KnowBe4 conquista a certificação Great Place to Work™ em 2021

SÃO PAULO, Brasil, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia que foi certificada como Great Place to Work®. Essa certificação é uma conquista significativa, pois utiliza comentários de funcionários reunidos e validados com o rigor do Great Place to Work®. A certificação confirma que 7 em cada 10 funcionários têm uma experiência consistentemente positiva na KnowBe4. O Great Place to Work® é a autoridade global sobre cultura do ambiente de trabalho, experiência dos funcionários e comportamentos de liderança que comprovadamente entregam resultados e inovação.

"Há muitas pessoas talentosas no Brasil e a KnowBe4 sempre contrata as melhores", disse Erika Lance, diretora de Recursos Humanos da KnowBe4. "Ser reconhecido e certificado como um Great Place to Work no Brasil abre caminhos para o recrutamento de bons candidatos para cargos estratégicos. A certificação também nos ajuda a expandir nossa presença em toda a América Latina. A melhor parte sobre esta certificação é ser resultado direto do feedback dos funcionários, o que nós valorizamos muito".



"Nós parabenizamos a KnowBe4 pela certificação recebida", disse Sarah Lewis-Kulin, Vice-Presidente da Best Workplace List Research do Great Place to Work. "As organizações que 'ganham a confiança' dos seus colaboradores criam um ótimo ambiente de trabalho e produz excelentes resultados para os negócios".

Great Place to Work® é a autoridade global sobre a cultura do ambiente de trabalho. Eles já entrevistaram mais de 100 milhões de colaboradores em todo o mundo desde 1992 e usaram esses insights para definir o que faz com que um ambiente de trabalho seja ótimo: confiança. O Great Place to Work ajuda as organizações a quantificar a própria cultura e produzir melhores resultados de negócios, através da criação de uma experiência de trabalho que estimula a confiança em todos os colaboradores. Emprising®, a plataforma de gestão de cultura deles, capacita os líderes através de entrevistas, relatórios em tempo real e insights necessários para tomar decisões baseadas em dados para gerir equipes. Os dados de referência são usados para reconhecer um Great Place to Work Certificado™ e o Best Workplaces ™ nos EUA e em mais de 60 países, incluindo o 100 Best Companies to Work For® e a lista dos melhores do mundo publicada anualmente na revista Fortune. Tudo o que eles fazem é motivado pela missão de construir um mundo melhor, ajudando cada organização a se tornar um Great Place to Work For All™.

Para saber mais visite greatplacetowork.com, ouça o podcast Better by Great Place to Work, e leia " A Great Place to Work for All. " Você também pode fazer parte das comunidade no LinkedIn , Twitter , e Instagram .

Sobre A KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 41.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

