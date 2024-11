KitKat® devient partenaire officielle de la Formule 1®

La F1® prend un break* avec KitKat®

VEVEY, Suisse, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Nestlé et la Formule 1® (F1®) annoncent un partenariat historique, faisant de KitKat® la barre chocolatée officielle de la Formule 1®. Cette collaboration représente pour Nestlé son partenariat, pour une marque, le plus important à date. C'est également pour KitKat®, l'une des marques de barres chocolatées préférées des consommateurs, un tournant majeur.

Des moments de pause dans le sport le plus rapide de la planète

En associant son slogan emblématique « Have a Break, Have a KitKat® » (un break, un KitKat®) à la frénésie et la grande vitesse de la Formule 1®, KitKat® souligne l'importance de prendre des pauses.

Un partenariat pour une saison pleine de pauses et de surprises

La collaboration sera officiellement lancée pendant la saison 2025, marquant le 90e anniversaire de KitKat® et le 75e anniversaire de la Formule 1®. Elle s'étendra ensuite dans le monde entier au cours de l'année 2026. Les passionnés de F1® comme ceux des pauses gourmandes peuvent s'attendre à des événements grand public, des offres promotionnelles (comme des billets ou des produits offerts), des "fanzones" immersives lors de certains Grands Prix, ainsi qu'une visibilité de la marque sur les bords de piste et des contenus divertissants et légers.

Unir deux icônes mondiales autour d'une expérience inédite

Ce partenariat réunit deux grandes communautés de fans, en alliant le frisson du sport automobile au célèbre sens de l'humour de KitKat® et au rituel de faire un break.

« La Formule 1® est un véritable phénomène mondial suscitant un engouement, tout particulièrement chez les jeunes générations. », a déclaré Bernard Meunier, Head of Strategic Business Units and Marketing and Sales chez Nestlé. « Avec sa portée mondiale et son rythme effréné, la F1® offre à KitKat® la plateforme idéale pour rappeler à tous la nécessité de faire un break*. Nous sommes ravis d'apporter notre sens de l'humour et notre vision décalée à l'univers de la Formule 1® afin de créer des expériences mémorables pour les fans du monde entier. »

Emily Prazer, Directrice Commerciale de la Formule 1®, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir KitKat®, une marque universellement reconnue et divertissante, en tant que partenaire. Elle est aimée de tous et nous sommes impatients de voir les expériences fantastiques qu'elle offrira à nos fans sur la piste et les nouveaux publics qui découvriront notre sport grâce à elle."

Et après ?

Accrochez-vous – plus de détails seront partagés prochainement, et rendez-vous sur le paddock pour faire une pause avec KitKat® et la Formule 1®.

Pour plus d'informations, visitez le site internet : www.kitkat.com/formula1

*break = pause

