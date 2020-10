Knorr y Dascha Polanco lanzan #FeedTheVote para que el acceso a una alimentación nutritiva sea un tema a abordar en esta temporada electoral

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 2 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En esta temporada de elecciones, una cifra récord de 54 millones de personas en los Estados Unidos padecen inseguridad alimentaria*. El día de hoy, la marca Knorr, en alianza con Dascha Polanco, actriz que en el pasado enfrentó inseguridad alimentaria y recibió beneficios del Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), lanzaron #FeedTheVote. Esta alianza trabajará para invitar a las personas a registrarse a votar a lo largo de Estados Unidos, buscando lograr que quienes han experimentado la inseguridad alimentaria puedan hacer que sus voces sean escuchadas, allí donde más se necesita; las urnas de votación. A través de las redes sociales y locaciones físicas en diferentes lugares del país, Knorr ofrecerá educación, recursos y acceso a alimentos nutritivos, buscando promover el registro para las votaciones y el apoyo de millones de estadounidenses que enfrentan la inseguridad alimentaria.

Visite Knorr.com/vote para conocer cómo puede apoyar a #FeedTheVote y asegurar que el acceso a una alimentación nutritiva sea uno de los temas a abordar en esta temporada de elecciones.

Desde 1979 Knorr ha trabajado de cerca con Feeding America, The Food Trust y otros aliados, con el fin de ofrecer un acceso consistente a alimentos nutritivos para las familias. En colaboración con Dascha Polanco, la marca busca promover cambios más amplios en el sistema para aumentar la atención en torno a la relación entre el hambre, la asistencia alimentaria y las votaciones en esta temporada electoral.

"Dicho simplemente, nadie debería pasar hambre. En Knorr creemos que todas las personas deben tener acceso a una alimentación nutritiva y asequible. A medida que trabajamos para que esa idea se haga realidad, por medio de nuestros productos y recetas, somos conscientes de que el acceso a los alimentos es un tema que recibe fondos gubernamentales, y por lo tanto es un asunto conexo a las elecciones", afirmó Bentley King, director de Savory North America en Unilever. "Trabajamos hombro a hombro con expertos en este campo como Feeding America, UnidosUS y nuestra socia Dascha, y nos comprometemos a alentar a todos para que se registren para votar, de modo que las personas de todo el país influyan en políticas que permitirán que sus familias se alimenten de manera más saludable".

Hoy, Dascha Polanco y un equipo de embajadores de #FeedTheVote estarán compartiendo platos vacíos que representan los millones de estadounidenses que no tendrán alimentos en la mesa a menos que los dirigentes electos den prioridad a los temas de hambre y acceso a la alimentación este mes de noviembre. Las publicaciones estarán enlazadas al sitio web #FeedTheVote de Knorr, donde los seguidores pueden registrarse para votar y también aprender más acerca de cómo pueden trabajar en favor del acceso a una alimentación nutritiva.

"Como alguien que conoce lo que se siente al no saber de dónde saldrá tu próxima comida, me sentí inspirada a hacer todo lo que estuviera en mis manos para dirigir la atención hacia la gran diferencia que podemos hacer por medio de las votaciones", mencionó Dascha Polanco. "Me emociona asociarme con Knorr para educar a mis compatriotas acerca del poder de su voto y las medidas que pueden tomar para ser parte de la solución para erradicar la inseguridad alimentaria".

#FeedTheVote también ha colaborado con UnidosUS para proveer recursos a 4.000 familias para crear comidas nutritivas en casa. Siendo la organización defensora de los derechos civiles de latinos más grande del país, UnidosUS ha estado al frente en las iniciativas destinadas a mitigar la inseguridad alimentaria y ha registrado e informado activamente a nuevos votantes. Los interesados pueden registrarse para votar en las filiales de diferentes aliados de UnidosUS. Los puntos de registro incluyen los siguientes:

*Feeding America. 2020. El impacto del coronavirus en la inseguridad alimentaria. Tomado de https://www.feedingamerica.org/research/coronavirus-hunger-research

Acerca de Knorr

En Knorr, creemos que todas las personas deberían tener acceso a una alimentación saludable y nutritiva. Pero esa no es la realidad para todos en Estados Unidos en la actualidad. Es por esto que nos embarcamos en la misión de lograr que todos los estadounidenses puedan crear comidas saludables que les haga sentir bien. Bien sea creando productos de alta calidad, ofreciendo recetas simples elaboradas por chefs o apoyando organizaciones e iniciativas que provean acceso a alimentos saludables, Knorr mantiene su histórico compromiso de preparar buenos alimentos que estén al alcance de todos. La empresa se constituyó en 1838, cuando su fundador Carl Heinrich Knorr fue pionero en experimentar con condimentos y vegetales secos para preservar sus sabores y su valor nutricional. Desde entonces, Knorr® se ha convertido en una marca internacional que comercializa una gran variedad de caldos, sopas, condimentos, salsas, aperitivos, vinagretas y comidas congeladas y listas para consumir.

Acerca de Unilever

Unilever es uno de los principales fabricantes mundiales de artículos de belleza y cuidado personal, artículos del hogar y alimentos y bebidas, con ventas en más de 190 países y más de 2.500 millones de consumidores al día. En Estados Unidos y Canadá, su portafolio incluye marcas icónicas como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Hellmann's, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Love Beauty and Planet, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Pure Leaf, Q-tips, Seventh Generation, Simple, Sir Kensington's, St. Ives, Suave, Talenti Gelato & Sorbetto, TAZO, TIGI, TRESemmé y Vaseline. Todas las marcas anteriores son marcas registradas del grupo de compañías de Unilever.

El Plan Unilever para una vida sostenible (USLP) respalda la estrategia de la compañía y se compromete a:

Ayudar a más de mil millones de personas a emprender acciones para mejorar la salud y el bienestar en 2020.

Reducir el impacto ambiental de nuestros productos a la mitad para 2030.

Mejorar los medios de vida de millones de personas para 2020.

El USLP agrega valor al generar crecimiento y confianza, eliminar costos y reducir riesgos. En 2018, las marcas de vida sostenible de la compañía crecieron un 69 % más rápido que el resto de las actividades comerciales, en comparación con un 46 % en 2017.

Desde el 2010 hemos desplegado acciones por medio del Plan Unilever para una vida sostenible, ayudando a más de mil millones de personas a mejorar su salud y bienestar, reducir la huella ambiental a la mitad y mejorar los medios de vida de millones de personas mientras seguimos creciendo nuestro negocio. Ya hemos conseguido avances significativos y seguimos expandiendo nuestros objetivos; recientemente nos hemos comprometido a lograr que el 100 % de nuestros empaques plásticos sea completamente reutilizables, reciclables o compostables para 2025. Si bien aún queda mucho por hacer, estamos orgullosos de haber sido reconocidos en 2018 como líderes del sector en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones y como la compañía de mejor ranking en la encuesta Global Corporate Sustainability Leaders de GlobeScan/SustainAbility por octavo año consecutivo.

Para obtener más información sobre Unilever U.S. y sus marcas, visite: www.unileverusa.com

Para obtener más información sobre el USLP: www.unilever.com/sustainable-living/

