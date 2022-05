KLINISCHE DATEN BELEGEN EINE SIGNIFIKANTE VERRINGERUNG VON SCHMERZEN UND BLUTUNGEN BEIM EINSETZEN VON INTRAUTERINPEßAREN (IUP) MIT DEM VON ASPIVIX ENTWICKELTEN NEUEN GebÄrMutTERHALS-SAUGGREIFER

Gent, Belgien, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- ASPIVIX SA, ein Hersteller von medizinischer Technologien zur Verbeßerung der gynäkologischen Versorgung, gab heute positive Ergebniße seiner klinischen Studie ADVANCE Women (Atraumatic Device using VAcuum Technology for CErvical Procedures in Women) bekannt. Die Daten bestätigen die Benutzerfreundlichkeit, Wirksamkeit und Sicherheit von Carevix™, einem innovativen Gerät zum Greifen des Gebärmutterhalses mittels einer schonenden Saugtechnologie. Carevix ist als moderne und sanfte Alternative zur Kugelzange entwickelt worden, die traditionell zur Stabilisierung des Gebärmutterhalses für das Einsetzen eines Intrauterinpeßars (IUP) verwendet wird.