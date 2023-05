Knight-Hennessy Scholars ogłasza listę stypendystów na rok 2023 - będzie to największa jak dotąd grupa nowych stypendystów

W szóstej grupie stypendystów Knight-Hennessy Scholars znajdzie się 85 studentów reprezentujących 29 państw i 38 kierunków studiów drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Stanforda

STANFORD, Kalifornia, 9 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- działający na Uniwersytecie Stanforda program stypendialny Knight-Hennessy Scholars ogłosił dzisiaj liczącą 85 nowych członków grupę stypendystów na rok 2023. Będzie to najliczniejsza grupa w historii programu. W jej skład wchodzą studenci z 29 państw, którzy odbywają studia drugiego i trzeciego stopnia na 38 kierunkach we wszystkich siedmiu szkołach podyplomowych działających w ramach Uniwersytetu Stanforda. Po raz pierwszy w historii wśród stypendystów znajdą się studenci z Węgier, Malawi, Holandii, Rosji, Sierra Leone i Turcji.

Knight-Hennessy Scholars to interdyscyplinarny i wielokulturowy program stypendialny dla studentów drugiego i trzeciego stopnia. Stypendyści Knight-Hannessy otrzymują dofinansowanie studiów drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Stanforda przez okres do trzech lat, jednocześnie realizując program przygotowujący ich do wejścia w rolę wizjonerskich, odważnych i gotowych do współpracy liderów, którzy stawiają czoło złożonym wyzwaniom, jakie stoją przed światem. Stypendyści wybierani są w oparciu o kryteria takie jak niezależność myślenia, silne cechy przywódcze i obywatelska postawa. Reprezentują oni wszystkich siedem szkół podyplomowych Uniwersytetu Stanforda i jego wszystkie wydziały.

„W coraz bardziej skomplikowanym świecie stypendyści Knight-Hennessy budują wiedzę, umiejętności i społeczność, które będą potrzebne do rozwiązywania największych współczesnych problemów, od zmian klimatu, przez imigrację, po równość w dostępie do opieki zdrowotnej i edukacji, a także radzenia sobie z wieloma innymi wyzwaniami – powiedział John L. Hennessy, emerytowany rektor Uniwersytetu Stanforda oraz dyrektor programu Knight-Hennessy Scholars z ramienia funduszu Shriram Family. - Wierzę w to, że zbudują oni lepszą przyszłość dla nas wszystkich".

Program Knight-Hennessy Scholars zajmuje się kształceniem przyszłych liderów zaangażowanych w działania na rzecz większego dobra oraz posiadających narzędzia niezbędne do kreowania wartościowych zmian. Program przywództwa „The King Global Leadership Program" stanowi jeden z nieodłącznych elementów programu stypendialnego Knight-Hennessy Scholars. Jego uczestnicy mogą korzystać z szerokiej oferty warsztatów, projektów i innych aktywności uzupełniających edukację stypendystów na studiach drugiego i trzeciego stopnia, które przybliżają ich do realizacji celów przywódczych.

Na liście stypendystów na rok 2023 kobiety stanowią 51%, a 41% to obcokrajowcy. Wśród stypendystów ze Stanów Zjednoczonych 36% stanowią osoby niebiałe, a 8% odbyło służbę wojskową w armii amerykańskiej. Są oni absolwentami studiów pierwszego stopnia na 17 międzynarodowych i 38 amerykańskich uczelniach. Dziewiętnaście procent stypendystów jest pierwszymi osobami, które zdobyły wyższe wykształcenie w swojej rodzinie. Od 2018 roku, w którym utworzono pierwszą grupę stypendystów, stypendium w ramach programu Knight-Hennessy Scholars szósta grupa otrzymało łącznie już 425 studentów.

„Nasi stypendyści inspirują mnie każdego dnia – powiedziała Tina Seeling, dyrektorka wykonawcza programu Knight-Hennessy Scholars. - Ich różnorodność to nasza siła. Realizując program stypendialny, zbudowali niesamowitą społeczność, która przyczynia się do rozwoju ich świata i możliwości wywierania na niego wpływu. Z wielką przyjemnością witamy nową tegoroczną grupę stypendystów".

Nabór wniosków do programu stypendialnego Knight-Hennessy Scholars na rok 2024 rozpocznie się 1 czerwca 2023 r., a zakończy 11 października 2023 r. Kandydaci mogą wziąć udział w sesjach informacyjnych online, podczas których zapoznają się z podstawowymi faktami dotyczącymi społeczności, programu rozwoju przywództwa i procesu rekrutacji. Program Knight-Hennessy Scholars nie przewiduje limitów przyjęć ani innych ograniczeń związanych z regionem, z którego pochodzą kandydaci, ich uczelnią, kierunkiem czy planami zawodowymi.

W tegorocznej rekrutacji otrzymano łącznie 7119 wniosków, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego roku (6742 wnioski). Z łącznej puli wyłoniono 3733 wniosków, które zakwalifikowano do rekrutacji na rok 2023. Zakwalifikowaniu podlegają wnioski o przyjęcie zarówno do programu Knight-Hennessy Scholars, jak i na kierunek studiów na Uniwersytecie Stanforda.

Nazwa programu, który utworzono w 2016 roku, pochodzi od nazwisk Phila Knighta, absolwenta Uniwersytetu Stanforda z roku 1962, filantropa i współzałożyciela Nike Inc. i Johna Hennessy'ego, prezesa Alphabet Inc. i rektora Uniwersytetu Stanforda (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars jest największym na świecie programem stypendialnym opartym w całości na dotacjach.

Więcej informacji na stronie kh.stanford.edu.

