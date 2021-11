KnowBe4 conclui aquisição da SecurityAdvisor e consolida visão para o futuro da Camada Humana de Proteção em cibersegurança

BAÍA DE TAMPA, Flórida, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia a aquisição da SecurityAdvisor em um movimento que permitirá um novo avanço na luta contra ataques de engenharia social, método primário para a infecção por ransomware.

A SecurityAdvisor construiu mais de 50 integrações com produtos líderes em cibersegurança, incluindo Crowdstrike, Zscaler, Okta, Netskope e muitos outros. Produtos que analisam em tempo real o comportamento do usuário, que representa um risco potencial para a segurança, e insere micro módulos para educar e informar o usuário — resposta direta ao seu comportamento de risco. Combinar a plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do KnowBe4 com análises de comportamento em tempo real e micro módulos resultará na criação de uma nova categoria de cibersegurança chamada "Detecção e Resposta Humana (HDR)".

"A HDR representa um avanço significativo, ao permitir que os usuários se defendam contra o problema contínuo dos ataques de engenharia social", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Agora nós seremos capazes de correlacionar treinamentos e simulações com o comportamento deles no mundo real, para fornecer ao Centro de Operações de Segurança (SOC) uma imagem muito mais rica do firewall humano da empresa. Estes dados de comportamento do usuário também podem ser enviados ao SOC destacando áreas com brechas que precisam de melhorias quanto a tecnologia e a eficácia dos produtos que já estão sendo utilizados. A HDR fornecerá ao SOC uma capacidade inteiramente nova que se situa dentro da Camada Humana de Proteção de sua arquitetura digital".

A Camada Humana de Proteção representa um conjunto de tecnologias, processos e políticas focadas em defender os usuários contra os ataques, além de equipar e educar os mesmos para a defesa de si mesmos e da própria empresa contra os diversos tipos de ataques de engenharia social, incluindo phishing, ataques direcionados a contas corporativas, roubo de credenciais, violação de senhas e até mesmo falsificações severas.

"A Camada Humana de Proteção em cibersegurança foi negligenciada por muito tempo, deixando os usuários vulneráveis e estabelecendo um alvo fácil que continua sendo aproveitado pelos golpistas, resultando na epidemia de ransomware que estamos vendo hoje", continuou Sjouwerman. "É hora da nossa indústria se posicionar e reconhecer que a Camada Humana de Proteção deve se tornar um pilar central na arquitetura de cibersegurança, que se situa junto ao endpoint, rede, nuvem e identidade".

Com a aquisição da SecurityAdvisor, a primeira desde que a KnowBe4 se tornou pública na NASDAQ em abril de 2021, a KnowBe4 parece revolucionar a forma como os Centros de Operações de Segurança monitoram o comportamento do usuário final. Os próximos meses serão dedicados à integração do produto à plataforma da KnowBe4, construindo capacidades de automação e ampliando o ecossistema.

Para mais informações sobre a KnowBe4, visite a página www.knowbe4.com .

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 44.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

FONTE KnowBe4

