торговли, послов в Китае и представителей деловых кругов.

На пять стран БРИКС приходится более 26% земной суши, 42% мирового населения и около четверти мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

https://news.cgtn.com/news/2022-06-22/Xi-addresses-opening-ceremony-of-BRICS-Business-Forum-1b4KFLMYqFG/index.html

Видео ― https://www.youtube.com/watch?v=-JCpZfVsM6E

SOURCE CGTN