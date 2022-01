KnowBe4 descobre diferenças em ataques de phishing nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e África

TAMPA BAY, Fla., 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia os resultados de seu relatório de phishing do quarto trimestre de 2021.

"Ao comparar os resultados dos ataques de phishing nos EUA com os da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), os assuntos nos EUA parecem vir das organizações dos usuários e estão focados em alertas de segurança relacionados a senhas e alterações de políticas internas da empresa", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "No entanto, na EMEA, os ataques estão relacionados às tarefas diárias dos usuários e as descrições de assunto parecem mais personalizadas para atrair o usuário a clicar. Como esperado, observamos também alguns tópicos relacionados à Natal e Ano Novo, especialmente compras de fim de ano. Os funcionários devem permanecer sempre vigilantes quando receberem mensagens de e-mail suspeitas em suas caixas de entrada, porque apenas um clique pode causar estragos em uma organização".

10 Principais Categorias Globais de e-mail:

Negócios Serviços Online Recursos Humanos TI Bancos e Finanças Phishing Coronavírus/COVID-19 Notificações dos Correios Férias Phishing sobre Informações Confidenciais Redes Sociais

Os principais assuntos de e-mail de phishing também foram divididos, comparando Estados Unidos e EMEA. No quarto trimestre de 2021, a KnowBe4 examinou dezenas de milhares de linhas de assunto de e-mail de testes de phishing simulados. A organização também analisou os assuntos de e-mail 'in-the-wild', que mostram e-mails reais recebidos pelos usuários e que foram reportados como suspeitos para os departamentos de TI. Os resultados são mostrados a seguir:

Principais Assuntos de E-mail de Phishing:

Estados Unidos:

Verificação de senha imediatamente Importante: Mudanças no código de vestimenta Atualização da Política de Férias Mudança importante na Política de Redes Sociais Descontos para funcionários na Amazon para compras de fim de ano

EMEA (Europa, Oriente Médio e África)

Aceitar convite - Reunião de equipe via Teams Portal do funcionário - Cartão de entrada não enviado Anexo para sua avaliação Verificação imediata de senha [[nome_da_empresa]] Fatura

*As letras maiúsculas e a ortografia estão escritas da mesma forma que o texto apresentado no assunto do teste de phishing (de acordo com a tradução do conteúdo original em inglês).

** Os assuntos do e-mail são uma combinação de templates de phishing simulado criados pela KnowBe4 para seus clientes e testes desenvolvidos pelos usuários da KnowBe4.

Ataques "In-the-Wild" mais comuns:

TI: Registro na Nuvem

Informações especiais do Projeto

Você tem algumas Mensagens novas

Eventos do Teams

Microsoft: Documento Compartilhado Recebido

* As letras maiúsculas e a ortografia estão escritas da mesma forma que o texto apresentado no assunto do teste de phishing (de acordo com a tradução do conteúdo original em inglês).

**Os assuntos in-the-wild de e-mail representam e-mails reais recebidos pelos usuários que foram reportados para os departamentos de TI como suspeitos. Não se tratam de e-mails de simulação de phishing.

Para mais informações sobre a KnowBe4, acesse o site: www.knowbe4.com.



Sobre o KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 44.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

Contato:

Amanda Tarantino

Public Relations Officer

KnowBe4

[email protected]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/588691/KB4_Logo.jpg



FONTE KnowBe4

SOURCE KnowBe4