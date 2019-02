Knight (GUD) firma convenio de financiamento estratégico para a América Latina com a Moksha8

MONTREAL y BERWYN, Pensilvania, 18 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight") uma empresa canadense de especialidades farmacêuticas focada na compra, licenciamento, venda e comercialização de produtos farmacêuticos inovadores e Moksha8 Inc. ("Moksha8"), uma empresa de especialidade farmacêutica focada no registro e comercialização de produtos terapêuticos inovadores e estabelecidos na América Latina, anunciaram hoje a conclusão de acordo estratégico de financiamento de até $125 milhões de dólares.

Com este acordo, Knight fará um empréstimo inicial de até $25 milhões de dólares à Moksha8 para o seu capital de giro, dos quais $10 milhões serão emitidos na assinatura do acordo. Knight poderá emitir um empréstimo adicional de até $100 milhões de dólares para M&A e para aquisição de novas licenças.

"Estamos animados com esta colaboração", disse Joel Barlan, CEO da Moksha8. "Moksha8 está entrando numa nova etapa de crescimento, graças a uma equipe talentosa e ao lançamento de produtos importantes. O acordo com a Knight nos dará o impulso necessário para levar a Moksha8 para o próximo nível de crescimento".

"Nós estamos entusiasmados para formar uma parceria com a nova Moksha8", disse Jonathan Ross Goodman, CEO da Knight. "Knight e Moksha8 compartilham a visão de participar e ampliar o atendimento aos mercados do Canadá e América Latina com terapias inovadoras. "

Como resultado do convenio, a Knight tem o direito de nomear dois observadores no conselho de administração da Moksha8. "Visualizamos a colaboração com o conselho de administração como parte crucial do acordo", apontou Daniel K. Turner III, Fundador da Montreux Equity Partners e acionista majoritário da Moksha8. "Combinar o profundo conhecimento comercial e do mercado da Moksha8 com a trajetória excepcional da Knight como licenciador o investidor abrirá novas perspectivas para Moksha8".

Stifel, Nicolaus Empresa Incorporado (NYSE: SF) atuou como assessor de financiamento e como agente financeiro exclusivo para a Moksha8 nesta transação.

Sobre a Moksha8

Moksha8 é uma empresa de especialidades farmacêuticas focada no registro, promoção e distribuição de produtos terapêuticos inovadores e estabelecidos nos dois maiores mercados da América Latina: Brasil e México. Moksha8 é uma empresa que faz parte da carteira da Montreux Equity Partners.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa de especialidades farmacêuticas focada na compra e licenciamento de produtos farmacêuticos inovadores para o Canadá e para mercados internacionais específicos. As ações da Knight Therapeutics Inc. são cotizadas na TSX com a sigla GUD. Para mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc. podem visitar a página da empresa em www.gudknight.com ou em www.sedar.com.

Sobre a Montreux Equity Partners

Montreux Equity Partner é um fundo privado focado no financiamento do crescimento das empresas que serão os futuros líderes em seus setores. As empresas do seu portfolio abordam as últimas e mais promissoras tendências na saúde global. A firma está atualmente investindo em seu sexto fundo.

Declarações prospectivas da Knight

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas para a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Estas declarações baseiam-se em suposições e previsões feitas por Knight Therapeutics Inc. Vários riscos, incertezas e outros fatores podem causar diferenças significativas entre os resultados consolidados e as estimativas aqui apresentadas, as quais são comentadas no relatório anual da Knight Therapeutics Inc. e no seu relatório anual para o ano de 2017. Knight Therapeutics Inc. não assume nenhuma responsabilidade pela atualização ou revisão de quaisquer declarações prospectivas como resultado de novas informações ou eventos futuros, a menos que seja exigido pela lei.

Para mais informações, favor de contatar:

Moksha8

Joel Barlan

CEO

T: + 52 (55) 4431 2933

us.wm@moksha8.com

www.moksha8.com

Knight Therapeutics Inc.

Samira Sakhia

President & Chief Financial Officer

T: 514-678-8930

F: 514-481-4116

ssakhia@gudknight.com

www.gud-Knight.com

FONTE Moksha8

