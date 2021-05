Knight-Hennessy Scholars présente ses nouveaux boursiers de 2021, issus de 26 pays et inscrits dans 37 programmes d'études supérieures à Stanford

Le programme Knight-Hennessy Scholars cultive et soutient une communauté multiculturelle, multidisciplinaire et très engagée d'étudiants diplômés de l'Université Stanford dans plusieurs domaines, et propose de nombreuses expériences éducatives aux caractéristiques très variées qui préparent les diplômés à relever les défis complexes auxquels le monde est confronté. Les boursiers du programme Knight-Hennessy Scholars participent au programme King Global Leadership et reçoivent jusqu'à trois ans d' aide financière pour poursuivre un programme d'études supérieures dans l'une des sept écoles d'études supérieures de Stanford.

« À une époque où l'humanité est confrontée à des défis majeurs allant de la pandémie au changement climatique en passant par la justice raciale, nous sommes ravis d'accueillir un groupe de chercheurs déterminés à contribuer à la recherche de solutions et à bâtir un monde meilleur », a déclaré John L. Hennessy, président émérite et directeur de la Shriram Family du programme Knight-Hennessy Scholars.

Le programme vise à former des leaders transformationnels qui ont une solide perspective interculturelle, qui créent une vision ambitieuse pour l'avenir, qui inspirent les autres par leurs paroles et leurs actions et qui sont engagés à l'égard du bien commun. Le programme King Global Leadership propose de nombreuses expériences en matière de développement communautaire, des ateliers interactifs, des réunions avec des dirigeants mondiaux et des possibilités de développement personnel.

Le programme Knight-Hennessy Scholars n'a pas de quotas ni de restrictions imposées en fonction de la région, du collège ou de l'université, du domaine d'études ou de l'aspiration professionnelle. Parmi les nouveaux boursiers de 2021, 57 % sont des femmes et 46 % détiennent un passeport d'un pays autre que les États-Unis. Cinquante-six pour cent des boursiers américains s'identifient comme personnes de couleur et 11 % ont servi dans l'armée américaine. Les boursiers ont obtenu des diplômes de premier cycle dans 16 établissements internationaux et 32 établissements américains. Vingt pour cent des boursiers sont les premiers membres de leur famille à aller à l'université.

La première cohorte inscrite en 2018 et la quatrième cohorte portent le nombre total de boursiers à ce jour à 270. Le programme augmentera progressivement le nombre de boursiers à 100 par année. Les boursiers sont choisis en fonction de leur indépendance d'esprit, de leur leadership rigoureux et de leur esprit civique. « Chaque boursier est choisi pour ajouter une perspective unique à la cohorte, contribuant ainsi à une communauté hautement multiculturelle et multidisciplinaire, a déclaré Tina Seelig, directrice générale du programme Knight-Hennessy Scholars.

La période des inscriptions pour la cohorte de 2022 commencera le 1er août et les inscriptions devront être finalisées avant le 6 octobre. Le programme propose des séances d'information en ligne qui donnent des renseignements sur la collectivité, le programme et le processus d'admission.

À propos du programme Knight-Hennessy Scholars

Présenté en 2016, le programme porte le nom de Phil Knight, MBA, promotion de 1962, philanthrope et cofondateur de Nike Inc., et de John Hennessy, président d'Alphabet Inc. et président de Stanford (2000-2016). Le programme Knight-Hennessy Scholars est le plus important programme de bourse d'études supérieures entièrement financé au monde.

