Knight Therapeutics celebra um acordo de licença exclusiva com a Supernus Pharmaceuticals para Qelbree® (viloxazina) no Canadá

MONTREAL, 19 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Knight Therapeutics Inc., (TSX: GUD) ("Knight"), uma empresa pan-americana (ex-EUA) de especialidades farmacêuticas, anunciou hoje que celebrou um acordo de licença exclusiva com a Supernus Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: SUPN) ("Supernus"), uma empresa biofarmacêutica com foco no desenvolvimento e comercialização de produtos para o tratamento de doenças do sistema nervoso central (SNC), concedeu à Knight os direitos para obter aprovação regulatória e a comercialização do Qelbree® no Canadá. Qelbree® é uma formulação de liberação prolongada de viloxazina, um agente modulador multimodal serotoninérgico e noradrenérgico (SNMA), um medicamento não estimulante para o tratamento do Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Qelbree® (cápsulas de liberação prolongada de viloxazina) está disponível comercialmente nos Estados Unidos como medicamento de prescrição para tratar o TDAH em pacientes com 6 ou mais anos de idade. Com base nos resultados de 4 estudos pivotais,1-4 Qelbree® foi aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) em 2021 para o tratamento de crianças de 6-17 anos de idade e em 2022 para o tratamento em adultos. O Qelbree® também está conduzindo vários estudos Fase 4, sendo o primeiro em combinação com psicoestimulantes para o tratamento de crianças e adolescentes com TDAH (resultados positivos reportados em setembro de 20236). Um segundo ensaio clínico de fase 4 em crianças na idade pré-escolar com TDAH está previsto para começar em janeiro de 2024. Um terceiro ensaio clínico Fase 4 está em condução para avaliação do impacto do Qelbree® nos sintomas de humor comórbidos em pacientes portadores de TDAH.

"Esta parceria representa a execução contínua da nossa estratégia de expandir a nossa presença em SNC entrando em um dos segmentos mais importantes que ainda apresenta necessidades médicas não atendidas relevantes", afirmou Samira Sakhia, Presidente e CEO da Knight. "Estamos muito motivados em buscar a aprovação regulatória e poder trazer um novo medicamento não estimulante para melhorar o tratamento de pacientes com TDAH."

"Supernus foi capaz de identificar na Knight a experiência e os recursos comerciais adequados para buscar a aprovação do Qelbree® e lançá-lo com sucesso no Canadá", afirmou Jack Khattar, Presidente e CEO da Supernus Pharmaceuticals. "A Supernus orgulha-se de apoiar outras regiões e pacientes que necessitam de soluções inovadoras para vencer os desafios do tratamento de uma doença complexa como a TDAH."

Sobre a TDAH8

A TDAH é um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta tanto crianças como adultos. A prevalência estimada da TDAH é de 5-9% nas crianças e de 3-5% em adultos. Este transtorno é caracterizado por sintomas de distração, hiperatividade e impulsividade que podem afetar significativamente a capacidade de um indivíduo de viver o seu dia a dia. Embora os sintomas da TDAH possam mudar com o tempo, os pacientes precisam geralmente de acompanhamento e tratamento contínuos por toda a vida. As atuais farmacoterapias para a TDAH incluem psicoestimulantes à base de anfetaminas ou metilfenidatos, bem como opções não psicoestimulantes de longa duração. No entanto, nem todos os doentes respondem as atuais terapias. Consequentemente, continua a existir uma necessidade médica não atendida de opções de tratamento adicionais para os doentes com TDAH.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos para o Canadá e a América Latina. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob os nomes United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.knighttx.com ou www.sedarplus.com.

Declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas relacionadas à Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações prospectivas, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nessas declarações. A Knight Therapeutics Inc. considera razoáveis as premissas nas quais essas declarações prospectivas se baseiam no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas premissas sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme registrado em www.sedarplus.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas devido a novas informações ou eventos futuros, exceto se exigido por lei.

