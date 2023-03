Kivu Consulting, Inc. anuncia parceria estratégica com a Microsoft

Décadas de serviço profissional, inteligência contra ameaças cibernéticas e produtos para redução de riscos cibernéticos para empresas de qualquer tamanho, em qualquer lugar.

BERKELEY, Califórnia, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Kivu Consulting, Inc., uma das principais fornecedoras de soluções de segurança cibernética e parceira confiável de seguradoras e escritórios de advocacia, tem o prazer de anunciar uma parceria estratégica com a Microsoft. As partes estão comprometidas com a colaboração e auxílio a empresas de todos os setores do mundo no combate a crimes cibernéticos e desenvolvimento de resiliência cibernética.

"Os crimes cibernéticos nunca vão parar. Precisamos formar parcerias, reunir talentos, combinar inteligências e trabalhar em conjunto com nossos colegas do setor público para proteger as empresas contra as ameaças cibernéticas. Nossa aliança com a Microsoft Security combina nossos pontos fortes, de modo que possamos causar um impacto maior em quase todos os problemas de segurança cibernética imagináveis", disse Shane Sims, CEO da Kivu Consulting, Inc. "Agora, estamos preparados para reduzir rapidamente os riscos comerciais dos mais diferentes tipos de ameaças cibernéticas direcionadas a qualquer empresa, em qualquer setor e em qualquer continente".

Por meio dessa parceria, a Microsoft e a Kivu trabalharão juntas de várias maneiras para responder aos ataques cibernéticos dos clientes. A Kivu considerará a Microsoft como a principal opção para serviços de remediação pós-violação, quando os clientes da Kivu precisarem deles; e a Microsoft considerará a Kivu como uma parceira confiável para lidar com questões de ransomware com clientes que procurem por esse serviço.

"Nossa missão é proteger o mundo para que nossos clientes possam prosperar. Tratar da segurança é um trabalho coletivo, e a resposta a incidentes é uma das áreas mais importantes para os líderes do setor se reunirem em colaboração", disse Kelly Bissell, Vice-Presidente de Serviços de Segurança da Microsoft. "Estamos ansiosos para trabalhar com a Kivu e outras parceiras para ajudar a proteger os clientes contra todos os ataques cibernéticos. Os clientes podem confiar que suas necessidades de RI serão tratadas, para que seus negócios possam prosperar".

Juntas, as empresas trarão soluções de segurança cibernética desenvolvidas por software de cada empresa, décadas de inteligência contra ameaças, e relacionamentos com seguradoras/escritórios jurídicos/governo, acelerando a jornada de empresas para a resiliência cibernética e reduzindo os riscos comerciais de crimes cibernéticos.

Sobre a Kivu

A Kivu é uma das principais empresas de segurança cibernética do mundo. Fundada em 2009, ela oferece uma gama completa de serviços de segurança cibernética, com especialização em resposta forense a incidentes e restauração comercial após ataques cibernéticos, negociações de resgate e operações de segurança com atendimento 24 horas por dia. A Kivu é uma parceira confiável das comunidades governamentais, jurídicas e de seguradoras do mundo todo.

Para obter mais informações, acesse KIVUCONSULTING.COM ou envie um e-mail para [email protected]

FONTE Kivu Consulting

