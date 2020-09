KnowBe4 dá o pontapé inicial para campanha online fique seguro com novo treinamento em vídeo

SAO PAULO, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anunciou hoje que lançou um novo curso complementar chamado, "Mídias Sociais: Permanecendo Seguro em um Mundo Conectado" em apoio do Mês Nacional de Conscientização sobre Segurança Cibernética em outubro.

Com este curso, os participantes aprenderão como identificar ataques de engenharia social, receberão exemplos de cenários que mostram como os fraudadores atuam e darão dicas práticas sobre como proteger a si mesmo e suas organizações. O curso está disponível em 34 idiomas diferentes.

"A mídia social pode parecer uma maneira simples de compartilhar informações e se conectar com outras pessoas, mas as pessoas precisam perceber que também é uma maneira fácil para os atacantes coletarem informações para lançar um ataque de engenharia social", disse Stu Sjouwerman, CEO, KnowBe4 . "Basta um clique errado para permitir que eles acessem suas contas ou até mesmo seus dispositivos. Os usuários finais devem estar particularmente cientes de suas configurações de segurança e privacidade nas plataformas de mídia social para garantir que não estejam compartilhando informações pessoais e confidenciais com o mundo ".

Com mais pessoas trabalhando em casa e famílias dependendo da Internet, é mais importante do que nunca permanecer seguro online e aumentar a conscientização e as práticas de segurança em um ambiente diferente do qual eles estão acostumados.

Mídia social costuma ser usada para traçar o perfil das vítimas e configurá-las para golpes de engenharia social, como phishing. De acordo com o Relatório de investigações de violação de dados da Verizon de 2020, 70-90% das violações de dados e incidentes se originam de ataques de phishing.

Para baixar o curso "Mídia Social: Permanecendo Seguro em um Mundo Conectado", clique aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 34.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

Contato

Alessandra Olinda

Content Development Coordinator

KnowBe4

[email protected]

Logotipo - http://mma.prnewswire.com/media/588691/KB4_Logo.jpg

FONTE KnowBe4

Related Links

www.knowbe4.com



SOURCE KnowBe4