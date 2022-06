CGTN: China pede solidariedade e abertura à medida que o mundo enfrenta mudanças drásticas

"Apesar das mudanças em um ambiente global em evolução, a tendência histórica de abertura e desenvolvimento não reverterá o curso, e nosso desejo compartilhado de enfrentar os desafios juntos por meio da cooperação permanecerá tão forte como sempre", declarou o presidente chinês Xi Jinping ao fazer um discurso de abertura em formato virtual na cerimônia de abertura do Fórum de Negócios do BRICS.

O fórum faz parte da 14ª cúpula da BRICS, um grupo de mercado emergente que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China ocupa a presidência rotativa do BRICS este ano.

Xi: A paz deve ser defendida por todos

A cúpula se reúne em meio a uma pandemia prolongada da COVID-19, recuperação econômica mundial lenta e conflito entre Rússia e Ucrânia, que já dura quase quatro meses e exacerbou muitos problemas existentes.

O presidente Xi exortou a comunidade internacional a "abraçar a solidariedade e a coordenação e manter conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais". Ele enfatizou que hegemonia, política de grupo e confronto de bloco só levam a guerras e conflitos, citando lições das duas guerras mundiais e da Guerra Fria.

"A crise da Ucrânia é outro alerta para todos no mundo", disse ele. "Isso nos lembra que a fé cega na chamada "posição de força" e tenta expandir as alianças militares e buscar a própria segurança às custas de outros só nos levarão a um dilema de segurança."

A comunidade internacional deve defender a Carta das Nações Unidas e se esforçar para manter a paz em um mundo volátil, disse ele.

Reiterando a iniciativa de segurança global proposta no início deste ano, Xi conclamou todos os países a se manterem comprometidos com a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável, manter o compromisso de respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países e manter o compromisso de levar com seriedade as preocupações legítimas de segurança de todos os países.

Xi enfatiza o desenvolvimento global sustentável

Países de todo o mundo devem trabalhar juntos para promover o desenvolvimento global sustentável e buscar uma cooperação benéfica para todos, disse Xi, alertando contra as tentativas de politizar a economia global.

"O desenvolvimento tem a chave para resolver vários problemas difíceis e proporcionar uma vida melhor às pessoas", enfatizou, observando que o processo de desenvolvimento global "enfrentou grandes obstáculos."

Ele disse que quase 1,2 bilhão de pessoas em quase 70 países são confrontadas com a COVID-19, crises de alimentos, energia e dívida.

Xi destacou a iniciativa de desenvolvimento global que ele propôs no ano passado, reiterando o apelo para que todos os países implementem a Agenda de 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável.

Segundo ele, a comunidade internacional deve aprofundar a cooperação para proteger a segurança alimentar e energética, adotar a inovação e ajudar os países em desenvolvimento a promover a transformação verde e combater a COVID-19.

Ele incentivou os principais países desenvolvidos a adotar políticas econômicas responsáveis e "evitar efeitos colaterais de políticas negativas que possam causar grande impacto nos países em desenvolvimento."

"A politização da economia global e sua transformação em uma ferramenta ou arma na mão de alguém, e a imposição deliberada de sanções usando sua posição primária nos sistemas financeiros e monetários internacionais só acabará prejudicando os próprios interesses, bem como os de outros, e infligirá sofrimento a todos", disse ele.

Compromisso da China com a abertura

Xi pediu um compromisso com a inclusão, abertura e integração, ressaltando que a globalização econômica é uma "tendência histórica incontrolável".

"A China continuará a buscar a abertura contra padrões mais altos, desenvolver novos sistemas para uma economia aberta de alto padrão e continuar a promover um ambiente de negócios internacionalizado e baseado no mercado e na lei", disse ele à plateia.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o presidente russo, Vladimir Putin e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também discursaram na cerimônia de abertura do fórum, que foi realizada em formato on-line e presencial em Pequim. Cerca de mil ministros da economia e comércio, enviados à China e representantes da comunidade empresarial estiveram presentes.

Os cinco países do BRICS representam mais de 26% do território mundial, 42% da população global e cerca de um quarto do produto interno bruto global (PIB).

https://news.cgtn.com/news/2022-06-22/Xi-addresses-opening-ceremony-of-BRICS-Business-Forum-1b4KFLMYqFG/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=-JCpZfVsM6E

FONTE CGTN

