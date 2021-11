KLEVV lança novas memórias DDR5 padrão e para gaming

A memória DDR5 padrão para desktop da KLEVV (U-DIMM) adotará os chips SK Hynix e será lançada pela primeira vez em uma capacidade de 16 GB com as frequências padrão JEDEC de 4.800 MHz CL40-40-40 e com uma eficiência energética de 1,1 V. Os kits de memória DDR5 padrão para desktop da KLEVV passaram nos testes da QVL com placas-mãe Z690 de parceiros líderes, como ASRock, ASUS, Gigabyte e MSI, garantindo compatibilidade excepcional para fabricantes de PCs. Em breve serão lançados também módulos de 32 GB com maior capacidade e memória padrão para laptops (SO-DIMM).

Série de memórias DDR5 com RGB para overclock/gaming da KLEVV: novas cores e velocidades extremas de até 6.400 MHz

Chegando em 2022, a série de memórias DDR5 para overclock/gaming da KLEVV mantém o projeto excepcional e único da atual CRAS XR RGB, com a adição da nova cor branca a seus efeitos de iluminação RGB, ideal para entusiastas que buscam incluir uma faísca de velocidade e cor intensa a seus desenvolvimentos de jogos. A série de memórias DDR5 para overclock/gaming da KLEVV contará com velocidades extremas de até 6.400 MHz. As especificações exatas serão anunciadas no momento do lançamento.

DDR5: avanços de um padrão de memória de nova geração

O DDR5 é o mais recente padrão de memória a ser adotado em breve pelo ecossistema de PCs. Suas principais atualizações são capacidades maiores e velocidades consideravelmente mais altas em comparação com as tecnologias DDR das gerações anteriores. O novo padrão incorpora, pela primeira vez, o circuito integrado de gerenciamento de energia (PMIC) e a tecnologia de código de correção de erro on-die (ODECC) no DIMM, permitindo que a KLEVV ajuste seus projetos de memória para melhorar a eficiência energética, a estabilidade e a melhor eficácia de overclocking.

Disponibilidade dos produtos e onde comprar

A memória padrão DDR5 da KLEVV será colocada em produção até o final do quarto trimestre de 2021, enquanto sua série de memórias DDR5 para overclock/gaming será lançada no início de 2022. Os usuários podem escolher as linhas DDR5 mais recentes para utilizar com as plataformas DDR5 de última geração.

No Brasil, os produtos da KLEVV são distribuídos pela KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A. Os consumidores podem acessar o site da Kabum! para comprar on-line.

Mais informações

Sobre a Essencore

Fundada em 2014 por um grupo de importantes profissionais das principais IDMs de memória, a Essencore Limited tem como objetivo tornar-se a principal fornecedora mundial de módulos DRAM e de produtos de aplicação de flash NAND. A empresa começou com um objetivo: "mudar o mundo e ser líder na distribuição de semicondutores". As estratégias comerciais da Essencore são adotar as mais novas tecnologias para se diferenciar dos concorrentes perante os clientes, fornecer produtos de memória exclusivos e oferecer um portfólio variado de produtos para a preparação do cliente para a concorrência. Para mais informações, acesse www.essencore.com.

Sobre a KLEVV

A KLEVV é uma marca de excelência da Essencore, a principal fornecedora de módulos e de aplicações de flash NAND. A linha de produtos da KLEVV inclui módulos de memória para gaming, microSDs, flash drives USB e unidades de estado sólido. A KLEVV está comprometida a oferecer produtos de classe mundial com qualidade de primeira linha. Todos os produtos são projetados na Coreia do Sul, sede dos dois maiores IDMs de memória do mundo. A memória da KLEVV foi reconhecida pelo prêmio Red Dot Design Award da Alemanha em 2015, 2019 e 2021. Para mais informações, acesse www.klevv.com

