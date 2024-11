Klassisches Ajax-Logo kehrt dauerhaft zurück

AMSTERDAM, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Das klassische Ajax-Logo wird ab der Saison 2025/2026 offiziell als Vereinsemblem zurückkehren. So wird das klassische Logo nach 34 Jahren auch wieder auf den Trikots zu sehen sein.

Photo of the classic logo reveal outside of the Johan Cruijff ArenA. Bringing back the classic logo symbolizes this commitment to the Ajax DNA and serves as both a tribute to our rich history and an inspiration for the future. The return of the classic logo will be celebrated today in a sold-out Johan Cruijff ArenA, where the Ajax Legends will face the Real Madrid Legends (kick-off is at 3:30 pm). It marks the start of the celebrations of Ajax' 125th anniversary on March 18. The classic logo will officially be visible starting in season 2025/2026.

Geschäftsführer Menno Geelen erklärt die Rückkehr des klassischen Logos: „Ajax feiert am 18. März sein 125-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird auch die Rückkehr des klassischen Logos bekannt gegeben. Wir wissen, dass die meisten unserer Fans diesen Wunsch seit Jahren hegen, und wir waren der Meinung, dass unser 125-jähriges Jubiläum der perfekte Zeitpunkt ist, um unseren Fans und uns selbst das klassische Logo zurückzugeben. Außerdem hat die Geschichte gezeigt, dass wir am besten sind, wenn wir der Ajax-DNA treu bleiben. Deshalb tun wir innerhalb des Vereins alles, um diese DNA aufrechtzuerhalten, von unserer Fußballphilosophie bis hin zu unseren Grundwerten. Die Rückkehr zum klassischen Logo symbolisiert dieses Engagement und dient sowohl als Tribut an unsere traditionsreiche Geschichte als auch als Inspiration für die Zukunft — eine Zukunft, die sich auf alles stützt, was uns an unserem Club lieb und teuer ist."

Ernst Boekhorst, Vorsitzender des Vorstands, fügt hinzu: „Das 125-jährige Jubiläum ist ein sehr passender Moment, um das Logo dem Club, den Fans und uns selbst zurückzugeben. Wir freuen uns, diesen Beitrag leisten zu können."

Die Rückkehr des klassischen Logos wird heute in der ausverkauften Johan Cruijff ArenA gefeiert, wo die Ajax Legends auf die Real Madrid Legends treffen. Der Anstoß erfolgt um 3:30 pm. Das klassische Logo wird offiziell ab der Saison 2025/2026 zu sehen sein. Von diesem Moment an wird das Logo nach und nach in allen Darstellungen des Clubs eingeführt.

Hinweise für die Redaktion:

Der AFC Ajax stellt für die Medienarbeit eine Pressemappe zur Verfügung. Sie können sie über unter diesem Link aufrufen. Das dort verfügbare Bildmaterial ist kostenlos und lizenzfrei. Die Pressemappe wird im Laufe des Tages aktualisiert.

Foto der Enthüllung des klassischen Logos vor der Johan Cruijff ArenA. Die Wiedereinführung des klassischen Logos symbolisiert das Bekenntnis zur Ajax-DNA und dient sowohl als Tribut an unsere reiche Geschichte als auch als Inspiration für die Zukunft. Die Rückkehr des klassischen Logos wird heute in der ausverkauften Johan Cruijff ArenA gefeiert, wo die Ajax Legends auf die Real Madrid Legends treffen (Anstoß ist um 3:30 pm). Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich des 125-jährigen Bestehens von Ajax am 18. März. Das klassische Logo wird offiziell ab der Saison 2025/2026 zu sehen sein. Von diesem Moment an wird das Logo nach und nach in allen Darstellungen des Clubs eingeführt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559889/AFC_Ajax.jpg