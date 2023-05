Knight-Hennessy Scholars anuncia o maior grupo de novos bolsistas de sua história para o ano de 2023.

Os Knight-Hennessy Scholars incluirá 85 novos estudiosos em sua sexta turma, representando 29 países e 38 programas de pós-graduação em toda a Universidade de Stanford.

STANFORD, Calif., 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ — O programa Knight-Hennessy Scholars da Stanford University anunciou hoje sua turma de 2023, composta por 85 novos estudiosos, sendo a maior até o momento. O novo grupo é composto por estudantes de 29 países que irão cursar 38 programas de pós-graduação em todas as sete escolas de pós-graduação de Stanford. Pela primeira vez, o grupo inclui estudiosos da Hungria, Malawi, Países Baixos, Rússia, Serra Leoa e Turquia.

Knight-Hennessy Scholars é um programa de pós-graduação multidisciplinar e multicultural. Os Knight-Hennessy Scholars recebem até três anos de suporte financeiro para cursar estudos de pós-graduação na Universidade de Stanford, ao mesmo tempo em que participam de experiências que os preparam para serem líderes visionários, corajosos e colaborativos, capazes de enfrentar desafios complexos do mundo. Os bolsistas são selecionados com base em sua demonstração de independência de pensamento, liderança propositiva e mentalidade cívica; eles abrangem todas as sete escolas da Universidade de Stanford, em todos os departamentos.

"Em um mundo que continua a se tornar mais complexo, os Knight-Hennessy Scholars estão construindo o conhecimento, habilidades e comunidade necessários para enfrentar nossos maiores desafios, desde as mudanças climáticas à imigração, à equidade na saúde e na educação — e muito mais", disse John L. Hennessy, ex-presidente da Stanford University e Diretor da Shriram Family do programa Knight-Hennessy Scholars. "Acredito que esses acadêmicos ajudarão a construir um futuro melhor para todos nós".

Knight-Hennessy Scholars desenvolve líderes emergentes que têm um compromisso com o bem maior e com as ferramentas necessárias para impulsionar mudanças significativas. O King Global Leadership Program é uma parte central da experiência dos Knight-Hennessy Scholars, oferecendo uma ampla gama de oficinas, palestras, projetos e experiências que complementam a educação de pós-graduação dos bolsistas, ajudando-os a atingir seus objetivos de liderança.

Entre os bolsistas 2023, 51% são mulheres e 41% possuem passaporte de país estrangeiro. Sessenta e três por cento dos acadêmicos dos EUA se identificam como uma pessoa de cor, e 8 por cento serviram nas forças armadas dos EUA. Os bolsistas obtiveram diplomas de graduação em 17 instituições internacionais e em 38 instituições dos EUA. Dezenove por cento são os primeiros de sua família a se formar na faculdade. O sexto grupo eleva o número total de bolsistas para 425 até o momento, começando com o grupo inaugural matriculado em 2018.

"Estou inspirado por nossos bolsistas todos os dias", disse Tina Seelig, diretor executivo da Knight-Hennessy Scholars. "A diversidade deles é nossa força. Durante seu tempo conosco, os bolsistas KH criam uma comunidade incrível que expande seu mundo e seu potencial de impacto. Estou muito animado em dar as boas-vindas à nossa turma de 2023".

A solicitação para a turma 2024 dos bolsistas Knight-Hennessy Scholars será aberta e 1º de junho de 2023 deverá ser 11 de outubro de 2023 cumprida. Os futuros bolsistas podem participar de sessões de informações online para aprender sobre a comunidade, o programa de desenvolvimento de liderança e o processo de admissão. O programa Knight-Hennessy Scholars não tem cotas ou restrições com base na região, faculdade ou universidade, campo de estudo ou aspiração de carreira.

Os estudantes do programa Knight-Hennessy Scholars receberam um total de 7.119 inscrições este ano, um aumento de 5% em relação às 6.742 inscrições do ano anterior. Do total de inscrições, 3.733 eram inscrições qualificadas para a turma de 2023. Aplicações elegíveis incluem aquelas dos estudantes que se inscreveram tanto para o programa Knight-Hennessy Scholars quanto para o programa de graduação em Stanford.

Anunciado em 2016, o programa Knight-Hennessy Scholars recebe o nome de Phil Knight, MBA '62, filantropo e co-fundador da Nike Inc., e John Hennessy, Presidente Emeritus da Universidade de Stanford (2000-2016) e presidente do conselho da Alphabet Inc. Knight-Hennessy Scholars é a maior bolsa de pós-graduação totalmente financiada do mundo. Saiba mais em kh.stanford.edu.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1502473/Knight_Hennessy_Logo.jpg

FONTE Knight-Hennessy Scholars

SOURCE Knight-Hennessy Scholars