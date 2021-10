Klebespezialist Lohmann GmbH und Co. KG feiert 170-jähriges Bestehen

Neuwied, 27.10.2021. Die Firma Lohmann GmbH & Co. KG wird in diesem Jahr 170 Jahre alt. Lohmann, ein Familienunternehmen mit Tradition, das sich auch als die „Bonding Engineers" bezeichnet, hat sich in dieser langen Zeit ständig weiterentwickelt und es mit Erfolg geschafft, seine Klebetechnik in die Zukunft zu führen. Zum Portfolio der Neuwieder gehören vor allem innovative Hightech-Klebebänder. „Unsere Klebebänder kleben nicht nur, sie sind auch elektrisch leitfähig oder übernehmen Dichtungsfunktionen", sagt Dr. Jörg Pohlman, geschäftsführender Gesellschafter von Lohmann, der das Unternehmen als unmittelbarer Nachfahre des Gründers August Lohmann in fünfter Generation, gemeinsam mit Dr. Carsten Herzhoff, führt. 1998 wurden die Geschäftsbereiche Klebetechnik und Medical getrennt. Der Medizinprodukte-Sektor wurde in die heutige Firma Lohmann & Rauscher überführt, an der Lohmann weiterhin zu 50% beteiligt ist. Lohmann Klebetechnik fokussiert sich seither auf technische Klebebänder. Ein 50-jähriges Jubiläum kann in diesem Jahr die Tochtergesellschaft Lohmann-koester feiern: Sie führt seit 1991 den Geschäftsbereich Hygiene (Windelverschlusssysteme).