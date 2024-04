Klimarisikodaten von Riskthinking.AI von OSFI und AMF als Grundlage für gesetzliche Klimaszenarioanalysen ausgewählt

TORONTO, OTTAWA, ON, und QUEBEC, Kanada, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Wie Riskthinking.AI heute bekannt gab, ist das Unternehmen vom Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) ausgewählt worden, um die erforderlichen Klimarisikodaten für etwa 400 Finanzinstitute zu liefern, die 2024 die Standardized Climate Scenario Exercise (SCSE) in Zusammenarbeit mit L'Autorité des marchés financiers (AMF) durchführen müssen.

Riskthinking.AI stellt die Hochwasserrisikoanalysen seiner Plattform Climate Earth Digital Twin (CDT™) über ein Portal zur Verfügung, über das zugelassene Repräsentanten der Teilnehmer auf die für die Szenarioanalyse erforderlichen Daten zugreifen können.

Das Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) ist eine unabhängige Behörde der kanadischen Regierung. Das OSFI reguliert und beaufsichtigt mehr als 400 Finanzinstitute und 1.200 Pensionspläne. Aufgabe des OSFI ist es, durch die Regulierung und Beaufsichtigung von rund 400 staatlich regulierten Finanzinstituten (FRFI) und 1.200 staatlich regulierten Pensionsplänen (FRPP) das Vertrauen der Öffentlichkeit in das kanadische Finanzsystem zu stärken.

Nach Ansicht der AMF gehören die Klimarisiken aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen zu den größten Risiken für die Wirtschaft. Sie hält es für dringend erforderlich, die Klimarisiken der von ihr beaufsichtigten Institute zu bewerten und eine angemessen Überwachung dieser Risiken zu gewährleisten. Die Climate Risk Management Guideline der AMF, die sich derzeit in der öffentlichen Konsultation befindet, wird 2024 in Kraft treten. Die durch die SCSE erfassten Daten werden ihr ermöglichen, die aggregierte Exposition der Finanzinstitute gegenüber Klimarisiken zu bewerten und zu vergleichen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Stabilität der Finanzmärkte zu gewährleisten.

„Als in Toronto ansässiges Unternehmen fühlen wir uns geehrt, mit der OSFI und der AMF zusammenzuarbeiten, an der SCSE teilzunehmen und auf diese Weise kanadischen Finanzinstituten dabei zu helfen, sich gegen den Klimawandel zu wappnen", erklärt Ron Dembo, CEO und Gründer von Riskthinking.AI. „Es ist das jüngste Beispiel dafür, wie unsere Daten- und Analyseplattform bei der Modellierung von Klimarisiken hilft."

Riskthinking.AI hat kürzlich die Verfügbarkeit seines CDT™ bekannt gegeben – einer Daten- und Analyseplattform, die es einer komplexen Institution ermöglicht, die künftigen Auswirkungen des weltweiten Klimawandels auf jeden einzelnen Geschäftbereich realistisch zu simulieren, einschließlich von Daten zu physischen Assets. Sie ist besonders auf die Erfüllung der Anforderungen der Aufsichtsbehörden ausgerichtet. Außerdem unterstützt CDT die Modellierung der klimatischen, physischen und übergangsbedingten Gefahren und ihrer Auswirkungen auf Unternehmen und sonstige Organisationen. CDT™ von Riskthinking.AI unterstützt physische Risiken auf dem Bloomberg-Terminal.

