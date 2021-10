Knight Capital annonce être parvenu à un accord

MIAMI, 8 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Knight Capital Funding et Forward Financing sont heureux d'avoir trouvé une solution financière mutuellement acceptable dans l'affaire no 2016-28657-CA-01 opposant Knight Capital LLC à Forward Financing LLC, Forward Financing SPV LLC et Justin Bakes, en instance devant la onzième Cour de justice du comté de Miami-Dade, en Floride, et pour ce dernier.

